أبرز ميزات سماعات AirPods وكيفية استخدامها

تُعدّ سماعات AirPods من شركة آبل واحدة من أشهر سماعات الأذن اللاسلكية، وتتميز بتقنياتها المتطورة وتصميمها العصري، مما جعلها تحظى بشعبية كبيرة بين المستخدمين.

تصدر هذه السماعات صوتًا واضحًا وعالي الجودة، ويمكن التحكم في المقاطع الصوتية بسهولة باستخدام إيماءات اللمس المخصصة، كما تحتوي على العديد من الميزات، مثل: إلغاء الضوضاء، ووضع الشفافية، وغيرها من الميزات التي سنذكر أبرزها في هذا المقال، وسنوضح كيفية استخدامها لتحقيق أقصى استفادة من سماعات AirPods:

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1 – إمكانية تخصيص إيماءات اللمس للتحكم بالصوت:

يمكنك التحكم في الصوت مباشرة من سماعات AirPods بإيماءات لمس محددة وبعضها قابل للتخصيص، إذ تسمح طرز AirPods و AirPods (الجيل الثاني) بتخصيص إيماءة النقر المزدوج، حيث يمكن لكل سماعة أداء وظائف مختلفة مثل: إيقاف المقطع الصوتي أو تشغيله، وتنشيط سيري، وتخطي المقاطع الصوتية.

أما بالنسبة إلى طراز AirPods (الجيل الثالث) فيمكنك الضغط فوقها مرة واحدة لتشغيل المقطع الصوتي أو إيقافه مؤقتًا، أو الضغط مرتين لتخطي المقطع الصوتي للأمام، أو الضغط ثلاث مرات للتخطي للخلف، أو الضغط مطولًا لتنشيط سيري. يمكنك أيضًا استخدام إيماءة الضغط مرة واحدة للرد على المكالمات الواردة.

تستخدم طرز AirPods Pro و AirPods Pro (الجيل الثاني) عناصر التحكم نفسها المتوفرة في الجيل الثالث من AirPods. والاختلاف الوحيد هو أن الضغط مطولًا يُستخدم أيضًا للتبديل بين وضع الشفافية ووضع إلغاء الضوضاء، ويمكنك تخصيص هذه الإيماءة من الإعدادات الخاصة بالسماعات.

تحتوي سماعات AirPods Max على تاج رقمي يمكنك النقر فوقه مرة واحدة لتشغيل المقطع الصوتي أو إيقافه مؤقتًا، أما النقرة المزدوجة فهي للتخطي للأمام، والنقرة الثلاثية للتخطي للخلف. ويحتوي هذا الطراز أيضًا على زر التحكم في الضوضاء للتبديل بين وضع الشفافية ووضع إلغاء الضوضاء ولكن يمكنك تغيير هذه الإعدادات إذا أردت.

يمكنك تعرّف عناصر التحكم القابلة للتخصيص في سماعات AirPods الخاصة وتغييرها إذا أردت، بالانتقال إلى تطبيق (الإعدادات) Settings في هاتف آيفون، ثم اختر (البلوتوث) Bluetooth، ثم انقر فوق رمز (i) الظاهر بجوار اسم سماعات AirPods الخاصة بك أثناء ارتدائها.

2- ميزة إلغاء الضوضاء:

إذا كنت تستخدم AirPods Pro أو AirPods Max، فيمكنك تفعيل ميزة إلغاء الضوضاء (ANC) لإزالة ضوضاء الخلفية، وذلك بالضغط مطولًا فوق جذع AirPods أو استخدام زر التحكم في الضوضاء المخصص في طراز AirPods Max.

3- وضع الشفافية:

تمامًا مثل وضع إلغاء الضوضاء، يعمل (وضع الشفافية) Transparency mode في طرز AirPods Pro و AirPods Max. ويمكنك التبديل بين الوضعين بالضغط مطولًا فوق جذع AirPods Pro أو النقر فوق زر التحكم في الضوضاء في طراز AirPods Max. وهذه الميزة تسمح لك بسماع الأصوات من حولك مع الحفاظ على وضوح الصوت الخارج من السماعة، وتلغي الحاجة إلى إخراج سماعات الأذن من أذنيك لسماع ما يقوله شخص ما.

4- ميزة الصوت المكاني:

استمتع بميزة (الصوت المكاني) spatial audio للحصول على صوت محيطي يأتي من جميع الاتجاهات عند استخدام سماعات AirPods Pro وAirPods (الجيل الثالث) و AirPods Max. ولتجربة هذه الميزة، ستحتاج إلى مصدر يدعم ميزة الصوت المكاني مثل: Apple Music أو +Apple TV وفي أي مصدر آخر ترى فيه شعار Dolby Atmos.

ولتفعيل ميزة الصوت المكاني من هاتف آيفون أو جهاز آيباد، ابدأ بتشغيل مصدر يدعم هذه الميزة ثم انتقل إلى مركز التحكم بتمرير الشاشة إلى الأسفل من الزاوية اليمنى العُلوية. واضغط مطولًا فوق شريط التحكم بمستوى الصوت، ثم انقر فوق (الصوت المكاني) spatial audio واختر إما Fixed أو Head Tracked وإذا أردت تعطيل الميزة انقر فوق خيار Off.

5- إمكانية استخدام سيري مع سماعات AirPods:

إذا أعددت المساعد الصوتي سيري في هاتف آيفون أو جهاز آيباد فيمكنك تشغيله أثناء ارتداء سماعات AirPods المتصلة بالجهاز، بقول: مرحبًا سيري ثم طلب القيام بشيء ما دون الإمساك بهاتفك.

ويمكنك أيضًا تشغيل سيري يدويًا من سماعات AirPods عن طريق إيماءات اللمس، ولكن الطريقة تختلف اعتمادًا على طراز سماعاتك، على سبيل المثال: يمكنك تشغيل سيري في سماعات AirPods (الجيل الثالث) بالضغط مطولًا فوق السماعة. أما في طرز AirPods Pro، فيمكنك تغيير الإعدادات الافتراضية لهذه الإيماءة في كل سماعة بالانتقال إلى تطبيق (الإعدادات) Settings، ثم اختر (البلوتوث) Bluetooth، ثم انقر فوق رمز (i) الظاهر بجوار اسم السماعات المتصلة بهاتفك.