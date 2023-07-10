كيف تحافظ على خصوصية حسابك في تطبيق Threads؟

منذ استحواذ إيلون ماسك على منصة تويتر في أكتوبر 2022، خضعت المنصة للعديد من التغييرات التي دفعت الكثير من المستخدمين إلى تجربة بدائل مثل: منصة Mastodon، لكنها لم تشهد إقبالًا كبيرًا، وقبل بضعة أيام أطلقت شركة ميتا (Meta) تطبيق Threads، الذي يُعد نسخة أفضل من تويتر ويقدم تجربة استخدام أسهل من Mastodon، وحقق أكثر من 10 ملايين اشتراك بعد سبع ساعات من إطلاقه فقط.

لا بد أنك تفكر في تجربته، ولكن قبل إنشاء حساب في ثردز، تجب معرفة كيفية الحفاظ على خصوصيتك عند إعداد حسابك في Threads، وهذا ما سنوضحه في هذا المقال:

كيفية إنشاء حساب في Threads:

جعلت ميتا عملية إنشاء حساب Threads سهلة جدًا وتعتمد بشكل أساسي على ربطه بحسابك في إنستاجرام، لكن تجب معرفة أن هذه العملية دائمة، وسيؤدي حذف حسابك في Threads إلى حذف حسابك في إنستاجرام أيضًا.

لذا، يُوصى بإنشاء حساب إنستاجرام منفصل لتطبيق Threads ما لم يكن لديك متابعون مهمون في إنستاجرام، حتى تتمكن من حذف حساب Threads بأمان لاحقًا دون التأثير في حسابك في إنستاجرام.

وإذا لم يكن لديك حساب في إنستاجرام، فيجب إنشاء حساب، لأنك لن تتمكّن من استخدام Threads بدون حساب إنستاجرام.

إليك كيفية إنشاء حساب في Threads:

نزّل تطبيق Threads من آب ستور أو متجر جوجل. انقر فوق تسجيل الدخول باستخدام إنستاجرام. سيُنشئ Threads حسابًا شخصيًا باستخدام صورة حسابك في إنستاجرام واسم المستخدم والمعلومات التي أضفتها في قسم Bio في إنستاجرام، لكن يمكنك تغيير أي معلومات بالنقر فوق زر الحساب الشخصي في الزاوية اليمنى السفلية من شاشة التطبيق، ثم انقر فوق (تحرير الحساب) Edit profile. يمكنك تحميل صورة جديدة وكتابة Bio مختلف وإضافة رابط إلى حسابك. ولكن لا يمكن أن يختلف اسم المستخدم في Threads عن اسم المستخدم في إنستاجرام.

كيفية ضبط إعدادات الخصوصية في Threads:

لضبط إعدادات الخصوصية في Threads اتبع الخطوات التالية:

انتقل إلى صفحة حسابك الشخصي في ثردز. انقر فوق زر (تحرير الحساب) Edit profile وفعّل خيار (الحساب الخاص) Private profile.

بعد تفعيل الحساب الشخصي الخاص، يمكن لمتابعيك فقط قراءة منشوراتك والتفاعل معها ومشاهدة الحسابات التي تتابعها وتتابعك. بينما يسمح الحساب الشخصي العام لأي شخص في ثردز بالتفاعل مع منشوراتك.

سيحصل المستخدمون الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا، أو 18 عامًا في بعض البلدان على حساب شخصي خاص افتراضيًا. وبالنسبة إلى تتبع نشاطك، فإن ثردز لا يطلب الإذن باستخدام بياناتك ولا يُسمح لك بمنع التطبيق من تتبعك، وهذا السبب في منعه في دول الاتحاد الأوروبي، ولجعل ثردز متوافقًا مع معايير الاتحاد الأوروبي، سيتعين على ميتا إجراء تغييرات كبيرة في كيفية استخدامها لبياناتك الشخصية، وإذا لم تتماشَ التغييرات مع معايير الاتحاد الأوروبي، فقد لا يصل هذا التطبيق أبدًا إلى تلك الدول.