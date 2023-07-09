شاومي تطلق الجهاز اللوحي Xiaomi Pad 6 عالميًا

أطلقت شركة شاومي الصينية جهازها اللوحي الجديد Xiaomi Pad 6 في الأسواق العالمية بعد الإعلان عنه رسميًا قبل أشهرٍ.

وكانت شاومي قد أعلنت عن الجهاز سابقًا في أبريل/ نيسان الماضي، إلا أنه كان متوفرًا فقط في السوق الصينية.

ويأتي الجهاز اللوحي Xiaomi Pad 6 بمواصفات جيدة تجعله مناسبًا للعمل والدراسة والترفيه.

ويتمتع الجهاز بتصميم معدني من الألمنيوم، ويزن أقل من 500 جرامٍ، كما يبلغ سمكه 6.5 ملم، ويتوفر بثلاثة ألوان: الرمادي، والذهبي، والأزرق.

ويحمل الجهاز شاشة بقياس 11 إنشًا بدقة +WQHD، أي 2880 × 1800 بكسلًا، ومعدل تحديث للشاشة يصل إلى 144 هرتزًا، وهي محمية بزجاج غوريلا جلاس 3، كما أن لها حافات نحيفة.

ويعمل الجهاز اللوحي بمعالج كوالكوم سنابدراجون 870 العالي الأداء بتردد يصل إلى 3.2 جيجاهرتز، مع ذاكرة عشوائية بحجم 6 أو 8 جيجابايت، ومساحة تخزين سعتها 128 أو 256 جيجابايت، كما يحتوي على بطارية بسعة 8840 ميلي أمبير، يمكن شحنها سريعًا بشاحن مرفق قوته 33 واطًا، ويدعم الجهاز شبكات الواي فاي، لكنه لا يدعم الشبكات الخلوية، ولا يمكن إضافة شريحة اتصال خلوية له، ويعمل الجهاز بنظام التشغيل أندرويد 13 بواجهة Mi Pad 14.

ويحتوي الجهاز اللوحي Xiaomi Pad 6 على كاميرا خلفية بدقة 13 ميجابكسل قادرة على تصوير الفيديو بدقة 4K، وأخرى أمامية بدقة 8 ميجابكسل يمكنها تصوير الفيديو بدقة 1080 بكسلًا.

ويضم الجهاز نظامًا صوتيًا يتكون من 4 سماعات خارجية تدعم تقنيات Dolby Atmos و Hi-Res Audio لتقديم تجربة صوتية مميزة.

وسيُطرح الجهاز بسعر يبدأ من 400 يورو تقريبًا، كما تُباع ملحقات أخرى مثل لوحة المفاتيح والقلم مع الجهاز بشكل منفصل.