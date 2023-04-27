ميتا تريد تقديم أدوات الذكاء الاصطناعي لمليارات الناس

قال (مارك زوكربيرج)، الرئيس التنفيذي لشركة (ميتا) للمستثمرين إن الشركة تعتزم تقديم أدوات الذكاء الاصطناعي للمليارات من الناس، وذلك «بطرق ستكون مفيدة وهادفة».

وفي حين أن (زوكربيرج) كان غامضًا بشأن الكيفية التي ستضيف بها (ميتا) تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى تطبيقاتها، فقد أعطى فكرة عامة عن ذلك خلال مكالمة الأرباح للربع الأول من العام الحالي، إذ أُعلن عن 28.6 مليار دولار من الإيرادات، وعن ملياري مستخدم نشط يوميًا لتطبيق فيسبوك، متجاوزًا بذلك تقديرات (وول ستريت).

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وبلغت أرباح (ميتا) للأشهر الثلاثة الأولى من 2023 زهاء 5.7 مليارات دولار، وذلك بانخفاض بلغت نسبته 24 في المئة مقارنةً بالمدة ذاتها من العام الماضي.

وقال (زوكربيرج) في مكالمة الأرباح: «إننا نستكشف تجارب الدردشة في واتساب ومسنجر، وأدوات الإنشاء البصري للمنشورات في فيسبوك وإنستاجرام والإعلانات، ومع مرور الوقت سنستكشف تجارب الفيديو والوسائط المتعددة أيضًا».

وأضاف (زوكربيرج): «أتوقع أن تكون هذه الأدوات مفيدة للجميع، ويشمل ذلك: الناس العاديين ومنشئي المحتوى والشركات. فعلى سبيل المثال، أتوقع أننا سنجذب الكثير من الاهتمام بأدوات الذكاء الاصطناعي التي تتيح للشركات التواصل مع العملاء ودعمهم».

وتابع قائلًا: «وبمرور الوقت، سوف يمتد هذا إلى عملنا على (الميتافيرس) أيضًا، حيث سيتمكن الأشخاص بسهولة كبرى من إنشاء الصور الرمزية، والكائنات، والعوالم، والتعليمات البرمجية لربطها جميعًا معًا».

يُشار إلى أن التشتت في مسألة العلامة التجارية للشركة وتركيز زوكربيرج في (الميتافيرس)، تباطأت ميتا في البداية في بناء البنية التحتية التي تحتاجها لدعم هذه الأنواع من ميزات الذكاء الاصطناعي، مما دفعها إلى إنفاق مليارات الدولارات على إعادة تنظيم مراكز البيانات الخاصة بها في الأرباع الأخيرة.

وقال زوكربيرج يوم الأربعاء: «إننا لم نعد متأخرين في بناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي» مضيفًا أن منتجات الذكاء الاصطناعي التوليدي ستصدر في الأشهر المقبلة.

وأدى النجاح غير المسبوق الذي حققه روبوت الدردشة (شات جي بي تي) ChatGPT من شركة (أوبن أي آي) OpenAI إلى جعل الذكاء الاصطناعي التوليدي الاتجاه التقني السائد اليوم، إذ تتسابق جوجل وميتا واللاعبون الأصغر، مثل: سناب لإنشاء تطبيقات منافسة.

وبعد أن أصدرت (ميتا) في وقت سابق من هذا العام نموذجًا للغة اسمه (لاما) LLaMA للباحثين، لم تُظهر بعد أي شيء يشبه (شات جي بي تي) بطريقة يمكن الوصول إليها على نطاق واسع.

ولكن يبدو أن هذا لن يدوم طويلًا، إذ قال زوكربيرج اليوم إن الذكاء الاصطناعي التوليدي «سيلمس حرفيًا كل منتج من منتجاتنا» وألمح إلى الكيفية التي يمكن بها للتقنية أن تسرع على وجه التحديد أعمال دعم العملاء الناشئة في واتساب.

وفي حين أن (ميتا) قد تركز كثيرًا في الذكاء الاصطناعي مثل بقية الشركات، فإنها لا تتخلى عن (الميتافيرس)، وفقًا لما ذكره (زوكربيرج). إذ قال إن «الرواية التي أُشيعه عن أن (ميتا) تبتعد عن (الميتافيرس)» ليست دقيقة، وذلك كما يتضح من الظهور الأول المخطط له لنظارة الواقع الافتراضي (كوست في آر) Quest VR التالية في وقت لاحق من هذا العام.

هذا، وقد أعلن قسم Meta’s Reality Labs المسؤول عن الواقع الافتراضي و(الميتافيرس) عن خسارة صافية قدرها 4 مليارات دولار في الربع الأخير، وقالت الشركة إنها تتوقع «زيادة في الخسائر التشغيلية على أساس سنوي في عام 2023».