الإعلان عن القائمة النهائية للفرق المشاركة في بطولة ببجي موبايل العالمية وعودة آلان ووكر

أعلنت ببجي موبايل (PUBG MOBILE) عن القائمة النهائية للفرق المشاركة في بطولتها العالمية القائمة على الدعوة لعام 2023، التي ستقُام من 11 وحتى 16 يوليو في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية خلال (موسم الجيمرز: أرض الأبطال)، أكبر مهرجان للرياضات الإلكترونية والألعاب في العالم.

وسيكون هاتف HONOR Magic5 Pro الذكي الشريك الرسمي للهواتف الذكية في بطولة ببجي موبايل العالمية القائمة على الدعوة 2023، ليقدّم أفضل أداء وسرعة للاعبين المحترفين. وستتنافس جميع الفرق المشاركة البالغ عددها 27 فريقًا للحصول على حصة من مجموع الجوائز الذي يبلغ ثلاثة ملايين دولار أمريكي، بالإضافة إلى ضمان مكان لمنطقتهم في بطولة ببجي موبايل العالمية القادمة.

