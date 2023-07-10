تطبيقات لتعزيز الإنتاجية عند تعلم لغة جديدة

يُعد تعلم لغة جديدة من أفضل الطرق لتطوير الثقافة والمعرفة، وبفضل الإنترنت وتطور التكنولوجيا، أصبح العثور على موارد تعليمية أسهل من أي وقت مضى. إذ يمكنك تنزيل العديد من التطبيقات الخاصة بتعلم اللغات، وشراء الكتب التعليمية ومشاهدة مقاطع فيديو في يوتيوب.

ومع ذلك، هناك ما يمنع الكثير من الناس من تعلم لغة جديدة بسهولة وهو التنظيم، فإذا لم تدوّن أهدافك وكل الأساسيات التي تتعلمها، ستجد صعوبة في البقاء على المسار الصحيح واستيعاب المعلومات الجديدة.

ولتنظيم طريقة تعلم لغة جديدة، يمكنك الاستعانة بتطبيقات تعزيز الإنتاجية التي يمكن أن تساعدك في تنظيم وقتك وأهدافك أثناء التعلم. وفيما يلي سنذكر خمسة من أبرز تلك التطبيقات:

1- تطبيق Evernote:

يعد Evernote من أفضل تطبيقات تدوين الملاحظات، وهو بديل شائع لتطبيق Notes من آبل لمستخدمي أجهزة أندرويد وحواسيب ويندوز. ويحتوي هذا التطبيق على مجموعة من الميزات التي ستساعدك في تعلم لغة جديدة.

عند استخدام Evernote، يمكنك إنشاء ملاحظات لكل دروس اللغة، وللحفاظ على كل المعلومات منظمة بدقة، يمكنك تقسيم ملاحظاتك إلى أجزاء منفصلة. وتجميع جميع الملاحظات الخاصة بتعلم اللغة في قسم واحد.

لتسهيل تحديد موقع ملاحظاتك، لديك خيار إضافة علامات مميزة إلى الملاحظات، بالإضافة إلى إمكانية تضمين الصور، وإضافة مهام يومية. ويمكنك استخدام Evernote في الحواسيب والأجهزة اللوحية والهواتف الذكية. ومع ذلك، إذا كان لديك الإصدار المجاني، فلا يمكنك تسجيل الدخول إلا في جهازين في الوقت نفسه.

تطبيق Evernote مُتاح لمُستخدمي آيفون في آب ستور، ولمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.

2- تطبيق Notion:

يمكنك استخدام تطبيق Notion للمساعدة في تعلم لغة جديدة بعدة طرق، إذ يمكنك تدوين ما تتعلمه في دروس اللغة داخل قسم واحد. وإنشاء صفحات متعددة وتخصيصها بعدة طرق، مثل: إضافة الرموز التعبيرية وتضمين صفحات فرعية فيها.

يمكنك الاحتفاظ بالملاحظات في صفحات فردية بسيطة، واختيار قالب معين لتمييز ملاحظات معينة. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك استخدام إضافة Notion Web Clipper في المتصفح للاحتفاظ بالموارد التعليمية المفيدة التي تجدها عبر الإنترنت مثل: مقاطع الفيديو في يوتيوب والقواميس.

تطبيق Notion مُتاح لمُستخدمي آيفون في آب ستور، ولمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.

3- تطبيق Asana:

عند استخدام Asana، يمكنك إضافة المواعيد النهائية لمهمة معينة بسرعة بإدخال عنوان مهمتك في البطاقة، ثم انقر فوق رمز التقويم وحدد الموعد النهائي الخاص بالمهمة. وبهذه الطريقة ستتمكن من الالتزام أكثر وإنجاز مهامك في موعدها المحدد. وفي الصفحة الرئيسية، يمكنك الحصول على نظرة عامة حول كل المهام المطلوبة منك ضمن قسم My task.

يسمح لك تطبيق Asana بتقسيم مهامك ضمن مشاريع مختلفة، ويمكنك استخدام هذه الميزة لإنشاء مشروع للمستوى المبتدئ ثم للمستوى المتوسط ثم المتقدم، وإضافة مهام مختلفة لكل مستوى.

تطبيق Asana مُتاح لمُستخدمي آيفون في آب ستور، ولمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.

4- تطبيق TickTick:

يمكنك استخدام TickTick لزيادة إنتاجيتك عند تعلم لغة جديدة بتحديد مجموعة من المهام الخاصة بدروس اللغة لفترة طويلة. ويتيح لك TickTick إنشاء مهام بسيطة، وإعطاء الأولوية لأي مهمة بإضافة أيقونات مختلفة. بالإضافة إلى ذلك، لديك خيار إنشاء قوائم المهام، مما يسمح لك باستخدام التطبيق لجوانب أخرى من حياتك، مثل: العمل والدراسة بحيث تضيف قائمة مهام خاصة لكل جانب.

يمكنك استخدام العديد من ميزات TickTick المجانية، ومع ذلك، يتوفر اشتراك متميز مقابل 27 دولارًا و99 سنتًا سنويًا. وبالإضافة إلى استخدام هذا التطبيق في الحواسيب والهواتف، يمكنك أيضًا تنزيل TickTick كإضافة في متصفح الويب الذي تستخدمه.

تطبيق TickTick مُتاح لمُستخدمي آيفون في آب ستور، ولمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.

5- تطبيق Memrise:

عندما تتعلم لغة جديدة ستحتاج إلى استخدام عدة طرق لتذكر العبارات والكلمات الجديدة التي تتعلمها، لذلك، قد تساعدك طريقة البطاقات التعليمية في تحقيق هذا الهدف.

وإذا كنت ترغب في تجربة استخدام البطاقات التعليمية في رحلتك لتعلم لغة جديدة، فيمكنك الاستعانة بتطبيق Memrise. إذ يمكنك تعلم العديد من اللغات باستخدام هذا التطبيق، مثل: الهولندية والصينية والفنلندية والألمانية واليابانية والكورية.

تطبيق Memrise مُتاح لمُستخدمي آيفون في آب ستور، ولمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.