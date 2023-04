ميزة جديدة في واتساب .. إليك كيفية الاحتفاظ بالرسائل الذاتية الاختفاء

أعلنت خدمة التراسل الفوري واتساب يوم الجمعة الماضي عن ميزة جديدة تتيح للمستخدمين الاحتفاظ بالرسائل المهمة التي قد يرغبون في الرجوع إليها في المستقبل، بغض النظر عن تشغيل إعداد (الرسائل الذاتية الاختفاء) Disappearing Messages، وذلك بعد اختبارها لفترة في الإصدار التجريبي.

تُسمى الميزة الجديدة (Keep in Chat)، وبمجرد الاحتفاظ بالرسالة، ستظهر لكل من في المحادثة ولن تختفي عند انتهاء مدتها، وستظهر جميع الرسائل التي احتفظت بها مرتبة حسب الدردشة في مجلد يُسمى (الرسائل المحفوظة) Kept Messages في إعدادات المحادثة.

أطلقت واتساب هذه الميزة تحت شعار (قوة المرسل العظمى) Sender Superpower، وذلك بسبب أن المرسل هو من يملك التحكم الكامل في هذه الميزة، إذ سيصل إشعار إلى المرسل عندما يحتفظ شخص ما برسالة، وسيكون للمرسل القدرة على الموافقة على الحفظ أو الرفض، وإذا قرر المرسل رفض الاحتفاظ بالرسالة، فلا يمكن لأي شخص آخر في الدردشة الاحتفاظ بها مرة أخرى.

وفي حالة رفض المرسل الاحتفاظ بالرسالة ستُحذف تلقائيًا عند انتهاء المؤقت، وبهذه الطريقة يكون للمرسل القول الفصل في كيفية حماية الرسائل التي يرسلها عند تشغيل إعداد (الرسائل الذاتية الاختفاء) في المحادثات.

إليك كيفية الاحتفاظ بالرسائل الذاتية الاختفاء في واتساب:

انتقل إلى المحادثة التي تريد الاحتفاظ برسالة موجودة فيها.

اضغط مطولًا على الرسالة التي تريد الاحتفاظ بها، ثم اضغط على أيقونة الإشارة المرجعية الظاهرة في أعلى المحادثة.

سيتلقى مرسل الرسالة إشعارًا بأنك تريد حفظها، فإذا وافق، ستُحفظ الرسالة في مجلد الرسائل المحفوظة للرجوع إليها في المستقبل، كما ستبقى الرسائل المحفوظة أيضًا في المحادثة حتى يتمكن الجميع من متابعة قراءتها.

كيفية الوصول إلى الرسائل التي احتفظت بها:

انتقل إلى المحادثة التي احتفظت بالرسائل فيها.

اضغط على اسم الشخص الذي تراسله أو اسم المجموعة الذي يظهر في الزاوية العلوية اليسرى، للانتقال إلى صفحة الإعدادات الخاصة بها.

مرر إلى الأسفل حتى تصل إلى خيار (الرسائل المحفوظة) Kept Messages؛ ثم اضغط عليه ستظهر لك الرسائل المحفوظة.

كيفية إلغاء الاحتفاظ برسالة:

سيكون لديك 30 يومًا ابتداءً من الوقت الذي قررت فيه الاحتفاظ بالرسالة لكي تلغي الاحتفاظ بها، ويمكنك القيام بذلك عبر اتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى محادثة واتساب التي احتفظت بالرسالة فيها.

اضغط مطولًا على الرسالة التي تريد إلغاء الاحتفاظ بها.

اضغط على أيقونة الإشارة المرجعية الظاهرة في أعلى المحادثة، ثم اضغط على خيار (موافق) Ok.

لقد بدأت واتساب بطرح الميزة في بعض البلدان، وستطرحها عالميًا خلال الأسابيع القليلة المقبلة، لذلك إذا كنت لا تراها الآن في تطبيقك، فما عليك سوى الانتظار بعضَ الوقت.