يوتيوب تختبر وضع أسئلة بالذكاء الاصطناعي في مقاطع الفيديو التعليمية
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يوتيوب تختبر وضع أسئلة بالذكاء الاصطناعي في مقاطع الفيديو التعليمية

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تختبر منصة يوتيوب حاليًا ميزة توليد أسئلة باستخدام الذكاء الاصطناعي داخل مقاطع الفيديو التعليمية في تطبيق الأجهزة المحمولة في أندرويد و iOS.

وتهدف هذه الميزة الجديدة إلى مساعدة المشاهدين على تعلم الموضوعات المشروحة في مقاطع الفيديو بصورة أعمق، كما ستساعد يوتيوب أيضًا في فهم أفضل لكيفية تغطية كل فيديو لموضوعات معينة.

وأطلقت يوتيوب ميزة توليد الأسئلة عبر الذكاء الاصطناعي عالميًا لعدد محدود من المستخدمين الذي يداومون على مشاهدة مقاطع الفيديو التعليمية على المنصة.

ويقتصر عمل الميزة الجديدة حاليًا على محتوى محدد باللغة الإنجليزية، وتظهر في الصفحة الرئيسية كروابط أسفل مقاطع الفيديو التي سبقت مشاهدتها.

وتعد منصة يوتيوب واحدة من أهم المصادر التعليمية المتاحة على الإنترنت، وتضم العديد من القنوات الشهيرة التي تقدم محتوى تعليميًا مثل TED-Edو Crash Course وأكاديمية خان وغيرها، بالإضافة إلى القنوات التابعة للجامعات والمؤسسات التعليمية فضلًا عن الناشرين المستقلين.

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وسيكون بإمكان الناشرين الاستفادة من الميزة الجديدة لضمان تفاعل المتعلمين مع المواد المنشورة وفهمها بصورة أفضل بدلًا من الاكتفاء بمشاهدتها على غرار المنصات التعليمية المتخصصة.

وفي سياق متصل، عقدت يوتيوب مطلع العام الجاري شراكة مع قناة Crash Course وجامعة ولاية أريزونا من أجل إطلاق مبادرة “قاعة الدراسة Study Hall” التي تهدف إلى منح الطلاب الجامعيين وصولًا مجانيًا إلى عدد من المساقات الدراسية التي تغطي مجالات مختلفة.

ومن أجل الاستفادة من رواج تقنيات الذكاء الاصطناعي في الآونة الأخيرة، تخطط يوتيوب كذلك لاختبار ميزة دبلجة المحتوى اعتمادًا على الذكاء الاصطناعي في ترجمة المحتوى المنطوق ثم دبلجته صوتيًا.

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