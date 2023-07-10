تطبيقات تساعدك في تتبع تناول الفيتامينات

تُعد الفيتامينات من العناصر الضرورية للحفاظ على صحة الجسم وضمان أداء وظائفه كاملة، لذا يجب التأكد من تناول كميات مناسبة من الفيتامينات تغطي الاحتياجات اليومية للجسم من كل فيتامين. ولمساعدتك في تتبع تناول الفيتامينات، طُوّرت العديد من التطبيقات لهذا الهدف، وسنذكر أبرزها فيما يلي:

1- تطبيق ViCa Vitamin Tracker:

تطبيق ViCa Vitamin Tracker مصمم خصوصًا لتتبع تناول الفيتامينات والمغذيات الدقيقة، وعند البدء باستخدامه ستجد تبويب Diary، حيث يمكنك تسجيل الطعام الذي تتناوله كل يوم حتى يتمكن التطبيق من تقسيم العناصر الغذائية التي تستهلكها وتحديد كميات الفيتامينات التي تناولتها. وفي تبويب Explore، يمكنك حفظ الأطعمة والوصفات المفضلة لديك.

عند الانتظام باستخدام ViCa، سيمنحك التطبيق تقريرًا أسبوعيًا وشهريًا حول ما تناولته من الفيتامينات والعناصر الغذائية الأخرى. وعند الاشتراك في الإصدار الاحترافي المدفوع، ستتمكن من استخدام أدوات أخرى مفيدة، مثل: أداة تحديد قوائم الطعام (menu planner)، وأدوات تتبع المغذيات بشكل أكثر تفصيلاً، وغيرها.

تطبيق ViCa Vitamin Tracker مُتاح لمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.

2- تطبيق Vitamin Check:

مع أن هذا التطبيق لا يتتبع تناول الفيتامينات، إلا أنه قد يكون مفيدًا جدًا في مساعدتك في تحسين معرفتك عن العناصر الغذائية والأطعمة التي تتضمن تلك العناصر.

عند فتح تطبيق Vitamin Check انتقل إلى تبويب Nutrient Data وانقر فوق اسم الفيتامين الذي تريد معرفة المزيد من المعلومات عنه، وستحصل فورًا على تقرير يُظهر تفاصيل حول المصادر الغذائية التي تحتوي على هذا الفيتامين، ونصائح حول الجرعات المناسبة وغيرها من المعلومات المفيدة.

يوفر Vitamin Check أيضًا أداة بحث مدمجة يمكنك استخدامها للبحث عن نوع طعام معين، حتى تتمكن من معرفة الأطباق المختلفة المصنوعة منه، وتجربة إعدادها.

تطبيق Vitamin Check مُتاح لمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا.

3- تطبيق Nutrilio:

يتتبع تطبيق Nutrilio تناول الطعام بشكل عام، ويتضمن ذلك تتبع الفيتامينات والمعادن. وفيما يتعلق بالمكملات الغذائية، يمكنك تسجيل ما تأخذه كل يوم، وفي تبويب Stats ستحصل على تقرير أسبوعي عن تناول الفيتامينات.

تتيح لك الترقية إلى إصدار Nutrilio Plus المدفوع استخدام ميزات إضافية تسمح لك بإضافة هدف معين مرتبط بتناول الفيتامينات، والحصول على إشعارات لتذكيرك بتناول الفيتامينات.

تطبيق Nutrilio مُتاح لمُستخدمي آيفون في آب ستور، ولمستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.

4- تطبيق Calorie Counter – MyNetDiary :

مثل Nutrilio، يحتوي تطبيق Calorie Counter – MyNetDiary على ميزات لتتبع الفيتامينات بالإضافة إلى العديد من الميزات الأخرى لإدارة أهدافك المتعلقة بنظامك الغذائي.

وبالإضافة إلى الحصول على معلومات حول العناصر الغذائية المختلفة ورؤية تحليل مفصل لعاداتك الغذائية، يمكنك الانتقال إلى تبويب (خطتي) My Plan ووضع حدود للاستهلاك اليومي للعناصر الغذائية الرئيسية.

بعض الميزات مخصصة فقط لمشتركي الإصدار المدفوع، ولكن التطبيق بشكل عام مناسب لتسجيل وجباتك وتتبع الفيتامينات والعناصر الغذائية الأخرى. وعندما تستمر في إضافة جميع الأطعمة التي تتناولها يوميًا وأي مكملات غذائية تتضمن فيتامينات، ستحصل على تقارير حول المغذيات التي تناولتها.

تطبيق Calorie Counter – MyNetDiary مُتاح لمُستخدمي آيفون في آب ستور، ولمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.

5- تطبيق MyFitnessPal:

MyFitnessPal هو تطبيق يحتوي على الكثير من الميزات لمساعدتك في اتباع نمط حياة صحي، مثل: ميزات تتبع الطعام، وتتبع التمارين الرياضية، والخطط الغذائية، وغيرها.

فيما يتعلق بتتبع تناول الفيتامينات، يمكنك رؤية العناصر الغذائية في كل طبق تختاره وإضافة أي مكملات تتناولها. وستتمكن أيضًا من رؤية القيمة الغذائية الإجمالية لما تستهلكه كل يوم.

للحصول على جميع الميزات والأدوات التي يوفرها هذا التطبيق، تحتاج إلى حساب MyFitnessPal متميز، ولكن هناك نسخة تجريبية مجانية لمدة شهر واحد لاختبار جميع الميزات قبل دفع قيمة الاشتراك.

تطبيق MyFitnessPal مُتاح لمُستخدمي آيفون في آب ستور، ولمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.