تطبيقات وأدوات تساعدك في النوم بشكل أفضل

إذا كنت تعاني من مشكلات صحية تمنعك من النوم بشكل جيد مثل: الألم العضلي الليفي (fibromyalgia)، وغيرها فيمكنك الاستعانة ببعض الأدوات والتطبيقات للمساعدة في النوم بشكل أفضل.

توفر بعض تلك الأدوات والتطبيقات مقاطع صوتية هادئة تساعد في الاسترخاء والنوم جيدًا، وبعضها خاص لتتبع النوم والتأكد من الحصول على ساعات نوم كافية.

إليك بعض التطبيقات والأدوات والأجهزة التي يمكن أن تساعدك في الحصول على أكبر قدر ممكن من الراحة:

1- أجهزة العلاج بضوء الشمس:

للنوم بشكل أفضل يوصي خبراء النوم بالتعرض إلى ضوء الشمس في الصباح الباكر يوميًا لمدة تتراوح بين 10 و 20 دقيقة. وإذا لم تتمكن من الخروج أو كان الطقس غير مناسب، فيمكنك استخدام جهاز HappyLight، الذي ينتج 10000 لكس، وهي الكمية الموصى به للعلاج بالضوء. ويمكن لجهاز HappyLight أيضًا المساعدة في تخفيف الاضطراب العاطفي الموسمي والإضطراب الناتج عن الرحلات الجوية الطويلة والعمل بنظام الورديات.

2- تطبيقات الضوضاء البيضاء:

يساعد الاستماع إلى بعض الأصوات الهادئة في الاسترخاء والنوم بشكل أفضل، لذلك طُورت العديد من التطبيقات التي تحتوي على مقاطع صوتية يُشار إليها باسم (الضوضاء البيضاء) للمساعدة في النوم مثل: White Noise Lite وهو تطبيق مجاني مُتاح لمُستخدمي هواتف أندرويد وهواتف آيفون ويحتوي على كمية كبيرة من الأصوات للاختيار منها. مثل: الأمطار الغزيرة والأمطار الخفيفة وغيرها، ويستمر تطبيق White Noise Lite في تشغيل المقاطع الصوتية حتى عندما تغلق شاشة هاتفك.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة أندرويد في متجر جوجل بلاي، ولمستخدمي هواتف آيفون وأجهزة آيباد في آب ستور.

3- الوضع الليلي:

يساعد الابتعاد عن الأجهزة الباعثة للضوء الأزرق قبل النوم بمدة ساعتين تقريبًا في تحسين جودة النوم، لذا، حاول الحد من استخدام هاتفك أو حاسوبك قبل النوم بساعتين تقريبًا أو استخدم مرشحات الضوء الأزرق لتقليل التعرض لهذا الضوء. ويمكنك أيضًا تفعيل الوضع الليلي (Night Shift) إذا كنت تستخدم حاسوب ماك أو آيفون أو (Dark Mode) في أجهزة أندرويد، أو فعّل Night Light إذا كنت تستخدم حاسوب ويندوز لحماية عينيك.

4- تطبيقات تتبع النوم:

جرب استخدام تطبيقات تتبع النوم لملاحظة التغييرات في ساعات النوم ومحاولة تحسينها. وهناك مجموعة متنوعة من تطبيقات تتبع النوم المتاحة لمُستخدمي آيفون في آب ستور، ولمُستخدمي هواتف أندرويد في متجر جوجل، بالإضافة إلى أن بعض الأجهزة مثل: الهواتف، والساعات الذكية التي تتضمن ميزات مدمجة لتتبع النوم، مثل: ساعة آبل وساعات سامسونج وغيرها.

إذا كنت تستخدم ساعة آبل يمكنك تعرّف كيفية تتبع النوم باستخدام هذه الساعة بقراءة مقال: كيفية تتبع النوم باستخدام ساعة آبل، وإذا كنت تستخدم ساعة سامسونج Galaxy Watch 5 فيمكنك تعرّف كيفية تتبع النوم في هذه الساعة بقراءة مقال: كيفية تتبع النوم في ساعة سامسونج Galaxy Watch 5.