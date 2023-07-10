أودي الشرق الأوسط تشارك في مبادرة Tree-Nation لإعادة التشجير لتعزيز التنقل المستدام  

أعلنت (أودي) Audi الشرق الأوسط رسميًا عن مشاركتها في مبادرة Tree-Nation، ما يعزز التزامها بتقديم حلول التنقل المستدامة لعملائها وترسيخ مكانتها كشركة عالمية رائدة في مجال تحقيق صفرية الانبعاثات. وتعكس هذه المبادرة جهود أودي في تعزيز الحفاظ على البيئة ودورها المحوري في بناء مستقبل أفضل في المنطقة وفي جميع أنحاء العالم.

تعتبر (Tree-Nation) أكبر مبادرة لإعادة التشجير، حيث تستخدم التقنيات المتطورة لدفع جهود زراعة الأشجار والمساعدة في مكافحة تغير المناخ، مع إحداث أثر إيجابي دائم على البيئة من خلال مشاريع استعادة الغابات ودعم المجتمعات. وتتيح المبادرة بالتعاون مع أودي الشرق الأوسط للجميع فرصة دعم جهود إعادة التشجير في المنطقة.

أطلقت أودي الشرق الأوسط هذه المبادرة في شهر مارس الماضي، لتوفر لعملائها فرصة المشاركة في جهود مكافحة تغير المناخ، حيث زرعت نيابةً عنهم أكثر من 2,100 شجرة في مناطق مختلفة حول العالم، منها: الهند وأفريقيا وأوروبا وآسيا.

وتسعى أودي الشرق الأوسط حاليًا إلى توسيع نطاق المبادرة ودعوة الجميع للمشاركة في غرس الأشجار من خلال التسجيل على الموقع الإلكتروني (audi-me.com/PlantATree)، حيث تهدف الشركة إلى تعزيز حملة إعادة التشجير ومساعدة الجميع على المساهمة في المبادرة وأداء دور حيوي في بناء مستقبل أفضل وأكثر استدامة.

وقال أوليفييه جانتوا، الرئيس التنفيذي المشارك لمبادرة Tree-Nation: “يسرنا أن نرتقي بشراكتنا مع أودي الشرق الأوسط إلى مستوى جديد، ونتطلع إلى إحداث أثر إيجابي معًا، بفضل التزام أودي بتعزيز مشاركة عملائها في رحلتها نحو الاستدامة”.

وتتيح هذه المبادرة لعملاء أودي المشاركة في جهود الحفاظ على البيئة وتعزيز الوعي بأهمية إعادة التشجير ودورها في التخفيف من حدة تغير المناخ.

وتعليقًا على هذه الشراكة، قال كيرون دنكان، مدير خدمات ما بعد البيع وتطوير شبكة الوكلاء في أودي الشرق الأوسط: “نهدف من خلال شراكتنا مع مبادرة Tree-Nation إلى إحداث أثر إيجابي في البيئة وتعزيز جهود حمايتها في الشرق الأوسط بتقديم حلول التنقل المستدام وتعزيز مشاركة المجتمع في رحلتنا نحو بناء مستقبل أفضل”.

وأضاف: “كانت استجابة عملائنا للمبادرة منذ إطلاقها إيجابية للغاية، ما دفعنا لإتاحة مزيد من فرص المساهمة في بناء مستقبل أفضل وأكثر استدامة للجميع”.