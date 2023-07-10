أوبو تكشف رسميًا عن هاتف Oppo A78 4G

كشفت شركة أوبو عن نسخة الجيل الرابع 4G من هاتف Oppo A78، وهو هاتف متوسط المواصفات ويحمل الكثير من التغيرات مقارنةً بنسخة الجيل الخامس 5G التي أعلنت عنها أوبو مطلع العام الجاري.

ويأتي هاتف Oppo A78 4G بشاشة قياسها 6.43 إنشًا من نوع AMOLED بدقة 1080 × 2400 بكسل، ما يعني كثافة بكسلات تتجاوز 400 بكسل لكل إنش، ولها معدل تحديث يصل إلى 90 هرتزًا، وهي محمية بطبقة زجاج غوريلا جلاس 5.

ويعمل الهاتف بمعالج كوالكوم سنابدراجون 680 من الفئة المتوسطة، وهو معالج ثماني النواة بتردد يصل إلى 2.4 جيجاهرتز، مع معالج رسوميات أدرينو 610، كما يحتوي على ذاكرة عشوائية بحجم 8 جيجابايت ومساحة تخزين سعتها 128 أو 256 جيجابايت قابلة للزيادة عبر إضافة بطاقة تخزين خارجية من نوع microSDXC، وسماعات ستريو ثنائية.

وأضافت أوبو نظام تشغيل أندرويد 13 إلى الهاتف مع واجهة MagicOS 13.1، وبطارية بسعة 5000 ملي أمبير مع شاحن سريع بقوة 67 واطًا.

ويحمل الهاتف كاميرا خلفية بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة F/1.8، وأخرى مساعدة لعمل تأثير العمق بدقة 2 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل في شكل ثقب يحتل أعلى الجهة اليسرى للشاشة.

وكما يشير الاسم، يدعم الهاتف شبكات الجيل الرابع 4G مع إمكانية إضافة شريحتي اتصال، بالإضافة إلى شبكات واي فاي وبلوتوث 5، كما يدعم الهاتف ميزة مقاومة الغبار ورذاذ الماء بمعيار IP54.

ويتوفر هاتف Oppo A78 4G باللونين الأخضر والأسود بسعر يعادل 250 دولارًا أمريكيًا تقريبًا، وهو متاح الآن للشراء في عدة دول مثل إندونسيا، كما سيُطرح في المزيد من الدول خلال الفترة القادمة، علمًا بأن أوبو تقدم بعض الهدايا مثل سماعتها اللاسلكية Enco Buds2 من أجل حث العملاء على اقتناء الهاتف.