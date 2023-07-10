هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية تسجل تحالفًا يقدم الحلول المبتكرة للجهات الحكومية

أعلنت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية عن تسجيل التحالف الذي أنشأته ثلاث شركات للاتصالات، وهي: STC، وزين، وموبايلي، ضمن البيئة التنظيمية التجريبية للحلول المبتكرة من مقدمي خدمات الاتصالات SandBox، لتكون مبادرة نوعية فارقة في المنطقة فيما يتعلق بإتاحة تقديم منتجات باستخدام البيانات الضخمة لدعم الجهات الحكومية في صناعة القرار ورفع جودة الخدمات وتنوعها.

وبينت الهيئة أن التحالف الذي أنشأته شركات STC، وزين، وموبايلي لتقديم منتجات وحلول ابتكارية للجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية، يسعى لدعم الجهات في اتخاذ القرار، وتحقيق مستهدفات التحول الرقمي للجهات الحكومية، بالإضافة إلى تمكينها من تحسين كفاءة الأداء وزيادة الإنتاجية وتسهيل تقديم الخدمات بأساليب إبداعية مبتكرة، إلى جانب تعزيز التنمية الاقتصادية واستدامتها عن طريق خلق فرص استثمارية واقتصادية رائدة وفتح أسواق جديدة.

يشار إلى أن البيئة التنظيمية التجريبية للحلول المبتكرة من مقدمي خدمات الاتصالات(SandBox) هي إحدى مبادرات هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية في تطوير قطاع الاتصالات بما يتواءم مع المتغيرات المتسارعة فيه، والوصول به نحو أعلى مستويات النضج التنظيمي، وتوفير بيئة جاذبة ومحفزة للتطوير والابتكار وتعزيز الاستثمار في الاقتصاد الرقمي.