أوبرا تطلق متصفحًا جديدًا كليًا ليواكب عصر الذكاء الاصطناعي التوليدي

كشفت شركة أوبرا يوم الثلاثاء عن متصفح الويب الجديد (أوبرا ون) Opera One الذي قالت إنه صُمم ليواكب عصر الذكاء الاصطناعي التوليدي.

وقالت الشركة النرويجية أيضًا في منشور على مدونتها إن (أوبرا ون) متصفح معاد تصميمه كليًا، ومن المخطط له أن يحل محل متصفحها الرئيسي لأنظمة: ويندوز، وماك أو إس، ولينوكس في وقت لاحق من العام الحالي.

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واستنادًا إلى ما يُسمى (التصميم التركيبي) Modular Design، أوضحت أوبرا أن متصفحها الجديد يوفر تجربة سلسة للتنقل، ويُغيّر طريقة تفاعلك مع متصفحك.

وعلاوةً على ذلك، فقد أدمجت الشركة عددًا من الميزات الجديدة والمبتكرة، مثل: (جُزر علامات التبويب) Tab Islands.

ويأتي الإعلان عن المتصفح الجديد كليًا بعد بضعة أسابيع من إدماج (أوبرا) ميزات الذكاء الاصطناعي التوليدي في متصفحيها، ومن ذلك: (مُوجِّهات الذكاء الاصطناعي) AI Prompts، والوصول إلى روبوتي الدردشة (شات جي بي تي) ChatGPT و(شات سونيك) ChatSonic الذكيين من خلال الشريط الجانبي. ومع متصفح (أوبرا ون)، فإن هذه الميزات تأتي مدمجةً أصلًا.

يُشار إلى أن (أوبرا) تتمتع بسجل طويل من إعادة ابتكار نفسها ومنتجاتها للتكيف مع الطبيعة المتطورة للويب، ووفقًا للشركة، فإن (أوبرا ون) يأتي ليكون خطوة كبيرة في هذا الاتجاه، لاسيما مع اعتماد فلسفة جديدة للتصميم التركيبي.

ولفتت الشركة إلى أن متصفحها الجديد كليًا متاح الآن للتنزيل بنسخة تجريبية موجهة للمطورين، وقالت إنه سيستخدم أيضًا ميزات قوية جديدة قائمة على الذكاء الاصطناعي ستُضاف في المستقبل القريب.

وقالت الشركة إنها تمكنت من تحقيق التنقل السلس والتصميم التركيبي من خلال المُكوِّن الجديد القائم على مؤشرات الترابط المتعددة، وبه يصبح متصفح (أوبرا) الأول من بين المتصفحات الرئيسية، التي تعتمد على مشروع (كروميوم) Chromium، في توفير ميزات مبتكرة، مثل: (جُزر علامات التبويب).

وأوضحت الشركة أن (جُزر علامات التبويب) تهدف إلى مساعدة المستخدمين في تنظيم علامات التبويب والتنقل بينها، إذ يمكن جمع علامات التبويب حسب فئات محددة ضمن «جُزر» خاصة يمكن التمييز بينها من خلال الألوان مما يسهل التبديل بينها. مع الإشارة إلى أنه يمكن لهذه الجزر أن تتولد تلقائيًا.

وقالت الشركة إنها تخطط لإدماج المزيد من ميزات الذكاء الاصطناعي في المتصفح خلال الأشهر المقبلة، كما أنها ستستمر في جعل واجهة المستخدم للمتصفح أسهل وفعّالة من خلال التطورات في التصميم التركيبي.

هذا، ويمكن تنزيل متصفح (أوبرا ون) الجديد من هنا.