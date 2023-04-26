تيك توك تطلق ميزة الصور الرمزية المولدة بالذكاء الاصطناعي
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تيك توك تطلق ميزة الصور الرمزية المولدة بالذكاء الاصطناعي

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تعمل خدمة مقاطع الفيديو القصيرة (تيك توك) TikTok على اختبار ميزة جديدة تسمح للمستخدمين بإنشاء صور رمزية للملفات الشخصية مُولَّدة بتقنية الذكاء الاصطناعي.

وكان استشاري وسائل التواصل الاجتماعي (مات نافارا) أول من رصد الميزة ونشر عنها عبر موقع تويتر مع لقطات للشاشة ومقاطع فيديو توضح آلية عملها.

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ويبدو أن الميزة تنشئ صورًا للرأس تشبه إلى حد كبير الصور المألوفة التي ينشئوها تطبيق (لينزا أي آي) Lensa AI من شركة (بريزما لابز) Prisma Labs.

وعلى غرار تطبيق (لينزا أي آي)، فإن الميزة الجديدة تطلب من المستخدم تقديم من ثلاث صور حتى عشر صور ثم الاختيار من نمطين حتى خمسة أنماط مختلفة للصور المولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي.

وبعد تقديم الصور، واختيار أنماط الصور، فإن عملية المعالجة قد تستغرق بعض الوقت، ثم يمكنك تنزيل الصور المولدة لاستخدامها كصورة للملف الشخصي أو نشرها عبر قصص تيك توك.

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