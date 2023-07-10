الإعلان عن القائمة النهائية للفرق المشاركة في بطولة ببجي موبايل العالمية وعودة آلان ووكر

أعلنت ببجي موبايل (PUBG MOBILE) عن القائمة النهائية للفرق المشاركة في بطولتها العالمية القائمة على الدعوة لعام 2023، التي ستقُام من 11 وحتى 16 يوليو في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية خلال (موسم الجيمرز: أرض الأبطال)، أكبر مهرجان للرياضات الإلكترونية والألعاب في العالم.

وسيكون هاتف HONOR Magic5 Pro الذكي الشريك الرسمي للهواتف الذكية في بطولة ببجي موبايل العالمية القائمة على الدعوة 2023، ليقدّم أفضل أداء وسرعة للاعبين المحترفين. وستتنافس جميع الفرق المشاركة البالغ عددها 27 فريقًا للحصول على حصة من مجموع الجوائز الذي يبلغ ثلاثة ملايين دولار أمريكي، بالإضافة إلى ضمان مكان لمنطقتهم في بطولة ببجي موبايل العالمية القادمة.

Tomorrow is the day of #PMWI2023 , which is your favourite team that will compete in the tournament?⁣

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Check out more: https://t.co/BlRypq7JRN⁣⁣#HONORxPUBGM #PUBGMESPORTS pic.twitter.com/yp6sJoEHNL — HONOR Arabia (@Honorarabia) July 10, 2023

تمكن عشاق لعبة ببجي موبايل من إرسال 12 من فرق دوري ببجي موبايل للمحترفين المفضلة لديهم إلى بطولة ببجي موبايل العالمية القائمة على الدعوة 2023 من خلال التصويت لأبرز النجوم للمشاركة في البطولة.

وستتنافس هذه الفرق في مرحلة “أبرز النجوم” الجديدة كليًا في بطولة ببجي موبايل العالمية القائمة على الدعوة 2023 اعتبارًا من 11 يوليو. وسينضم إليهم الفائزون في بطولات ببجي موبايل الاستعراضية 2023: كوريا ضد اليابان وسلسلة ببجي موبايل للمحترفين القائمة على النقاط في كوريا، وممثلون من البلد المضيف والفائزين في بطولة ببجي موبايل العالمية القائمة على الدعوة لعام 2022.

وستنتقل الفرق الست الأولى بعد الأيام الثلاثة الأولى من المنافسة المشوقة، من مرحلة “أبرز النجوم” إلى مواجهة خصوم أكثر صعوبة في بطولة (PUBG MOBILE) العالمية القائمة على الدعوة 2023 الرئيسية. وسيواجهون بدءًا من 14 يوليو الفرق العشرة الأولى التي تأهلت مباشرةً من خلال الفوز بالبطولة الإقليمية، ومنهم، Alter Ego Ares وStalwart Esports.

قائمة الفرق التي ستتنافس في بطولة ببجي موبايل العالمية القائمة على الدعوة لعام 2023:

مرحلة “أبرز النجوم”: Bigetron Red Villains – بطولة ببجي موبايل للمحترفين في أندونيسيا. FaZe Clan – بطولة ببجي موبايل للمحترفين في تايلاند. SEM9 – بطولة ببجي موبايل للمحترفين في ماليزيا. Infinity IQ – بطولة ببجي موبايل للمحترفين في فيتنام. Yangon Galacticos – بطولة ببجي موبايل للمحترفين PMPL SEA Wildcard. DRS Gaming – بطولة ببجي موبايل للمحترفين في جنوب آسيا. AGON x I8 Esports – بطولة ببجي موبايل للمحترفين في باكستان. iKURD E-SPORTS – بطولة ببجي موبايل للمحترفين العربية. Team Falcons – بطولة ببجي موبايل للمحترفين في إفريقيا. Mezexis Esports – بطولة ببجي موبايل للمحترفين في أمريكا الشمالية. Aton Esports – بطولة ببجي موبايل للمحترفين في أمريكا اللاتينية. Alpha7 Esports – بطولة ببجي موبايل للمحترفين في البرازيل. S2G Esports – بطولة ببجي موبايل للمحترفين في تركيا. Gaimin Gladiators – بطولة ببجي موبايل للمحترفين في أوروبا. Vampire Esports – الفائز في بطولة ببجي موبايل العالمية القائمة على الدعوة لعام 2022. R8 Esports – البلد المضيف (المملكة العربية السعودية). YOKOHAMA DONUTS VARREL – بطولات ببجي موبايل الترفيهية لعام 2023: كوريا ضد اليابان. Dplus KIA – سلسلة ببجي موبايل للمحترفين (كوريا).



البطولة الرئيسية: Twisted Minds – البطولة الإلكترونية في السعودية. Tianba – دوري النخبة لحفظ السلام (نهائيات موسم الربيع). Six Two Eight – دوري النخبة لحفظ السلام (نهائيات موسم الربيع). REJECT Tokyo – دوري ببجي موبايل في اليابان. Alter Ego Ares – دوري SEA Super League. Box Gaming – دوري SEA Super League. Stalwart Esports – بطولة جنوب آسيا. Geekay Esports – بطولة الشرق الأوسط وإفريقيا. Alpha7 Esports – بطولة الأمريكيّتين. Fire Flux Esports – البطولة الأوروبية. ستتأهل ستة فرق إلى النهائيات عبر مرحلة “أبرز النجوم”.



إضافةً إلى تتويجه كبطل وربح الحصة الكبرى من مجموع الجوائز التي تبلغ 3 ملايين دولار أمريكي، سيكسب الفريق الفائز في بطولة (PUBG MOBILE) العالمية القائمة على الدعوة 2023 لمنطقته فرصة التأهل الإضافية إلى بطولة ببجي موبايل العالمية القادمة. وسيشكل ذلك تحديًا إضافيًا للفرق لتقديم أفضل أداء لديهم وتحقيق الفخر والفوز لمنطقتهم.

عودة ألان ووكر:

كما سيتنافس ألان ووكر، منسق الموسيقى الشهير وأحد عشاق لعبة ببجي موبايل في هذه البطولة خلال مباراة استعراضية بتاريخ 13 يوليو مع فريق Vampire Esports الفائز في بطولة ببجي موبايل العالمية القائمة على الدعوة 2022، حيث سيتواجهان معًا ضد فريق المنطقة المضيفة R8 Esports وTopz لإظهار من يمتلك أفضل المهارات.

لا تفوت فرصة حضور حدث PMWI الخاص!

انضم إلينا في الترحيب بعودة Alan Walker إلى ببجي موبايل!

مفاجآت مثيرة تنتظر يوم 13 يوليو الساعة 2 ظهراً بتوقيت الرياض.

ترقبوا المزيد من التحديثات!#ببجي_موبايل#PUBGMOBILE #PUBGMESPORTS #PMWI #PMWI2023#alanwalker pic.twitter.com/A3AEUsfIWd — PUBG MOBILE Arabic (@PUBGMOBILE_ARB) July 9, 2023

شهدت مباريات ألعاب ببجي موبايل الإلكترونية أرقامًا قياسية يصعب تصديقها، استطاعت الفرق واللاعبين تحقيقها. وإن تمكن أي من اللاعبين أو الفرق من تحطيم عدد من الأرقام القياسية الموجودة حالياً خلال تحدي كسر الأرقام القياسية الجديد في بطولة ببجي موبايل العالمية القائمة على الدعوة لعام 2023، فسيحصلون على جزء من مجموع الجوائز البالغ قيمته 100 ألف دولار أمريكي، بالإضافة إلى كسبهم للشهرة.

الأرقام القياسية التي تنتظر التحطيم في بطولة PUBG MOBILE:

3 مرات لأكبر عدد إقصاءات – الجائزة 25 ألف دولار أمريكي.

مرّتين لأكبر عدد إقصاءات في يوم واحد – الجائزة 25 ألف دولار أمريكي.

8 لاعبين لأفضل 3 طُرُق إقصاء – الجائزة 15 ألف دولار أمريكي.

24 عملية إقصاء في مباراة واحدة – جائزة 15 ألف دولار أمريكي.

14 عملية إنقاذ من قبل لاعب واحد – الجائزة 10 آلاف دولار أمريكي.

37 عملية إقصاء من قبل لاعب واحد – الجائزة 10 آلاف دولار أمريكي.

يمكنكم تحميل ببجي موبايل مجانًا من App Store، وGoogle Play Store.