مطور يستغل عيبًا في API لتوفير وصول مجاني إلى نماذج GPT

يحاول أحد المطورين إجراء هندسة عكسية لواجهات برمجة التطبيقات APIs بغية منح أي شخص وصولًا مجانيًا إلى نماذج الذكاء الاصطناعي الشائعة، مثل: (جي بي تي-4) GPT-4 من شركة (أوبن أي آي) OpenAI.

وشهد مشروع المطور، المسمى (جي بي تي 4 فري) GPT4Free، إقبالًا هائلًا على منصة (جيت هب) GitHub خلال الأيام العديدة الماضية بعد انتشار الروابط المؤدية إليه من موقع (ريديت) Reddit.

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وفي الوقت الحالي، توفر أداة GPT4Free؛ أو على الأقل يبدو أنها توفر، وصولًا مجانيًا وغير محدود تقريبًا إلى (جي بي تي-4) GPT-4، بالإضافة إلى سلفه: (جي بي تي-3.5) GPT-3.5.

ويُسعَّر (جي بي تي-4) بين 0.03 و 0.06 دولار أمريكي لكل 1,000 رمز (نحو 750 كلمة)، مع العلم أن الرموز تمثل نصًا خامًا. أما نموذج (جي بي تي-3.5) فهو أرخص قليلًا عند 0.002 دولار لكل 1,000 رمز.

وقال المطور، وهو طالب في مجال علوم الحاسوب، يُطلق على نفسه اسم المستخدم xtekky، لموقع (تك كرنتش) TechCrunch في رسالة مباشرة عبر تيليجرام: «إن الهندسة العكسية مجال لطالما أحببته حقًا، إنه يمثل تحديًا بالنسبة إلي». وأضاف: «أولًا، كان من أجل التسلية، ولكنه الآن من أجل توفير بديل للأشخاص الذين ليس لديهم أي وسيلة لاستخدام (جي بي تي-4) أو (جي بي تي-3.5)».

أما عن آلية عمل أداة GPT4Free، فهي تخدع واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بشركة (أوبن أي آي) لجعلها تعتقد بأنها تتلقى طلبات من مواقع الويب التي تمتلك حسابات مأجورة، مثل: محرك البحث (يو.كوم) You.com، أو (رايت سونيك) WriteSonic، أو (بو) Poe من موقع (كورا) Quora.

ويُجمِّع أي شخص يستخدم GPT4Free علامات تبويب المواقع التي اختارها xtekky لوضع نص برمجي حولها، وهو انتهاك واضح لشروط الخدمة الخاصة بشركة (أوبن أي آي). لكن xtekky لا يرى مشكلة في هذا، ويؤكد أن GPT4Free مخصص «للأغراض التعليمية» فقط.

وقال المطور xtekky: «قد أخضع لإجراء قانوني، وسأضطر إلى الإذعان، لكنني سأحاول مواصلة المشروع من خلال وسائل أخرى».

ومن المحتمل أيضًا أنها مسألة وقت فقط قبل أن تصلح مواقع، مثل: You.com عيوبها الأمنية، مما يجبر xtekky على البحث عن عملاء آخرين لشركة (أوبن أي آي) لاستغلالهم.

يُذكر أن المشاريع الجديدة المشابهة لـ GPT4Free بدأت تظهر بالفعل، مما يشير إلى أنها في تصاعد، خاصةً أن الوصول إلى (جي بي تي-4) GPT-4 محدود في الوقت الحالي.

واستنكر الباحثون كون (جي بي تي-4) واحدًا من أقل نماذج (أوبن أي آي) شفافية حتى الآن مع القليل من التفاصيل الفنية في الورقة المكونة من 98 صفحة والتي صاحبت إصدارها.

وتعاونت شركة (أوبن أي آي) مع العديد من المجموعات الخارجية لقياس (جي بي تي-4) ومراجعته قبل إطلاقه. لكن الشركة لم تذكر إن كانت ستوفر وصولًا مجانيًا غير مقيد للآخرين الذين يرغبون في قياس نموذج (جي بي تي-4) الأساسي أو متى ستفعل ذلك. مع العلم أن الشركة تقدم برنامجًا مدعومًا للوصول خاصًا بالباحثين، ولكنه يقتصر على بعض البلدان ومجالات الدراسة.