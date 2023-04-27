أخطاء شائعة يرتكبها مستخدمو أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي

تُساعد أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي مثل: ChatGPT و Google Bard في تسهيل العديد من المهام وتوفير الوقت والجهد. إذ يمكن استخدامها للمساعدة في كتابة المقالات أو كتابة الأكواد البرمجية أو البحث، وغيرها. ومع ذلك، هناك بعض الأشياء التي يجب وضعها في الاعتبار للحصول على أفضل مخرجات من تلك الأدوات، والتأكد من استخدامها بطريقة صحيحة.

لذا؛ سنوضح في هذا المقال بعض الأخطاء الشائعة التي يجب تجنبها عند استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي، مما يساعدك في استخدامها بطريقة أفضل:

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1- عدم فهم كيفية عمل أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي:

لست بحاجة إلى أن تكون خبيرًا في التعلم الآلي أو الذكاء الاصطناعي لاستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي مثل: ChatGPT وJasper وCopysmith وغيرها، ومع ذلك، من المهم فهم كيفية عملها ليساعدك هذا في معرفة قيودها وإيجاد الطرق المناسبة للحصول على نتائج أفضل.

وعلى الرغم من أن أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي يوجد بينها بعض الاختلافات، تعمل معظمها بطريقة مشابهة، لذلك فإن فهم كيفية عمل إحدى تلك الأدوات يمكن أن يمنحك أيضًا رؤية دقيقة لكيفية عمل الأدوات الأخرى. إذن، كيف يعمل روبوت ChatGPT؟

ChatGPT هو نموذج لغوي كبير يُدرّب على كميات هائلة من البيانات من الإنترنت ومصادر أخرى، ويعتمد على هذا التدريب لتوليد استجابات شبيهة بالمحادثات البشرية، ولكنه لا يقدم بالضرورة معلومات دقيقة بشكل كامل، وهو عرضة للخطأ.

2- عدم تحرير ردود روبوتات الذكاء الاصطناعي:

من الأخطاء التي يجب تجنبها عند استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي هو عدم تحرير الردود التي تحصل عليها. إذ تكمن أهمية التحرير في تصحيح الأخطاء الإملائية أو النحوية، والتحقق من صحة المعلومات التي حصلت عليها ومقارنتها بمصادر أخرى موثوقة، وهذا يضمن الحصول على معلومات دقيقة ومكتوبة بطريقة صحيحة.

3- الإفراط في استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي للكتابة:

على الرغم من أن أدوات الذكاء الاصطناعي يمكن أن تساعدك في كتابة مقالات كاملة لنشرها عبر الإنترنت أو كتابة مقالات لأغراض الدراسة، يُعد الاعتماد المفرط عليها خطأ فادحًا. وهناك العديد من الأسباب التي تجعل كُتّاب المحتوى لا يعتمدون على روبوتات الدردشة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي لمهام الكتابة اليومية.

أبرزها: لا تقدم هذه الأدوات معلومات دقيقة دائمًا، وعادةً ما تولد محتوى يفتقر إلى العمق والإبداع ويجب إعادة صياغته بأسلوب الكاتب الخاص. بالإضافة إلى ذلك، فإن الاعتماد المفرط على هذه الأدوات سيقتل إبداعك ويجعلك كسولًا.

هذا لا يعني أنه لا يجب عليك استخدامها إطلاقًا، بل اختر طريقة مناسبة لاستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي ككاتب محتوى، مثل: المساعدة في إيجاد أفكار، وصياغة عناوين جذابة، وغيرها.

4- الفشل في كتابة مطالبات جيدة:

تعتمد جودة الردود التي تحصل عليها من ChatGPT والأدوات المماثلة على جودة تدريبها ومطالباتك التي تضيفها. لذا؛ من الجيد دائما التأكد من أن مطالباتك واضحة وصحيحة نحويًا، وأضف معلومات كافية واكتبها بطريقة يمكن للأداة فهمها بشكل جيد.

ويعد تعلم كيفية كتابة مطالبات فعالة مهارة رئيسية يجب إتقانها عند استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي لضمان الحصول على إجابات أكثر دقة.

5- إدخال معلومات سرية أو حساسة:

على غرار عمالقة التكنولوجيا الآخرين، واجهت شركة OpenAI انتقادات بسبب ممارسات جمع البيانات التي تعرض خصوصية المستخدم وأمنه للخطر. إذ يحتفظ روبوت ChatGPT بمعلومات الحساب التي تقدمها عند التسجيل مثل: الاسم ومعلومات بطاقة الدفع وغيرها، بالإضافة إلى جميع البيانات المضافة في محادثاتك مع روبوت الدردشة. لذا؛ يجب أن تظل متيقظًا دائمًا عند استخدام هذه الأدوات وتأكد من عدم إدخال معلومات حساسة أو سرية.