ميزات جديدة لتحرير ملفات PDF في OneDrive 

تُعد خدمة (ون درايف) OneDrive السحابية من مايكروسوفت إحدى الأدوات المهمة لتخزين الملفات عبر الإنترنت لمستخدمي حواسيب ويندوز وهواتف أندرويد، إذ يأتي تطبيق (OneDrive) مثبتًا سابقًا في هواتف سامسونج جالاكسي، ويمكن تنزيله في جميع الهواتف الأخرى.

وإذا كنت تستخدم خدمة (OneDrive) لتخزين ملفات PDF، فمايكروسوفت تقدم ميزات جديدة تتيح لك تحرير هذه الملفات بسهولة، وفقًا لمخططها لتحديث (Microsoft 365)، فإن خدمة OneDrive ستضم ميزات قوية لجعل تحرير المستندات عبر الإنترنت أسهل بكثير، ومنها:

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1- الكتابة والرسم بالحبر يدويًا:

تُعد ميزة القدرة على (الكتابة والرسم بالحبر) Draw and write with ink يدويًا في ملفات PDF مباشرة أهم ميزة ستكون متاحة لجميع مستخدمي خدمة ون درايف خلال الأيام القادمة؛ إذ ستتيح لك هذه الميزة توقيع نموذج أو عقد بسرعة، وملء بعض التفاصيل، دون الحاجة إلى برامج أو أدوات متخصصة في تحرير ملفات PDF.

2-ملء ملفات PDF في OneDrive:

من الشائع الآن أكثر من أي وقت مضى ملء الملفات إلكترونيًا، إذ إنها أكثر أمانًا، لأنها لا تتضمن طباعة الورق فعليًا، وهي بشكل عام أكثر ملاءمة لجميع الأطراف المعنية. وبدلًا من استخدام الأدوات الخارجية لملء ملفات PDF وتوقيعها إلكترونيًا؛ تقدم مايكروسوفت ميزة جديدة في ون درايف تُسمى (fill in PDF form fields).

تشبه هذه الميزة، ميزة (ملء النموذج) Form Filling المتاحة في خدمة جوجل درايف؛ إذ تتيح لك تعبئة ملفات PDF التي تتضمن حقولًا قابلة للتعبئة، وتوقيعها وإرسالها إلكترونيًا بسهولة.

3- حفظ ملفات PDF المحررة في حساب OneDrive:

بعد الانتهاء من تحرير ملفات PDF؛ يمكنك حفظها في حساب (OneDrive)، حيث يمكنك الوصول إليها من أي جهاز، أو مشاركتها مع الآخرين بسهولة.

الجدير بالذكر أن شركة مايكروسوفت قد أعلنت خلال شهر مارس الماضي عن إدماج المساعد الذكي (Copilot) في حزمة تطبيقاتها المكتبية (مايكروسوفت 365) لزيادة الإبداع وتحسين الإنتاجية عن طريق التخلص من عناء المهام الروتينية التي تقوم بها كل يوم عند استخدام مايكروسوفت أوفيس.

المساعد الذكي (Copilot) الجديد في تطبيقات (مايكروسوفت 365) هو عبارة عن روبوت دردشة يستند في عمله إلى الذكاء الاصطناعي التوليدي، ولا يختلف عن الذي اعتدت عليه بالفعل في محرك البحث Bing، وروبوت ChatGPT.

يستند المساعد (Copilot) في عمله إلى النموذج اللغوي الكبير (GPT-4)، وسيظهر لك في شريط جانبي داخل التطبيقات – بشكل مشابه لاختصار Bing Chat المتوفر في متصفح مايكروسوفت إيدج – حيث يمكنك استخدامه لطرح أسئلة باستخدام لغة طبيعية لأداء مهام مختلفة، ويمكن أن يظهر أيضًا كنافذة منبثقة في منتصف المستند أثناء تمييز فقرة لتقديم اقتراحات لكتابة المحتوى أو تصحيح الأخطاء النحوية بنقرة واحدة.