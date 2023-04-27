سامسونج تطرح إصدار 2023 من أجهزة التلفاز في الإمارات

أعلنت شركة (سامسونج جلف للإلكترونيات) عن توفر باقتها الجديدة من أجهزة التلفاز لعام 2023، المكونة من جهازي Samsung OLED بمقاس 77 بوصة، و8K Neo QLED، على الموقع الإلكتروني للشركة، وفي متاجرها، ولدى متاجر التجزئة في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقالت الشركة إن أجهزة التلفاز OLED بمقاس 77 بوصة ترسخ ريادتها في تقنية OLED. «وتتميز هذه الشاشات بتقنية +Quantum HDR OLED، المعززة بتقنية Quantum Dots، التي توفر تباينًا استثنائيًا وتجربة صوتية دراماتيكية وألوانًا نابضة بالحياة. في حين تُحوّل تقنية المعالجة التي يدعمها الذكاء الاصطناعي المحتوى العادي إلى تجربة بصرية مذهلة بدقة 4K. وفي الوقت ذاته، توفر تقنية Dolby Atmos للعملاء صوتًا محيطيًا غامرًا».

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وعلاوةً على ذلك، توفر أجهزة التلفاز لمحبي الألعاب الإلكترونية التي تتطلب «أداءً عالي السرعة، ومشاهدة الأفلام بدقة مثالية، تجربة نابضة بفضل معالج Motion Xcelerator Turbo Pro، الذي يوفر صورة بدقة 4K وبسرعات فائقة تصل إلى 120 هرتز. وقد ترتفع هذه السرعة إلى 144 هرتز في الألعاب التي تدعم تقنية Game Motion Plus وتقدم محتوًى متوافقًا».

أما شاشات Neo QLED 8K من سامسونج، فإنها، وفقًا للشركة، تُبشِّر بعصر جديد من الترفيه المنزلي، «إذ تمنح العملاء جودة لا تُضاهى في الصورة والصوت، بالاعتماد على تقنية Quantum Mini LED التي تُظهر مليار لون، معززة بتباين شديد وإضاءة عليا بنسبة 150 في المئة مقارنةً بتقنية Quantum Matrix من سامسونج. كما يضمن المعالج القوي تحويل المحتوى العادي إلى عرض بصري مذهل بدقة 8K، ثم تتوج تقنية Dolby Atmos المعززة بتقنيات Object Tracking Sound Pro و Symphony 3.0 تجربة المشاهدة بدقة صوت محيطي».

وبهذه المناسبة، قال (نيكولا أكسينتيفيتش)، رئيس قسم العرض المرئي في (سامسونج جلف للإلكترونيات): «عامًا بعد آخر، نؤكد في سامسونج مكانتنا الرائدة في قطاع صناعة أجهزة التلفاز من خلال طرح أجهزة تلفاز تُرسي معايير جديدة عبر القطاع، وتزويد العملاء بتجارب للمشاهدة تتخطى توقعاتهم. وفي عام 2023، ستقدم سلسلتا QLED وOLED من أجهزة التلفاز تجارب غامرة غير مسبوقة تعتمد على تقنيات الصورة والصوت المحيطي الخاصة بنا. وعلاوة على ذلك، يشكل توفير دقتي 4K و8K في أجهزة التلفاز الكبيرة دليلًا ملموسًا على ريادة سامسونج في مجال تقنيات العرض السمعية والبصرية».

وبمنح سامسونج الأولوية لتشكيلة منتجاتها الأشد تميزًا، قالت الشركة إنها تمكّنت من الحفاظ على ريادتها الاستثنائية في صناعة أجهزة التلفاز على مدار عقدين تقريبًا. كما أنها تصدرت حديثًا مبيعات أجهزة التلفاز العالمية في عام 2022، وذلك حسب شركة أبحاث السوق (أومديا)، وهو العام السابع عشر على التوالي الذي تحتل فيه الشركة المرتبة الأولى عالميًا في مبيعات أجهزة التلفاز.

وسيطرت سامسونج أيضًا على قطاع أجهزة التلفاز الكبيرة جدًا في العام الماضي، لتستحوذ على حصة سوقية بلغت نسبتها 36.1 في المئة، و42.9 في المئة لأجهزة التلفاز التي يزيد حجمها عن 75 بوصة و80 بوصة، على التوالي. أما بالنسبة إلى سوق أجهزة التلفاز المتميزة التي يزيد سعرها على 2,500 دولار، فقد تمكنت سامسونج من الاحتفاظ بأكبر حصة في السوق من حيث الإيرادات بنسبة 48.6 في المئة.

ويتوفر تلفاز OLED بمقاس 77 بوصة بسعر 15,999 درهمًا مع جهاز عرض Freestyle مجاني؛ في حين يتوفر جهاز 8K Neo QLED بمقاس 85 بوصة بسعر 37,999 درهمًا مع مكبر صوت Soundbar مجاني، وبمقاس 75 بوصة بسعر 28,999 درهمًا مع جهاز عرض Freestyle مجاني، وبمقاس 65 بوصة بسعر 20,999 درهمًا مع مكبر صوت Soundbar مجاني.