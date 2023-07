ما أبرز بدائل تويتر التي يمكنك استخدامها؟

واجه مستخدمو منصة تويتر سلسلة طويلة من التغييرات والكثير من المشكلات منذ استحواذ إيلون ماسك عليها خلال شهر أكتوبر الماضي، ولكن زاد الأمر عن حده في بداية الأسبوع الماضي بعد أن فرضت الشركة قيودًا على عدد التغريدات المسموح برؤيتها يوميًا عبر المنصة، وهو ما أثار رغبة عدد من مستخدمي المنصة بمغادرتها، والبحث عن بدائل تقدم تجربة استخدام أفضل.

وقد استغلت شركة ميتا هذا الأمر، وأطلقت يوم الخميس الماضي تطبيقها الجديد (ثريدز) Threads لكل من نظامي التشغيل iOS وأندرويد بعد طول انتظار، وهو تطبيق للتدوينات النصية قائم على واجهة إنستاجرام، ويروج له (مارك زوكربيرج) باعتباره منافسًا ودودًا لتويتر.

ويُعد (Threads) أسرع التطبيقات نموًا في التاريخ، إذ إنه أول تطبيق في العالم يحصل على 70 مليون مستخدم خلال أيام 3 أيام من إطلاقه تقريبًا، بحسب ما قاله (زوكربيرج) الرئيس التنفيذي لشركة ميتا في منشور له عبر التطبيق أمس، وذلك حدث بالرغم من عدم طرح التطبيق في دول الاتحاد الأوروبي حتى الآن بسبب اللوائح التنظيمية.

إليك أبرز خمس بدائل لتويتر يمكنك استخدامها لنشر آرائك فيها والتفاعل مع أصدقائك دون قيود:

إذا كنت لا تحب تويتر، ولكنك تريد تطبيقًا يشبهه تمامًا، سيكون تطبيق (Threads) الجديد الذي أطلقته شركة ميتا يوم الخميس الماضي هو الخيار المناسب لك.

يتيح لك تطبيق (Threads) نشر المنشورات النصية حتى 500 حرفٍ بحد أقصى – مقارنة مع 240 حرفًا في تويتر – مع إمكانية إرفاق ما يصل إلى 10 صور في المنشور الواحد أو مقاطع فيديو مدتها تبلغ حتى 5 دقائق، إلى جانب دعم نشر الروابط، والرد على المستخدمين الآخرين، وإعادة نشر المشاركات، كما تفعل عند استخدام تطبيق تويتر تمامًا.

لكن أهم ما يميز هذا التطبيق هو ارتباطه بإنستاجرام، إذ يتيح لك إنشاء حساب باستخدام حسابك في إنستاجرام مع الاحتفاظ بالمعرّف نفسه (اسم المستخدم)، كما يمكنك نقل قائمة المتابعين التي لديك في إنستاجرام.

للبدء باستخدام التطبيق يمكنك تنزيله من متجر التطبيقات، والتطبيق متاح مجانًا لمستخدمي هواتف آيفون في آب ستور، ولمستخدمي أجهزة أندرويد في متجر جوجل بلاي.

ولمعرفة كيفية استخدامه خطوة بخطوة، يمكنك الاطلاع على مقال: “كيف تستخدم تطبيق Threads الجديد من إنستاجرام؟“.

طور تطبيق (بلوسكاي) BlueSky جاك دورسي المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي السابق لتويتر، وهو عبارة عن تطبيق تواصل اجتماعي لامركزي منافس أو بديل لتويتر، يهدف إلى منح المستخدمين مزيدًا من التحكم في المحتوى الذي ينشئونه وينشرونه عبر التطبيق، إذ يعتمد التطبيق في عمله على بروتوكول موزع لا مركزي يُسمى “AT Protocol” يتيح للمستخدمين التحكم في خوارزمياته والسيطرة على بياناتهم بشكل كامل.

يقدم تطبيق بلوسكاي تجربة استخدام شبيهة بتجربة تويتر، إذ يمكنك النقر فوق زر علامة الجمع لإنشاء منشور من 256 حرفًا يمكن أن يتضمن أيضًا صورًا. ويمكن الرد على المنشورات نفسها، وإعادة تغريدها، وإبداء الإعجاب بها، ولكن بدلًا من استخدام كلمة (تغريدات) Tweets تُستخدم كلمة (Skeets) وهي كلمة يشير بها المستخدمون إلى المشاركات، وهي تجمع بين كلمتي (SKY) و (Tweets).

ولكن لا يزال التطبيق قائمًا على نظام الدعوات، وهناك قائمة طويلة من المنتظرين، مع طرح بلوسكاي لمستخدمي نظام أندرويد في نهاية شهر أبريل الماضي، وذلك بعد طرحه لمستخدمي نظام iOS في شهر فبراير الماضي.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي هواتف آيفون في آب ستور، ولمستخدمي أجهزة أندرويد في متجر جوجل بلاي.

تُعتبر منصة التواصل الاجتماعيّ (ماستودون) Mastodon واحدة من أشهر البدائل الموجودة حاليًا لمنصة تويتر التي تُشبهها إلى حد كبير.

أُطلقت منصة (ماستودون) غير الربحية في عام 2017، وهي شبكة تواصل اجتماعي لا مركزية مفتوحة المصدر تعمل مثل تويتر، حيث يمكنك نشر (toots) بدلًا من التغريدات، و Boost بدلًا من إعادة التغريد، و(تفضيل) favorite بدلًا من الإعجاب، كما يمكنك متابعة الأشخاص والشركات والمؤسسات، وحظر الآخرين والإبلاغ عنهم، وتبادل الرسائل، وإنشاء القوائم، وغيرها من الميزات المعتادة في تويتر.

ونظرًا إلى أن ماستودون هي شبكة لا مركزية مفتوحة المصدر، يمكن لأي شخص امتلاك نسخة خاصة من الخدمة وتعيين القواعد والسياسات التي تنطبق فقط على هذه النسخة أو الإصدار، وهو ما يُطلق عليه (خادم ماستودون) Mastodon server.

لذلك ستحتاج إلى التسجيل في خادم ماستودون محدد، ويمكن أن تستند الخوادم إلى موقع جغرافي محدد أو اهتمام بموضوع محدد، مثل: تغير المناخ، أو خلفية مهنية ما، أو أي شيء آخر يمكن للمسؤول عن الخادم أن يفكر فيه حرفيًا. على سبيل المثال: يُسمح للأشخاص في خادم (dolphin.town) بنشر الحرف “E” فقط، بينما يُحظر على هواة الأدب في oulipo.social استخدام الحرف “E”.

عند إنشاء حسابك لأول مرة، يمكنك أن تختار الخادم الذي يناسبك، الذي سيظهر في عنوان حسابك الشخصي، فعلى على سبيل المثال: إذا قمت بالتسجيل في Mastodon عبر خادم العدالة المناخية، فسيكون عنوان حسابك: @[اسمك]@climatejustice.

ولكن بغض النظر عن الخادم الذي قمت بالتسجيل فيه، ستكون قادرًا على التواصل مع المستخدمين في أي خادم آخر، تمامًا مثل: طريقة إرسال بريد إلكتروني من جيميل إلى مستخدم Hotmail، والعكس صحيح. ولكن قد تقوم بعض الخوادم بحظر خوادم أخرى، مما يعني أنه لا يمكنك التواصل مع أي شخص من الخادم المحظور.

يشغل خوادم ماستودون أفراد أو مجموعات أو مؤسسات، ولكل منهم مجموعة من القواعد الخاصة به فيما يتعلق بكيفية تسجيل المستخدمين، بالإضافة إلى سياسات الإشراف على المحتوى الخاصة بها، حيث تَسمح بعض الخوادم لأي شخص بالانضمام، بينما تعتمد بعض الخوادم الأخرى على طريقة إرسال الدعوات إلى الآخرين، أو تتطلب موافقة المسؤول، على سبيل المثال: يطلب خادم للعلماء المحترفين من المتقدمين تضمين رابط لأبحاثهم لإثبات أنهم محترفون بالفعل.

للانضمام إلى (Mastodon) يمكنك زيارة الموقع الإلكتروني (Mastodon) وإنشاء حساب، أو تنزيل تطبيق (Mastodon) في هاتفك، وهو متاح مجانًا لمستخدمي هواتف آيفون في آب ستور، ولمستخدمي أجهزة أندرويد في متجر جوجل بلاي.

إذا كنت تستخدم تويتر لمواكبة الأحداث الجارية، فستكون منصة (Post News) هي الخيار المناسب لك. إذ تتيح لك نشر المشاركات والتعليق وإبداء الإعجاب ومتابعة الآخرين، تمامًا كما تفعل في تويتر.

يتمثل الاختلاف الكبير بين منصة (Post News) وتويتر أو أي منصة تواصل اجتماعي أخرى في أن منصة (Post News) طُورت بفكرة توفير وصول أسهل إلى المحتوى الصحفي، إذ تتيح لك الوصول إلى مقالات من مصادر إعلامية مثل: Fortune و NBC News و Politico و Reuters وغيرها، وقراءة المحتوى المتميز دون الحاجة إلى الاشتراك في هذه المواقع؛ إذ تقدم المنصة خيار شراء مقالات فردية مباشرة عبرها وعدم الارتباط بالاشتراك.

للانضمام إلى منصة (Post News) يمكنك الانتقال إلى موقعها الإلكتروني وإنشاء حساب، أو تنزيل تطبيق (Post News) في هاتفك من آب ستور، إذ إن إصدار أجهزة أندرويد لم يُطلق بعد.

أسس منصة (Spill) اثنان من موظفي تويتر السابقين وهما (Alphonzo Terrell) و (DeVaris Brown) اللذان يروجان لها بأنها ستكون مكانًا آمنًا للمستخدمين السود.

وقد أثارت المنصة ضجة عبر الإنترنت خلال الأسبوع الماضي، مع انضمام المشاهير السود إليها من بينهم الموسيقي Questlove – الذي يروج للمنصة عبر تويتر نفسه – والممثلة والمغنية الأمريكية (Keke Palmer).

….pack up, come to Spill folks. We’ll leave the light on for ya.

وبعد أن فرض ماسك قيودًا على عدد التغريدات التي يمكن للمستخدمين رؤيتها يوميًا، بدأ تطبيق (Spill) في احتلال المراكز الأولى في قائمة التطبيقات الأكثر تحميلًا في متجر آبل للتطبيقات (آب ستور).

#SPILL is now the number 1 social app in the Apple App Store

They tried to bury us, they didn’t know we were seeds ☕️

Run it up: https://t.co/oLnmYGL4ko pic.twitter.com/U9pqADrjgj

— Phonz is Spilling (@Phonz) July 3, 2023