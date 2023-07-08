كيف تستخدم ChatGPT لتحسين المحتوى الإبداعي؟

يُساعد ChatGPT في إنشاء المحتوى الإبداعي المكتوب، كالمقالات ووصف الفيديوهات في يوتيوب وغيرها، ومع ذلك، من المهم أن يكون العمل الذي تكتبه أصليًا وليس من إنتاج روبوتات الذكاء الاصطناعي، لذلك، يمكنك استخدام ChatGPT كأداة تحرير لمساعدتك في تحسين المحتوى الذي تكتبه أنت وليس لكتابته.

إليك بعض الأفكار حول كيفية استخدام ChatGPT للمساعدة في تحسين المحتوى الإبداعي:

1- حدد الأدوار:

يمكن لروبوت ChatGPT إنشاء محتوى مكتوب بطريقة جيدة، ولكنه يعمل بشكل أفضل عند وضع معايير واضحة، لذا يجب تحديد المحتوى الذي تريده وكتابة مطالبة بسياق مناسب لتقديم نتائج قابلة للاستخدام. وقبل أن تطرح أسئلة محددة، ابدأ بشرح دورك لروبوت ChatGPT، ثم اكتب وصف لما سيكون عليه المحرر المثالي لهذا المحتوى، وأسند هذا الدور إلى ChatGPT.

إليك بعض الأمثل:

إذا كنت مُنشئ محتوى في يوتيوب وترغب في استخدام ChatGPT لمساعدتك في كتابة محتوى إبداعي، اكتب للروبوت ما يلي:

أنا مُنشئ محتوى في يوتيوب حول أدوات التكنولوجيا للمبدعين والبث المباشر، مثل: الميكروفونات والكاميرات، وأعمل حاليًا على مقطع فيديو يشرح كيف يمكن إصلاح المشكلات الشائعة للميكروفونات أثناء البث المباشر. وأنت ذو خبرة في جعل الأفكار التقنية المعقدة بسيطة وقابلة للفهم وجذابة للجمهور.

وإذا كنت كاتب مقالات وترغب في استخدام ChatGPT لمساعدتك في كتابة المحتوى، اكتب للروبوت ما يلي:

أنا مؤلف أكتب مقالات عن استخدام الكاميرات بشكل صحيح. أنا أعمل على مسودة حول إيجابيات وسلبيات معدلات الإطار المختلفة. وأنت كاتب متمرس في مجال التكنولوجيا ولديك القدرة على تبسيط الأفكار وطرحها بوضوح.

2- اكتب مطالبة لتحسين المحتوى:

بمجرد تحديد الأدوار والسياق، اكتب سؤالًا محددًا لروبوت ChatGPT لإعطاء إجابة ضمن السياق الذي حددته، واطلب منه تقديم اقتراحات لتحسين المحتوى الخاص بك.

بدلاً من مطالبته بإنشاء محتوى لك، فإنك تطلب منه تحسين الأفكار التي لديك بالفعل، وهذه من الطرق التي يمكن للكتاب ومُنشئي المحتوى من خلالها استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لإنشاء عمل أصلي.

وكما هو الحال مع تعيين الأدوار، كن محددًا في المشكلات التي ترغب في حلها ثم ألصق المحتوى الذي كتبته بعد كتابة المطالبة.

إليك بعض الأمثلة:

1- المثال الخاص بمُنشئ المحتوى في يوتيوب، يمكن إكمال المحادثة بكتابة النص التالي:

يرجى إعطائي انتقادات محددة وقابلة للتنفيذ حول كيفية تحسين نص الفيديو التالي دون التخلي عن الأفكار الأساسية الموجودة في النص: (ثم ألصق النص الخاص بالفيديو الذي كتبته أنت).

سيقدم ChatGPT العديد من التوصيات المفيدة، مثل: تبسيط التفسيرات الفنية، وتقديم اقتراحات لتحسين النص. ومع ذلك، قد لا تكون كل التوصيات مثالية، لأن ChatGPT عرضة للخطأ ويقدم في بعض الأحيان توصيات غير مناسبة.

2- المثال الخاص بكاتب المقالات: يمكن إكمال المحادثة بكتابة النص التالي:

يرجى إعطائي انتقادات محددة وقابلة للتنفيذ حول كيفية تحسين وضوح وبساطة المقال التالي دون التخلي عن الأفكار الأساسية الموجودة فيه: (ثم ألصق المقال).

3- استمر في تدريب ChatGPT للحصول على إجابات أفضل:

يتذكر ChatGPT المحادثة التي أجريتها معه، لذلك إذا واصلت تحديد الأدوار والسياق الدقيق ثم طرح أسئلة محددة وقابلة للتنفيذ، ستحصل على نتائج أفضل.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي انتقاد ما يقدمه لك إلى مزيد من التحسينات في الإجابات. على سبيل المثال: إذا كنت لا توافق على اقتراحاته الخاصة بجزء معين من النص، فأخبره أنه لا يعجبك ما قدمه واطلب منه المحاولة مرة أخرى. كما يمكنك أيضًا الإشادة بالاقتراحات الجيدة التي يقدمها.

حتى لو لم تكن اقتراحات الروبوت مثالية، يمكن لمعظم المبدعين والكُتاب الاستفادة من تلقي وجهات نظر إضافية حول عملهم. وكلما زاد استخدامك لروبوت ChatGPT ستحصل على إجابات مناسبة أكثر.