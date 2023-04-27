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يحتوي هاتف (Pixel 7 Pro) من جوجل على وضعين مختلفين لدقة الشاشة، وهما: الدقة العالية وتعادل 1080 بكسل (+FHD) والدقة الكاملة وتعادل 1440 بكسل (+QHD). وتكون الدقة مضبوطة افتراضيًا عند 1080 بكسل (+FHD). وعلى الرغم من أن جميع العناصر ستكون واضحة مع الدقة الافتراضية، قد ترغب في تغييرها للحصول على وضوح أعلى وسلاسة أكثر، لكن ذلك قد يؤثر سلبًا في عمر البطارية.

وفي هذا المقال، سنوضح كيفية تغيير دقة الشاشة في هاتف Pixel 7 Pro، وسنذكر أبرز الاختلافات التي ستلاحظها في هاتفك بعد تغييرها:

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كيفية تغيير دقة الشاشة في هاتف Pixel 7 Pro:

تُضبط الهواتف عادةً على الدقة الافتراضية كما ذكرنا سابقًا، ولكن إذا أردت دقة الشاشة في هاتف Pixel 7 Pro، فاتبع الخطوات التالية:

1- انتقل إلى تطبيق (الإعدادات) Settings في هاتفك.

2- اضغط فوق (العرض) Display من قائمة الخيارات.

3- اضغط فوق (دقة الشاشة) Screen resolution.

4- في الصفحة الخاصة بتغيير دقة الشاشة، سيكون خيار (الدقة العالية) High resolution هو الخيار المفعّل تلقائيًا وستجد تحته خيار آخر هو (الدقة الكاملة) Full resolution. الدقة العالية هي 1080 بكسل (+FHD)، بينما الدقة الكاملة هي 1440 بكسل (+QHD).

5- فعّل خيار (الدقة الكاملة) Full resolution.

قد تضطر بعد ذلك إلى إغلاق بعض التطبيقات التي فتحتها وإعادة تشغيلها مرة أخرى. خلاف ذلك، قد لا يعمل الإعداد الجديد في تلك التطبيقات أو قد يتأثر الأداء قليلًا.

كيف سيؤثر تغيير الدقة إلى 1440 بكسل في هاتف Pixel 7 Pro؟

قبل تفعيل دقة 1440 بكسل (+QHD) من المهم معرفة كيف سيؤثر ذلك في عمر البطارية وأداء الجهاز، وفيما يلي توضيح لذلك:

عمر البطارية: سينخفض عمر البطارية قليلًا ولكنك لن تلاحظ فرقًا كبيرًا.

العرض: بسبب زيادة الدقة، ستكون الصور أكثر وضوحًا في شاشة الهاتف، ولكن الفرق في جودة الصورة ليس كبيرًا جدًا.

الرسوم المتحركة: ستكون الرسوم المتحركة أكثر سلاسة بكثير مع دقة 1080 بكسل.

التمرير: سيكون التمرير أسرع قليلًا مع دقة 1440 بكسل (+QHD).

إذن، هل يجب عليك تفعيل دقة 1440 بكسل (+QHD)؟ يمكنك التبديل بينهما بحسب النشاط الذي تمارسه في هاتفك، فإذا كنت تشاهد مقاطع الفيديو، فإن دقة 1080 بكسل ستكون مناسبة. ولكن إذا كنت تستخدم هاتفك في الغالب لتصفح مواقع الويب أو قراءة الكتب الإلكترونية فإن الدقة الكاملة 1440 بكسل (+QHD) ستكون أفضل من دقة 1080 بكسل (+FHD).