تطبيق Threads يتجاوز 100 مليون مستخدم في أقل من أسبوع

تجاوز عدد مستخدمي تطبيق إنستاجرام “ثريدز Threads” الجديد 100 مليون مستخدم بعد أقل من أسبوع على إطلاقه، وفقًا لما أفادت به منصة Quiver Quantitative لتحليل البيانات.

وكانت شركة ميتا – مالكة إنستاجرام – قد أطلقت تطبيق Threads قبل عدة أيام لمنافسة منصة التدوين المصغر تويتر، وقد أتاحت التطبيق في أكثر من 100 دولة حول العالم، لكنه لا يزال غير متوفر في دول الاتحاد الأوروبي بسبب التشريعات الخاصة ببيانات المستخدمين.

وتعتبر منصة Threads أحد أسرع المنصات نموًا في تاريخ الإنترنت، متجاوزةً روبوت الدردشة ChatGPT الذي وصل لهذا العدد من المستخدمين بعد مرور شهرين على إطلاقه.

وكانت شركة ميتا قد أعلنت عن اشتراك أكثر من 10 ملايين مستخدم في الساعات الأولى من إطلاق التطبيق، كما تجاوز عدد المستخدمين 50 مليون مستخدم بعد مرور يومٍ واحدٍ، وقد فاق ذلك توقعات شركة ميتا.

ويُعزى الإقبال الكبير على تطبيق Threads إلى كونه مرتبطًا بمنصة إنستاجرام بشكل وثيق ومعتمدًا بالأساس على قاعدة مستخدميها في التسجيل والمتابعة، ويتيح التطبيق للمستخدمين مشاركة المنشورات النصية حتى 500 حرفٍ بحد أقصى، بالإضافة إلى نشر الصور ومقاطع الفيديو بطولٍ يصل إلى خمس دقائق مع خيارات مختلفة للتفاعل مع المنشورات مثل الإعجاب والتعليق وإعادة النشر والمشاركة.

وقد سارعت الشركات والعلامات التجارية إلى التسجيل في Threads بعد الإطلاق المبدئي الناجح له، ومنها شركات مثل مايكروسوفت وآبل وجوجل وغيرها من الشركات العالمية.

ولا يزال تطبيق Threads يفتقد إلى العديد من المزايا الأساسية، إلا أن مدير إنستاجرام “آدم موسيري” وعد بإطلاق العديد من المزايا والخصائص الجديدة في التطبيق خلال الفترة المقبلة، كما أطلقت نسخة تجريبية Beta لاختبار تلك المزايا قبل إطلاقها.

وكانت تويتر قد هددت رسميًا بملاحقة شركة ميتا قضائيًا، متهمة إياها بتوظيف موظفين سابقين في تويتر لتطوير التطبيق باستخدام “أسرار ومعلومات حساسة” من تويتر.