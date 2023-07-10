تقرير: آبل تختبر إطلاق حاسوب آيماك بمقاس 32 بوصة للشاشة

أفاد تقرير جديد من وكالة بلومبرج الإخبارية بأن شركة آبل لا تزال تدرس إمكانية إطلاق حاسوب (آيماك) iMac جديد بشاشة ذات مقاس أكبر مما هو متاح حاليًا، ولكنها قد تتأخر في إطلاقه.

وبعد أن أعلنت آبل في شهر آذار/ مارس 2022 عن إنهاء حاسوب (آيماك) بمقاس 27 بوصة، وذلك بعد 12 عامًا على إنتاجه، بدأ المستخدمون يترقبون أن تنتج الشركة نسخة مُطورة من حاسوبها الشخصي.

والآن، يدّعي تقرير بلومبرج بأنه سيكون على المستخدمين الانتظار مدة أطول مما كان متوقعًا، إذ ورد في التقرير أن آبل تختبر نسخًا ذات مقاسات كبرى من الحاسوب، ولكن التطوير لا يزال في مراحل مبكرة.

وكانت بلومبرج قد أفادت في شهر آذار/ مارس الماضي بأن آبل قد تنتج حاسوب آيماك له شاشة مقاسها 30 بوصة أو أكبر، والآن حدد التقرير الجديد المقاس بـ 32 بوصة بوصفه واحدًا من المقاسات المحتملة.

واستبعد التقرير أن تطلق آبل حاسوب (آيماك) بالمقاس الأكبر للشاشة قريبًا، ورجّح أن تفعل عملاقة التقنية الأمريكية ذلك بحلول نهاية عام 2024.

يُشار إلى أن الشائعات ذكرت حتى الآن أن حاسوب (آيماك) ذا المقاس الأكبر قد يُقدِّم تصميمًا مشابهًا لطراز 24 بوصة الحالي، ولكن الحافات ستكون ضيقة جدًا، وسيأتي مع النمط الجديد لحامل الشاشة.

وبتضييق الحافات، قد ينتهي الأمر بأبعاد حاسوب (آيماك) بمقاس 30 أو 32 بوصة بأن تكون مقاربة لأبعاد طراز 27 بوصة السابق.

وإن لم يكن مقاس 32 بوصة مناسبًا لبعض المستخدمين، فإنه سيكون عليهم الانتظار مدة أطول، إذ أفاد تقرير سابق، نُشر في شهر نيسان/ أبريل الماضي، بأن آبل لن تُطلق حاسوب (آيماك) بمقاس 42 بوصة قبل عام 2027.

وفي شهر آذار/ مارس الماضي، أفاد تقرير من بلومبرج بأن شركة آبل تعتزم إطلاق إصدار جديد من الحاسوب الشخصي (آيماك)، يمتاز بأنه يحتوي على شريحة (إم3) M3، وذلك خلال النصف الثاني من 2023 أو مطلع عام 2024.

وفي التقرير الجديد، عدّلت الوكالة توقعات، لتقول إن إطلاق حاسوب (آيماك) بمقاس 24 بوصة مع شريحة (إم3) سيكون مطلع عام 2024.