هواوي تطرح نموذج Pangu 3.0 للذكاء الاصطناعي المنافس لـ ChatGPT

طرحت شركة (هواوي كلاود) HUAWEI CLOUD نموذجها للذكاء الاصطناعي الذي يحمل اسم (بانجو 3) Pangu 3.0، والمدعوم بالقدرات السحابية، وذلك في إطار سعيها لتوفير فرص جديدة لمستقبل أعمال القطاعات الصناعية وتحولها بالاستفادة من التطورات التكنولوجية المتقدمة بمواكبة عصر الذكاء الاصطناعي.

أطلق هذا النموذج الجديد (تشانغ بينغ آن) Zhang Pingan المدير التنفيذي لشركة هواوي والرئيس التنفيذي لهواوي كلاود مع مجموعة خدمات (أسيند) Ascend السحابية للذكاء الاصطناعي خلال الكلمة الافتتاحية لمؤتمر هواوي العالمي للمطورين، موضحًا أن النظام الجديد يستهدف الإسهام في تمكين عملاء وشركاء مختلف الصناعات من الاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي لتعزيز النمو التحولي عبر قطاعات مختلفة.

ما هو نموذج Pangu 3.0 الجديد من هواوي؟

تعتبر نماذج (Pangu) أنظمة متكاملة من النماذج المدربة سابقًا يمكنها التكيف بسرعة لتلبية متطلبات سيناريوهات محددة ضمن مختلف الصناعات والمساهمة في التغلب على التحديات المعقدة. ومن خلال تسخير مجموعات ضخمة من البيانات الشاملة واستخدام خوارزميات التعلم الآلي.

ويعتبر طرح نموذج (Pangu 3.0) الجديد بداية عهد جديد لتحقيق ثورة جديدة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العديد من المجالات كالتنبؤ بالطقس وتطوير الأدوية وتحديد الأعطال في قطارات النقل وقطاع التعدين وغيرها الكثير من سيناريوهات الأعمال المحددة في مختلف القطاعات.

وقال تشانغ: “التزامنا بالتركيز على إستراتيجية دعم أعمال الصناعات بقدرات الذكاء الاصطناعي أثمر عن طرح نظام استثنائي جديد سيعيد صياغة مستقبل أعمال كافة الصناعات. ونحن على ثقة بأن النموذج الجديد سيسهم بمنح كافة الصناعات والمشاريع فرصة الحصول على مساعد ذكي خاص بهم، مما سيزيد من إنتاجيتهم وكفاءة أعمالهم”.

ونشرت مجلة (ساينس جورنال نيتشر) العلمية المرموقة حديثًا ورقة بحثية تصف القدرات الهائلة التي يتمتع بها نموذج (Pangu 3.0) للذكاء الاصطناعي في التنبؤ بالطقس. وتناولت الورقة الكيفية التي اعتمدها فريق Pangu للتنبؤات الجوية من هواوي لتطوير نظام ذكاء اصطناعي عالمي ودقيق ومضبوط للتنبؤ بالطقس يعتمد على التعلم العميق باستخدام بيانات على مدار 43 عامًا.

وبفضل قدرته على التنبؤ بالطقس على نطاق عالمي خلال ثوانٍ معدودة فقط، يتفوق هذا النموذج الذي يستند في عمله إلى الذكاء الاصطناعي على نظرائه من نماذج التنبؤ العددية التقليدية، فهو أدق بنسبة 20% ويوفر نتائج أسرع بـ 10 آلاف مرة.

ويركز النموذج على عناصر محورية هامة ونطاقات زمنية مشتركة لتوفير تنبؤات جوية دقيقة وأكثر موثوقية. وبناء على ذلك، نجح النموذج في توقع مسار العواصف وأوقات تكونها وحدوثها بدقة منقطعة النظير، ومنها: الإعصار الأخير “ماوار” الذي حدث في شهر مايو من هذا العام، وهو أكبر دليل على الإمكانيات الاستثنائية لهذا النموذج.

تحسين قطاع المناجم والتعدين:

وأعلنت هواوي كذلك بأنها تعاونت مع مجموعة (شاندونغ اينرجي) وسيطلقان معًا في 18 يوليو أول نسخة تجارية لنموذج (3 Pangu) لقطاع المناجم والتعدين في جينان بمقاطقة شاندونغ.

وسيعزز هذا الحل الاستثنائي المبتكر السلامة والكفاءة والإنتاجية في القطاع باعتبار أن عمليات قطاع المناجم والتعدين التقليدية غالبًا ما تكون محفوفة بالمخاطر كونها تعتمد على الأيدي العاملة على نطاق واسع وتواجه تحديات تقنية وأمنية كبيرة باستمرار.

لكن بالاعتماد على التقنيات الرقمية المدعومة بقدرات نموذج 3 Pangu الجديد لقطاع المناجم والتعدين، سيشهد القطاع تحولًا جذريًا، ومن خلال الاعتماد على كميات هائلة من البيانات بهدف التدريب السابق لنموذج Pangu الجديد، يمكن لهذا الأخير أن يتعلم ذاتيًا من دون الحاجة إلى الإشراف عليه، وسيغطي أكثر من 1000 سيناريو فرعي في عمليات استخراج الفحم.

وسيبسط هذا النموذج تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العديد من سيناريوهات استخراج الفحم بدءًا من عمليات الحفر والقيادة وصولًا إلى الآلات والنقل والاتصالات.

وتعد أخطاء نظام النقل في مناجم الفحم من أهم المشكلات التي ينجم عنها انخفاض الإنتاج وخسائر مالية معتبرة. وللتصدي لهذه العقبات، يحتوي نموذج Pangu لقطاع المناجم والتعدين على نظام مراقبة ذكي مبني على الذكاء الاصطناعي يتمكن من تعرّف الاستثناءات في نظام النقل بدقة مثل: كتل الفحم الكبيرة وأعطال المراسي، ويتم ذلك بدقة استثنائية تصل نسبتها إلى 98%.

وبفضل النموذج الجديد، يمكن زيادة معدلات استرداد الفحم المكرر بنسبة 0.1%. على سبيل المثال، ما يعني أنه لو أنتج مصنع تحضير فحم الكوك 10 ملايين طن من الفحم، ستؤدي زيادة إنتاج الفحم المكرر بنسبة 0.1% إلى أرباح سنوية تزيد عن مليون دولار أمريكي.

تحسين قطاع السكك الحديدية:

يعتبر قطاع السكك الحديدية أيضا من أكبر المستفيدين من تطورات الذكاء الاصطناعي التي تقدمها شركة هواوي. إذ تحققت تحسينات ملحوظة في سلامة وفعالية قطارات الشحن من خلال تطبيق نموذج Pangu للسكك الحديدية.

فقد كانت إجراءات تحديد الأعطال في أنظمة قطارات الشحن تعتمد سابقًا بشكل مكثف على اليد العاملة، بالإضافة إلى كونها مكلفة وغير فعالة. وبدخول النموذج الجديد لساحة أعمال السكك الحديدية حدثت ثورة حقيقة في نظام العمل، حيث تمكن النموذج من تحديد 442 نوع من الأخطاء بدقة، ووفر معدلات كشف تتجاوز 99.99% للأعطال الرئيسية و 98% للأعطال الشائعة.

الجدير بالذكر أن دراسات الحالة السابقة تعتبر تجسيد فعلي للقوة الهائلة للذكاء الاصطناعي في مجال تحول التطبيقات الصناعية. وباستغلال إمكانيات نماذج جديدة مثل: نموذج (Pangu 3.0) وخدمات أسيند السحابية للذكاء الاصطناعي من هواوي، ستتمكن الشركات من إطلاق العنان لمستويات جديدة من السلامة والكفاءة والإنتاجية، مما يمهد الطريق أمامهم لحصد فرص نمو كبيرة لأعمالهم والتفوق على منافسيهم.