حساب تتبع طائرة ماسك ينتقل إلى ثردز بعد تعليقه في تويتر

انتقل (جاك سويني)، منشئ الحساب الذي يتتبع طائرة (إيلون ماسك) الخاصة في الوقت الفعلي، إلى منصة (ثردز) Threads المنافسة لتويتر، وذلك بعد تعليق الحساب في تويتر العام الماضي.

وكان الحساب، الذي يحمل اسم @ElonJet، قد حشد في تويتر أكثر من نصف مليون متابع. وكان الحساب يتتبع موقع طائرة ماسك باستخدام بيانات الطيران المتاحة للجمهور.

وأطلق (سويني) الحساب الجديد في (ثردز) يوم الخميس، ونشر منشوره الأول قائلًا: «لقد وصل ElonJet إلى (ثردز)!»، ولكن الحساب أصبح يحمل مُعرِّفًا جديدًا هو: @elonmuskjet.

ونشر حساب elonmuskjet، الذي جذب أكثر من 21 ألف متابع حتى لحظة كتابة هذا التقرير، عددًا من المنشورات، ومن ذلك رحلة لطائرة ضمن ولاية تكساس الأمريكية.

وعلّقت شركة تويتر منتصف شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي الحساب الآلي الذي كان يتتبع حركة الطائرة الخاصة بالملياردير ماسك، مع أن الأخير كان قد وعد في وقت سابق بعدم حظره.

وكان سويني، البالغ من العمر 21 عامًا، قد بدأ حسابه في تويتر في شهر حزيران/ يونيو 2020، لأنه كان معجبًا بعمل ماسك في شركة صناعة السيارات الكهربائية تسلا، وشركة صناعة الصواريخ سبيس إكس، حيث يشغل ماسك منصب المدير التنفيذي لكلتا الشركتين.

واستحوذ ماسك على تويتر مقابل 44 مليار دولار في 28 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وكان صريحًا بشأن جهوده لحماية حرية التعبير على الموقع.

وفي أوائل تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، ادعى ماسك أنه كان من أشد المدافعين عن حرية التعبير لدرجة أنه لن يحظر حساب تتبع طائرته الخاصة، مع أنه وصفه بأنه «خطر مباشر على السلامة الشخصية».

يُشار إلى أن سويني يدير أيضًا حسابات مخصصة لتتبع الرحلات الجوية الخاصة لشخصيات عامة أخرى، مثل: بيل جيتس، والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والمدير التنفيذي لشركة ميتا، مارك زوكربيرج.