إيفرنوت تسرح معظم موظفيها وتنقل عملياتها لأوروبا

سرحت منصة تدوين الملاحظات الشهيرة إيفرنوت Evernote معظم موظفيها العاملين في الولايات المتحدة وتشيلي، كما نقلت الشركة الأم الإيطالية Bending Spoons معظم العمليات التشغيلية لإيفرنوت إلى أوروبا.

ويأتي هذا التسريح الجديد لمعظم القوى العاملة داخل المنصة بعد أقل من 6 أشهر من عملية تسريح سابقة فُصل فيها 129 موظفًا، وبررت شركة Bending Spoons قرارها بأن التطبيق “لا يحقق أرباحًا منذ سنوات”.

وكانت شركة Bending Spoons قد استحوذت على تطبيق تدوين الملاحظات إيفرنوت أواخر العام الماضي، لينضم إلى تطبيقاتها الأخرى الشهيرة مثل تطبيق تحسين الصور بالذكاء الاصطناعي Remini وتطبيق تحرير الفيديو Splice.

وقال لوكا فيراري الرئيس التنفيذي لشركة Bending Spoons مالكة التطبيق في تصريحات أدلى بها لموقع SFGate: “إن خطط إيفرنوت طموحة كما كانت دائمًا، ومن الآن فصاعدًا، سيستمر فريق متخصص في أوروبا في تولي إدارة إيفرنوت”.

وبخصوص الموظفين الذين جرى تسريحهم، قال فيراري إن شركته سوف تدعمهم بالرواتب لمدة 4 أشهر، بالإضافة إلى مكافأة أداء، وعام كامل من التأمين الصحي.

ولم يتطرق فيراري إلى خطط الشركة المستقبلية بشأن إيفرنوت، وكيف سيمكنه مجددًا منافسة منصات أخرى في مجال تدوين الملاحظات مثل Notion و Obsidian وغيرهم.

وكان إيفرنوت أحد أنجح تطبيقات تدوين الملاحظات، وقد حظي سابقًا بشعبية واسعة، ووصلت القيمة السوقية له وقت ذروة انتشاره إلى مليار دولار أمريكي، قبل أن يتراجع التطبيق بسبب غياب الرؤية والأخطاء والمشكلات التي طالته فضلًا عن صعود منصات أخرى منافسة.