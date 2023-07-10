نصائح للحفاظ على هاتف آيفون لأطول فترة ممكنة

تُعد هواتف آيفون من الهواتف ذات السعر المرتفع، لذلك إذا كان لديك هاتف آيفون يجب الاعتناء به جيدًا حتى لا تضطر إلى شراء هاتف جديد خلال فترة قصيرة. ولإطالة عمر هاتفك، تجب حمايته من الخارج بواقي شاشة وغطاء، وتنظيفه باستمرار، والتأكد من تحديث نظام التشغيل والتطبيقات وغيرها العديد من الممارسات.

إليك بعض النصائح البسيطة التي يمكنك اتباعها للحفاظ على هاتف آيفون لأطول فترة ممكنة:

1- نظّف هاتف آيفون بانتظام:

تتعرض الهواتف للغبار والجراثيم لأننا نستخدمها باستمرار ونأخذها إلى كل مكان ننتقل إليه، لذلك من المهم أن تنظف هاتفك بانتظام بين الحين والآخر لإزالة بصمات الأصابع والأوساخ والغبار.

توصي آبل باستخدام قطعة قماش ناعمة ورطبة وخالية من الوبر لتنظيف هاتف آيفون، وتجنب استخدام الماء لمنع تسربه إلى المنافذ المختلفة والأزرار.

وعند تنظيف آيفون، لا تستخدم أبدًا أي شيء خشن لأن أجهزة آيفون مغطاة بطبقة من المواد المقاومة لبصمات الأصابع. ومن الطبيعي أن تتلاشى بمرور الوقت، لكن التنظيف باستخدام أداة خشنة يمكن أن يزيل هذه الطبقة خلال فترة قصيرة.

2- استبدل واقي الشاشة:

قد يسقط هاتف آيفون في بعض الأحيان، وإذا كنت تضع واقي شاشة للمساعدة في تقليل الضرر الناجم عن مثل هذه الحوادث، فتذكر أن الواقي يحتاج أيضًا إلى الاستبدال بين الحين والآخر، لضمان الحفاظ على شاشة الهاتف ومنع الشقوق والكسر.

3- نظف منفذ الشحن:

إذا كنت تواجه صعوبة في شحن هاتفك، فغالبًا يكون هناك بعض الأوساخ المتراكمة في منفذ Lightning للشحن. ولإزالة الغبار والأوساخ من منفذ الشحن، استخدم أداة إزالة بطاقة SIM التي تأتي مع هاتفك. واحرص على تنظيف المنفذ بلطف وبدقة شديدة، للتأكد من عدم إتلافه. وإذا كنت لا تزال غير قادر على شحن هاتفك باستخدام الكابل، فيمكنك محاولة شحنه لاسلكيًا.

4- نظف مكبر الصوت والميكروفون:

يُعدّ تنظيف مكبر الصوت والميكروفون أمرًا مهمًا لأن عدم تنظيفها قد يؤثر في جودة المكالمات وصوت الموسيقى وقدرتك على التحكم في المساعد الصوتي Siri.

ولتنظيف مكبر الصوت والميكروفون، استخدم فرشاة أسنان ناعمة وافركها برفق في مكان الميكروفون ومكبر الصوت لتخفيف الأوساخ. ولا تستخدم مصدر للهواء لأنه قد يتلف مكبر الصوت والميكروفون.

5- الاهتمام ببطارية آيفون:

إذا كنت تستخدم هاتفك بكثرة لأداء مهام ثقيلة مثل: الألعاب وتصوير مقاطع الفيديوه وغيرها، فإن جعل بطارية آيفون تدوم طوال اليوم قد يكون أمرًا صعبًا، ويزداد الوضع سوءًا مع تقدم عمر البطارية. وللتحقق من سعة البطارية الحالية، يمكنك الانتقال إلى (الإعدادات) Settings، ثم اختر (البطارية) Battery، ثم (صحة وشحن البطارية) Battery Health & Charging.

ومع أنه لا يمكنك إيقاف تحلل البطارية، هناك بعض الممارسات التي تساعد في الحفاظ على عمر البطارية في آيفون، مثل: ممارسات الشحن الصحيحة، وتفعيل وضع توفير الطاقة، وغيرها من الممارسات التي يمكنك تعرفها في مقال: نصائح للحفاظ على بطارية هاتفك لفترة أطول.

6- تحديث التطبيقات في هاتف آيفون باستمرار:

تحتوي التطبيقات المحدثة على ميزات جديدة وتكون أكثر أمانًا وتوفر تجربة استخدام أكثر استقرارًا. وللتحقق من أن هناك تطبيقات تحتاج إلى تحديث، افتح متجر التطبيقات، وانقر فوق صورة حسابك في الجهة اليُمنى العُلوية، ومرر إلى الأسفل، ثم انقر فوق Update All لتحديث كل التطبيقات مرة واحدة.

يمكنك تشغيل التحديثات التلقائية حتى لا تضطر إلى تحديث تطبيقاتك يدويًا في المستقبل. ولتفعيل التحديثات التلقائية في آيفون، انتقل إلى (الإعدادات) Settings، ثم اختر (متجر التطبيقات) App Store، وفعّل (تحديثات التطبيق) App Updates.

7- حدّث نظام التشغيل:

توفر آبل تحديثات لنظام التشغيل iOS لمدة خمس سنوات في المتوسط. على سبيل المثال: إذا كنت تستخدم طراز آيفون XS الذي صدر في عام 2018، فيمكنك الاستمتاع بالعديد من أفضل ميزات iOS 17 التي تقدمها آبل.

وللتأكد من أن نظام التشغيل مُحدّث، انتقل إلى (الإعدادات) Settings، ثم اختر (عام) General، ثم (تحديث البرنامج) Software Update.