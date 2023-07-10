جوجل تختبر أداة ذكاء اصطناعي داخل المنشآت الطبية
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جوجل تختبر أداة ذكاء اصطناعي داخل المنشآت الطبية

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بدأت شركة جوجل اختبار أداة جديدة للذكاء الاصطناعي تطلق عليها اسم Med-PaLM 2 داخل المنشآت الطبية، وقد صُممت تلك الأداة من أجل الإجابة على الأسئلة المتعلقة بالأمور الطبية، بحسب ما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية في تقريرٍ أخيرٍ لها.

وبحسب الصحيفة، فإن جوجل بدأت اختبار الأداة في مركز مايو كلينك الطبي بالولايات المتحدة بجانب عددٍ من المستشفيات والمراكز الطبية الأخرى منذ أبريل/ نيسان الماضي.

وتعد أداة Med-PaLM 2 الموجهة للعاملين في المجال الطبي نسخة مخصصة من PaLM 2، وهو الإصدار الأحدث حاليًا من نموذج الذكاء الاصطناعي PaLM الخاص بجوجل، إذ ينتمي هذا النموذج إلى فئة النماذج اللغوية الكبيرة، كما أنه النموذج الذي يقف خلف روبوت جوجل Bard، منافس ChatGPT.

وأفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن جوجل تعتقد أن استخدام Med-PaLM 2 سيكون مفيدًا، خصوصًا في البلدان التي تعاني من نقص الأطباء، ولديها “وصول محدود إليهم”.

ودرّبت الشركة الأمريكية أداة Med-PaLM 2 على مجموعة منسقة من شروحات الخبراء في المجال الطبي، الأمر الذي يجعلها أفضل في المحادثات الطبية مقارنة بروبوتات الذكاء الاصطناعي العامة، مثل ChatGPT و Bard وبينج.

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وأشارت الصحيفة نقلًا عن ورقة بحثية من جوجل أنها أداة Med-PaLM 2 لا تزال تعاني أحيانًا من مشكلات في دقة المعلومات المقدمة.

وقدمت أداة Med-PaLM 2 أداء مقاربًا للأطباء الفعليين فيما يتعلق بالمقاييس الأخرى مثل إظهار دليل على التفكير، أو الإجابات المدعومة بالإجماع، أو عدم إظهار علامات على الفهم الخاطئ، ومع ذلك، تؤكد جوجل أن الأداة لا تزال في المراحل التجريبية الأولى.

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