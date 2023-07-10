تقرير: تأجيل إطلاق نظارة سامسونج XR بسبب آبل فيجين برو
أجهزة محمولة

تقرير: تأجيل إطلاق نظارة سامسونج XR بسبب “فيجين برو”

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قررت سامسونج تأجيل إطلاق نظارتها الذكية الداعمة للواقع الافتراضي والمعزز لستة أشهر إضافية، وذلك بعد أن أعلنت آبل عن نظارة فيجين برو، وفقًا لما ذكره تقرير جديد نشره موقع SBS Biz الإخباري الكوري.

وبحسب الموقع فإن نظارة سامسونج كان مُخططًا لإطلاقها مطلع عام 2024 المقبل، إلا أن سامسونج آثرت تأجيل موعد الإطلاق إلى منتصف العام على الأقل.

وزعم الموقع الكوري المهتم بأخبار المال والأعمال أن سامسونج قررت إعادة النظر في تصميم النظارة وكذلك المواصفات الداخلية والأداء بالإضافة إلى تحسينات أخرى بعدما كشفت آبل عن نظارة فيجين برو.

وذكر التقرير أن سامسونج تود إضافة شاشات ذات دقة أعلى في نظارتها الذكية لمنافسة نظارة آبل التي كشفت عنها في شهر يونيو/ حزيران الماضي.

ومن المقرر أن تحمل نظارة سامسونج اسم Samsung XR، حيث يشير اختصار XR إلى مصطلح “الواقع المُمدد Extended Reality”، وهو يجمع بين دعم الواقع المعزز AR والواقع الافتراضي VR.

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يُذكر أن جوجل بدورها تعمل على تطوير نظام التشغيل الخاص بنظارة سامسونج XR، وقد ألغت خطط إطلاق جهاز واقع معزز AR خاص بها في الوقت الحالي من أجل توجيه الجهود إلى تطوير وتحسين نظام التشغيل.

وأشار التقرير أيضًا إلى أن جوجل وسامسونج قد اتفقتا على عدم إطلاق جهاز واقع افتراضي VR لمنافسة جهاز ميتا Meta Quest، للتركيز على منصة XR التي تعتمد على الواقع المختلط.

وكانت تقارير أخيرة قد أشارت إلى أن آبل أُجبرت على خفض إنتاج نظارة فيجين برو بسبب التعقيدات في التصميم بالإضافة إلى صعوبة تصنيع شاشات (مايكرو-أولد) micro-OLED التي تعد من أبرز ميزات النظارة.

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