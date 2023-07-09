كيف يمكنك تخصيص الإشعارات في تطبيق Threads؟
نصائح تكنولوجية

كيف يمكنك تخصيص الإشعارات في تطبيق Threads؟

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أطلقت شركة ميتا تطبيق (ثريدز) Threads يوم الخميس الماضي، وشهد ارتفاعًا شديدًا في أعداد المستخدمين الجدد خلال الـ 48 ساعة الأولى من إطلاقه، ليصبح أسرع التطبيقات نموًا في العالم.

وقد تفاخر (مارك زوكربيرج) الرئيس التنفيذي لشركة ميتا أمس في منشور له في تطبيق (Threads) بوصول أعداد المستخدمين إلى 70 مليون مستخدم واصفًا ذلك “بما يفوق التوقعات”.

ولكن وفقًا لعدد الشارات التي تظهر في حسابات إنستاجرام والتي تشير إلى انضمام شخص جديد إلى تطبيق (Threads) يوجد الآن أكثر من 95 مليون حساب في التطبيق، مع توقعات بالوصول إلى 100 مليون خلال الساعات القادمة.

وإذا حدث ذلك؛ سيصبح هذا التطبيق أسرع تطبيق وصل إلى 100 مليون مستخدم، إذ وصل ChatGPT إلى 100 مليون مستخدم في شهرين، ووصل TikTok إلى 100 مليون مستخدم في تسعة أشهر، بينما وصل إنستاجرام نفسه إلى 100 مليون مستخدم في عامين ونصف.

ولكن تطبيق (Threads) يفتقر إلى الكثير من الميزات؛ بالرغم من هذه الانطلاقة القوية، إذ إن شركة ميتا لم تتوقع هذا الإقبال القوي على التطبيق ووعدت بتقديم ميزات جديدة قريبًا.

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ونظرًا إلى أن تطبيق (Threads) مرتبط مباشرةً بحسابك في إنستاجرام، إذ يتيح لك إنشاء حساب باستخدام حسابك في إنستاجرام، ونقل قائمة المتابعين التي لديك في إنستاجرام، ستصلك إشعارات المتابعين الجدد باستمرار، بالإضافة إلى أنواع أخرى من الإشعارات، وهو الأمر الذي قد يجعل تجربة استخدام التطبيق مزعجة للغاية. ولكن يمكنك إيقاف الإشعارات كلها أو تخصيصها من خلال الإعدادات لاستخدام التطبيق دون أي إزعاج.

إليك كيفية تخصيص الإشعارات في تطبيق Threads الجديد: 

  • انتقل إلى تطبيق (Threads) في هاتفك.
  • اضغط على أيقونة حسابك الموجودة في الزاوية السفلية اليمنى.
  • اضغط على أيقونة قائمة الإعدادات الموجودة في الزاوية العلوية اليمنى.
  • اضغط على خيار (الإشعارات) Notifications.
  • يمكنك إيقاف جميع الإشعارات مؤقتًا بالضغط على خيار (إيقاف مؤقت للكل) Pause all، أو تخصيص الإشعارات لكل من الإعجابات، والردود، وإعادة النشر، والمتابعين من خلال الخيارات الموجودة أسفل خيار الإيقاف.
  • عند الضغط على خيار (إيقاف مؤقت للكل) Pause all؛ ستظهر لك خيارات مدة إيقاف إشعارات التطبيق مؤقتًا وهي تتراوح بين 15 دقيقة و 8 ساعات، اختر منها ما يناسبك.

كيف يمكنك تخصيص الإشعارات في تطبيق Threads؟

  • لتخصيص إشعارات الإعجابات، والردود، وإعادة النشر، اضغط على خيار (Threads and replies)، حيث يمكنك ضبط الإشعارات لتظهر إما من الجميع أو من الأشخاص الذين تتابعهم أو يمكنك إيقاف تشغيلها تمامًا.
  • لإيقاف تلقي الإشعارات في كل مرة يتابعك فيها شخص ما؛ اضغط على خيار (المتابعة والمتابعين) Following and followers.
  • وأسفل خيار (متابع جديد) New Follower، حدد خيار (إيقاف) Off، كما يمكنك إيقاف إشعارات قبول طلبات الإضافة، واقتراحات الحسابات من هنا.

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