سامسونج تستضيف مؤتمر Galaxy Unpacked في سيول للمرة الأولى

أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات عن موعد مؤتمرها الثاني لهذا العام (Galaxy Unpacked) الذي سيُقام للمرة الأولى في العاصمة الكورية الجنوبية سيول في 26 يوليو 2023، والذي ستعلن خلاله عن الجيل الجديد من هواتفها الذكية القابلة للطي.

كما بينت سامسونج السعودية عن تنظيمها لحفل (Galaxy Unpacked) حصري للشركاء وخبراء التكنولوجيا ووسائل الإعلام في مدينة الرياض، وذلك بالتزامن مع الحدث المقام في سيول. وسيتسنى للحضور إلقاء نظرة أولى على الأجهزة الجديدة التي ستُطلق خلال الحدث.

وين ماتكون، اتبع الابتكار واكتشف الجديد.

انضم إلى الجانب الآخر في حدث سامسونج Unpacked

في يوليو 26، 2023، الساعة 2 مساءً يتوقيت السعودية

لمزيد من التفاصيل زوروا https://t.co/VAevPqXWLp#SamsungUnpacked pic.twitter.com/63rtNbdBt6 — Samsung Saudi Arabia (@SamsungSAUDI) July 6, 2023

من جهته صرح تي إم روه، رئيس وحدة تجارب الأجهزة المحمولة في سامسونج للإلكترونيات: “تجسد فئة الهواتف القابلة للطي فلسفة سامسونج المتمثلة في تقديم ابتكارات تقنية متطورة تعيد تشكيل مستقبل الأجهزة المحمولة وترفع من سقف التوقعات، ويجسد استضافة سيول لمؤتمر (Galaxy Unpacked) أهمية كبيرة لنا، وذلك لأن المدينة أصبحت مركزًا هامًا للابتكار والثقافة وفئة الأجهزة القابلة للطي”.

لأكثر من عقد، بدءًا من أول مؤتمر (Galaxy Unpacked) في مارس 2010 في لاس فيجاس، ركزت سامسونج في إقامة مؤتمرات الـ (Unpacked) في مدن رئيسية حول العالم، منها: نيويورك ولندن وبرلين وبرشلونة، لتكون بمثابة منصة عالمية للكشف عن ابتكاراتها ووضع معايير جديدة لصناعة الهواتف المحمولة.

ومع النسخة السابعة والعشرين من مؤتمر (Unpacked) القادم في سيول، ستغير سامسونج اتجاهها نحو أحداث المؤتمر للأجهزة القابلة للطي للتركيز على مختلف المدن الثقافية الرائدة حول العالم التي تتوافق بشكل وثيق مع الموضوع المحدد لكل حدث.

وقد تم اختيار سيول هذا العام بسبب تأثيرها العالمي المهم بفضل ثقافتها الديناميكية وابتكاراتها التقنية، في حين أنها تعكس أيضًا ثقة سامسونج القوية في فئة الأجهزة القابلة للطي.

منذ تقديم أول هاتف جالاكسي قابل للطي (Galaxy Fold) في عام 2019، حرصت سامسونج على تطوير هواتفها القابلة للطي باستمرار. كما تستند سامسونج إلى خبراتها وإلى سنوات من البحث والتطوير والاستثمار، لتطوير هواتفها القابلة للطي بهدف زيادة الاعتماد عليها على نطاق واسع وترسيخ مكانتها كشركة تقنية رائدة.

في عام 2022، تصدرت السوق الكورية توجه تبني الهواتف القابلة للطي بنسبة 13.6%، حيث تضم أكبر حصة من الهواتف القابلة للطي في شحنات الهواتف الذكية السنوية، وهو عامل يعزز التبني السائد في الأسواق العالمية.

فيما حققت أجهزة سامسونج القابلة للطي أيضًا نجاحات كبيرة في السوق السعودي، حيث حقق كل من Galaxy Fold 4، و Galaxy Flip 4 نجاحًا كبيرًا، إذ تجاوزت مبيعات هذه الهواتف خلال الأشهر العشرة الأولى مبيعات أسلافها Galaxy Fold 3، و Galaxy Flip 3 بنسبة 31%. ويُعزى هذا النمو المذهل إلى العديد من العوامل، منها: التصميم المبتكر للأجهزة والمواصفات التقنية المتطورة فيها.

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