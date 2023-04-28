مايكروسوفت تحدد الإصدار الأخير من نظام ويندوز 10

قالت شركة مايكروسوفت اليوم الخميس إن إصدار عام 2022 من نظام ويندوز 10 سيكون الترقية الأخيرة لنظام التشغيل، وذلك في مسعى منها لتشجيع المستخدمين على الترقية إلى نظام ويندوز 11 الأحدث.

وكانت عملاقة البرمجيات الأمريكية قد بدأت إطلاق إصدار عام 2022 من نظام ويندوز 10 في شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2022، ثم دخل النظام في مرحلة النشر العام في 18 تشرين الثاني/ نوفمبر 2022.

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وأوضحت مايكروسوفت أن إصدارات عام 2022 جميعها لنظام ويندوز 10، وهي: المنزلي (هوم) Home، والاحترافي (برو) Pro، والمخصص للشركات (إنتربرايس) Interprise، والمخصص لقطاع التعليم (إديوكيشن) Education، والتعليمي الاحترافي (برو إديوكيشن) Pro Education، والاحترافي لمحطات العمل (برو فور وركستيشنز) Pro for Workstations، وإصدارات (آي أو تي إنتربرايس) IoT Enterprise لأجهزة إنترنت الأشياء، ستصل إلى نهاية الخدمة في شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2025.

وقالت الشركة في منشور على مدونتها: «سيكون الإصدار الحالي، أي إصدار 2022، الترقية الأخيرة من ويندوز 10، وستظل الإصدارات جميعها مدعومة بتحديثات الأمان الشهرية على الرغم من التاريخ المحدد».

وأضافت مايكروسوفت: «نحن نشجعك بشدة على الانتقال إلى ويندوز 11 الآن، إذ لن يكون هناك أي ترقيات لنظام ويندوز 10».

ويُنصح المستخدمون والمؤسسات الذين يريدون أن يظلوا مستخدمين نظام التشغيل ويندوز 10، بترقية أجهزتهم إلى إصدار 2022 من ويندوز 10 للاستمرار في تلقي تحديثات الأمان الشهرية حتى 14 تشرين الأول/ أكتوبر 2025، حينما يصل ويندوز 10 إلى نهاية الدعم.

وقالت مايكروسوفت أيضًا في نشرة أمنية منفصلة اليوم الخميس إن إصدارات (قناة الخدمة الطويلة الأمد) LTSC ستستمر في تلقي التحديثات بعد شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2025 وفقًا لدورات حياتها المحددة.

فعلى سبيل المثال، ستصل إصدارات قناة الخدمة الطويلة الأمد لنظام ويندوز 10 إلى نهاية الدعم السائد في شهر كانون الثاني/ يناير 2027، وذلك باستثناء إصدار IoT Enterprise الذي سيُدعم حتى كانون الثاني/ يناير 2032.

وأعلنت مايكروسوفت أيضًا عن إصدارات قناة الخدمة الطويلة الأمد لنظام ويندوز التي ستُصدر خلال النصف الثاني من عام 2024، وهي: (ويندوز 11 إنتربرايس إل تي إس سي) Windows 11 Enterprise LTSC، و(ويندوز 11 آي أو تي إنتربرايس إل تي إس سي) Windows 11 IoT Enterprise LTSC.

يُشار إلى أن شركة مايكروسوفت بدأت طرح إصدار عام 2022 الإجباري من نظام التشغيل ويندوز 11 على الأجهزة التي تعمل بإصدار عام 2021 الذي يقترب من تاريخ انتهاء الدعم الخاص به في 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وجرت عادة عملاقة التقنية أن تُطلق تلقائيًا الإصدارات الأحدث من أنظمة التشغيل التابعة لها لضمان استمرار رعاية تلك الأجهزة التي تقترب من تاريخ انتهاء الدعم الخاص بها، وذلك بتزويدها بآخر التحديثات البرمجية، والتحديثات الأمنية، والتحسينات.