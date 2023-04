أبرز التطبيقات التي تساعدك في تقليل استهلاك السكر 

يُعد التخلص من وجود السكر في نظامك الغذائي أمرًا صعبًا للغاية، ولكن هل سألت نفسك من قبل لماذا الرغبة الشديدة في تناول السكر قوية جدًا لدرجة أنها غالبًا ما تُقارن بالإدمان؟

وجد الباحثون أن السكر يقلل من توافر المواد الأفيونية ومستقبلات الدوبامين في أدمغتنا، يعني هذا أن السكر ينشط مراكز المكافأة والمتعة في أدمغتنا بالطريقة نفسها التي تعمل بها المواد المسببة للإدمان.

ووفقًا لجمعية القلب الأمريكية؛ يتناول الشخص البالغ العادي ما بين 22 إلى 30 ملعقة صغيرة من السكر المضاف يوميًا؛ في حين يجب على النساء والأطفال تناول نحو 6 ملاعق صغيرة – ما يُعادل 25 جرامًا – فقط من السكر يوميًا، ويجب على الرجال تناول نحو 9 ملاعق صغيرة – ما يُعادل 36 جرامًا – فقط يوميًا، وهذا يعني أننا نتناول 4 أضعاف ما يجب تناوله يوميًا.

يُعد تقليل تناول السكر خطوة إيجابية نحو تحسين صحتك، لأن هذه الخطوة تساعد في حل مشكلات الجهاز الهضمي، مثل القولون العصبي وارتجاع حمض المعدة، والتخلص من السمنة، وأمراض الكبد، وبالإضافة إلى ذلك؛ يؤدي تقليل استهلاك السكر أيضًا إلى التخلص من القلق والتوتر وتقليل التعب وتخفيف آلام المفاصل وتقليل الصداع والصداع النصفي.

وفقًا لجمعية القلب الأمريكية؛ يحاول 8 من كل 10 بالغين تقليل كمية السكر التي يتناولونها، لكن هذا ليس بالأمر السهل. لذلك ظهرت بعض التطبيقات التي تستخدم تحديات جذابة لمساعدتك في تقليل استهلاك السكر أو التوقف عنه تمامًا، وتشجعك على تناول الطعام الصحي.

إليك مجموعة من التطبيقات التي تساعدك في في تقليل استهلاك السكر:



1- تطبيق Sugarfree Quit Sugar Addiction:

يساعدك تطبيق (Sugarfree Quit Sugar Addiction) في إدارة الرغبة الشديدة في تناول السكر وتتبع ما تتناوله على مدار اليوم بسهولة، إذ يمكنك استخدام التطبيق لمراقبة استهلاك السكر بشكل عام، أو خوض تحدى لمدة 14 يومًا بدون سكر ومراقبة التغييرات التي تحدث في جسمك.

أثناء عملية إعداد التطبيق، يمكنك ضبط الهدف اليومي لتناول السكر وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ويمكنك أيضًا اختيار هل تريد تتبع جميع السكريات مثل: تلك الموجودة في الفاكهة، أو السكريات المضافة الضارة فقط.

يتيح لك هذا التطبيق أيضًا مسح الرموز الشريطية للمنتجات الغذائية التي اشتريتها من البقالة لمعرفة كمية السكر الموجودة بها، وحساب السعرات الحرارية، وبذلك لن تضطر إلى البحث في التصنيفات لحساب كمية السكر التي تتناولها، إذ يقوم التطبيق بالعمليات الحسابية كلها نيابة عنك.

كما يتيح لك التطبيق تتبع كمية المياه التي تشربها يوميًا، وتتبع وزنك من خلال سجل التغييرات لترى التغييرات أسبوعًا بعد أسبوع.

بالإضافة إلى ذلك؛ تمنحك علامة التبويب (You) في التطبيق نظرة ثاقبة لبعض أعراض الانسحاب الشائعة؛ إذ يمكنك النقر على كل جزء من أجزاء الجسم لقراءة الأعراض المصاحبة لإيقاف تناول السكر، وما يمكن توقعه، وإرشادات حول كيفية تقليل المشكلة.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة أندرويد في متجر جوجل بلاي، ولمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في آب ستور.

2- تطبيق Stop Eating Sweets:

يساعدك تطبيق (Stop Eating Sweets) في التوقف عن تناول الحلويات، إذ يضم التطبيق مؤقت يخبرك بالمدة التي قضيتها بدون تناول السكر، ويساعدك أيضًا في توفير المال؛ إذ يمكنك إدخال ما توفره من عدم تناول السكر والحلويات في علامة التبويب التي تُسمى (التوفير) Saving حتى تتمكن من معرفة مقدار ما وفرته عن طريق التخلص من عادة تناول السكر.

كما تذكرك علامة تبويب النجاح بالفوائد الصحية المتعددة للإقلاع عن السكر، مثل: خفض ضغط الدم، والوقاية من مرض السكري. وفي الوقت نفسه؛ توفر علامة تبويب الجوائز مسارًا واضحًا للتقدم يتميز بمعالم رئيسية لمساعدتك على البقاء متحمسًا وقادرًا على إكمال التحدي.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة أندرويد في متجر جوجل بلاي، ولمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في آب ستور.

3- تطبيق No Sugar In Me:

إذا كنت ترغب في خوض تحديات ممتعة واكتشاف وصفات لذيذة خالية من السكر؛ فتطبيق (No Sugar In Me) يعد هو الخيار المثالي لك، لأنه سيتيح لك التعرف على فوائد الابتعاد عن السكر وبعض الطرق المختلفة التي يمكنك من خلالها تقليل استهلاكك له.

يقدم لك هذا التطبيق بعض التحديات الممتعة التي تساعدك في تقليل استهلاك السكر، مثل: التوقف عن تناول السكر بعد الساعة 8 مساءً، ويقدم لك دليلًا مفيدًا لجعل الأسبوع الأول أسهل ما يمكن. وعلى سبيل المكافأة؛ يوفر التطبيق وصفات خالية من السكر تُعد بدائل رائعة ولذيذة كلما رغبت في تناول السكر.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة أندرويد في متجر جوجل بلاي، ولمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في آب ستور.

4- تطبيق Sugar Free Challenge:

إذا كنت تحب تقسيم العادات إلى أجزاء صغيرة، فإن تطبيق (Sugar Free Challenge) يوفر بيئة رائعة لقياس إحصائيات عدم تناول السكر. في صفحة التقدم ستجد الكميات الأسبوعية من السكر (بالجرام) التي تجنبتها، بالإضافة إلى السعرات الحرارية التي وفرتها بعدم تناول السكر.

بالإضافة إلى الإحصاءات التفصيلية، يقدم التطبيق أيضًا قائمة بمرادفات السكر التي يستخدمها مصنعو المواد الغذائية لإخفاء السكر المضاف في المنتجات المختلفة، مما يساعدك في تحديد السكريات المخفية في الأطعمة التي تشتريها.

كما يقدم هذا التطبيق ميزة تُسمى (Not Eaten Room) تقدم لك تمثيلًا مرئيًا لطيفًا للسكر الذي تجنبته، حيث تعرض لك كمية السكر التي تجنبتها باستخدام الحلويات مثل الكعك والآيس كريم.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة أندرويد في متجر جوجل بلاي.

5- تطبيق 7 Days Sugar Detox Diet:

يوفر لك تطبيق (7 Days Sugar Detox Diet) دليلاً شاملاً حول كيفية اتباع نظام غذائي صحي للتخلص من السكر يشمل الأطعمة المسموح بها وغير المسموح بها، كما يقدم لك هذا التطبيق خطة لنظام غذائي صحي مدتها 7 أيام تساعد في التوقف عن تناول السكر.

ويقدم لك هذا التطبيق دليلًا يغطي ما سيحدث لجسمك عند بدأ النظام الصحي، ونصائح لإدارة الرغبة الشديدة في تناول الطعام، وكيف قد ترغب في متابعة هذا النظام الغذائي.

بالإضافة إلى ذلك؛ يقدم لك التطبيق مجموعة متنوعة من الأطعمة الطازجة لضمان الحفاظ على نظام غذائي متوازن أثناء التخلص من السموم، وهناك أيضًا قائمة بالأمور التي يجب تجنبها مع نصائح حول بدائل السكر الصحية.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة أندرويد في متجر جوجل بلاي.