شركة MachinesTalk تُمكن حلول المدن الذكية من تبني الذكاء الاصطناعي في عدة نطاقات

أعلنت شركة MachinesTalk، الشركة السعودية الرائدة في حلول وتقنيات إنترنت الأشياء، تعزيز اتفاقيتها التي وقعتها مؤخراً مع شركة Datum Con ، التي تتضمن تبني الذكاء الاصطناعي في حلول المدن الذكية المقدمة من MachinesTalk في عدة نطاقات، ومن أهمها: تطوير نظام الذكاء الاصطناعي لتطبيقات إنترنت الأشياء ( AIoT )الخاصة بالمدن الذكية، ومعالجة التشوهات البصرية في المدن السعودية، وتعزيز السلامة في مجال صحة البيئة.

وفي تعليق له بهذه المناسبة، قال م. خالد داوود، نائب الرئيس التنفيذي للابتكار وإدارة المنتجات في شركة MachinesTalk: ” نحن سعداء جداً بتوقيع هذه الاتفاقية مع شركة Datum Con؛ التي نهدف من خلالها إلى تعظيم مفهوم أنسنة المدن، وتسريع تبني الذكاء الاصطناعي في المدن الذكية المدعمة بتقنيات إنترنت الأشياء داخل السوق السعودي، ومواكبة السوق التقني والتقدم بصفتنا رواد لقطاع تقنية إنترنت الأشياء ومزود رائد لحلول متكاملة للمشاريع من أجل تعزيز مكانتها”.

تجدر الإشارة إلى أن Datum Con، الشركة المتخصصة في علوم البيانات والذكاء الاصطناعي، تقدم حلول التعلم الآلي والتعلم الآلي العميق، وتعمل على ايجاد حلول لمشكلات البيانات المعقدة وحلول لتحليل البيانات والصور من خلال أدوات الذكاء الاصطناعي. وقدمت الشركة عدداً من الحلول المتعلقة لإدارة المدن وحلول إدارة النقل الذكي، والأمن والسلامة في مواقع البناء والمواقع الصناعية، وإدارة الحشود الذكية، والتشوه البصري.

وتعد MachinesTalk شركة وطنية رائدة في مجال إنترنت الأشياء وتمكين التحول الرقمي، وتقدم مجموعة من الحلول المبتكرة والتطبيقات في عدة مجالات، مثل: المدن الذكية – المباني والمرافق الذكية – النقل الذكي، وتمتلك منصة ThingsTalk التي تعد أول منصة محلية موحدة لجميع تطبيقات إنترنت الأشياء. كما تسعى إلى تبني وتمكين الكوادر والمواهب الوطنية الناشئة.