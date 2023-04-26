أبرز الأدوات لإنشاء عروض تقديمية احترافية بسهولة

تستغرق مهمة إنشاء عرض تقديمي احترافي وقتًا طويلًا وتتطلب تخطيطًا وتنفيذًا دقيقين، ولكن في بعض الأحيان لا يتوفر لدينا الوقت الكافي ونحتاج إلى تقديم عرض تقديمي بسرعة دون التقليل من الجودة.

في مثل هذه الحالات، يمكن أن نلجأ إلى بعض الأدوات التي تساعد في إنشاء عروض تقديمية احترافية بسهولة سواء للعمل أو للدراسة، وسنذكر فيما يلي خمسًا من أبرز تلك الأدوات:

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1- أداة Prezi:

تسمح أداة Prezi بإنشاء وتقديم عروض تقديمية مميزة، وتوفر مجموعة من القوالب والأدوات لمساعدتك في إنشاء عروض تقديمية احترافية، مثل: الرسومات والأشكال والأيقونات المصممة سابقًا. ويمكنك أيضًا استيراد الوسائط المتعددة وتضمينها في عروضك التقديمية، مثل: الصور ومقاطع الفيديو والملفات الصوتية.

ومن أبرز الميزات لمنصة Prezi ميزة التعاون، إذ يمكنك دعوة أعضاء الفريق للتعاون معًا على إنشاء العروض التقديمية في الوقت نفسه.

2- أداة Google Slides:

على غرار برامج العروض التقديمية الأخرى مثل: PowerPoint من مايكروسوفت، تسمح لك أداة Google Slides بإنشاء عروض تقديمية تتضمن مجموعة متنوعة من الوسائط المتعددة، مثل: النصوص والصور ومقاطع الفيديو والرسوم البيانية.

تحتوي هذه الأداة على ميزات التعاون التي تسمح لعدة مستخدمين بالعمل على العرض التقديمي نفسه في وقت واحد، مما يجعل من السهل على الفِرق والزملاء التعاون وتبادل الأفكار. ويمكنك أيضًا إضافة تعليق إلى الشرائح أو أقسام محددة من العرض التقديمي، مما يسهّل تقديم الاقتراحات.

تقدم Google Slides أيضًا مجموعة من القوالب المصممة سابقًا لمساعدتك في إنشاء عروض تقديمية جذابة بسهولة. ويمكنك تخصيص عروضك التقديمية بخطوط وألوان ورسومات مختلفة لتتناسب مع علامتك التجارية أو أسلوبك الشخصي.

3- أداة Canva:

تحتوي Canva على مجموعة واسعة من الأدوات والقوالب لإنشاء أنواع مختلفة من المحتوى المرئي، مثل: العروض التقديمية والملصقات والرسوم البيانية وغيرها. كما تحتوي على واجهة سهلة الاستخدام، ولن تحتاج إلى خبرة سابقة في التصميم لإنشاء تصاميم احترافية.

وتوفر Canva مكتبة واسعة من القوالب والرسومات والصور التي يمكن إضافتها بسهولة إلى التصاميم. ويمكنك أيضًا تحميل صور ووسائط أخرى من جهازك.

وتضم أيضًا مجموعة متنوعة من الأدوات لتحرير الصور وإضافة النصوص وغيرها. ويمكن للفرق التعاون معًا على التصاميم في الوقت نفسه، ومشاركة التعليقات والاقتراحات مباشرة. وبعد الانتهاء من إنشاء العروض التقديمية يمكنك تنزيلها في حاسوبك بأكثر من تنسيق.

توفر Canva إصدارًا مجانيًا وآخر مدفوعًا، وعند الاشتراك، ستتمكن من الوصول إلى ميزات أكثر تقدمًا، مثل: الصور والقوالب المميزة، بالإضافة إلى أدوات التعاون الجماعي.

4- أداة Haiku Deck:

تتميز أداة Haiku Deck بواجهة بسيطة تسمح لك بإنشاء عروض تقديمية مميزة بسهولة، وتوفر مكتبة من الصور المجانية العالية الجودة التي يمكنك استخدامها في عروضك التقديمية، بالإضافة إلى القدرة على تحميل صورك الخاصة. وتتضمن أيضًا مجموعة متنوعة من القوالب الجاهزة لمساعدتك في إنشاء عروض تقديمية بسرعة وسهولة.

تتمثل إحدى الميزات الفريدة لأداة Haiku Deck في تركيزها في استخدام كمية محدودة من النص في كل شريحة، وذلك بهدف إنشاء عروض تقديمية جذابة بصريًا وسهلة القراءة. كما تتضمن ميزة تسمى (Haiku Deck Zuru) تستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي لإنشاء نص تلقائيًا استنادًا إلى الكلمات الرئيسية أو العبارات التي يدخلها المستخدم.

توفر Haiku Deck مجموعة متنوعة من خيارات النشر، مثل: القدرة على نشر العروض التقديمية مباشرة من الأداة أو تضمينها في موقع ويب أو مدونة. يمكنك أيضًا تنزيل العروض التقديمية في حاسوبك كملفات PDF أو ملفات PowerPoint.

5- أداة Slidebean:

Slidebean هي أداة تستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي لمساعدتك في إنشاء عروض تقديمية جذابة واحترافية بسرعة وسهولة. وتوفر مجموعة من القوالب الجاهزة، بالإضافة إلى توصيات بناءً على محتوى العرض التقديمي.

تتمثل إحدى الميزات الرئيسية لهذه الأداة في استخدامها للذكاء الاصطناعي لأتمتة عملية التصميم، إذ يمكنك إدخال المحتوى الخاص بك، وستُنشئ هذه الأداة تصميمًا مناسبًا يعتمد على المحتوى الذي أضفته. ويمكنك أيضًا تخصيص التصاميم باستخدام مجموعة من أدوات التحرير والقوالب.

توفر أداة Slidebean أيضًا ميزات التعاون، مما يسمح للفرق بالتعاون معًا على إنشاء العروض التقديمية في الوقت نفسه، ويمكنك إضافة تعليق في شرائح محددة وتتبع التغييرات وتعيين المهام لأعضاء الفريق.

تتضمن هذه الأداة أيضًا أدوات التحليل وإعداد التقارير، مما يسمح لك بتتبع الإحصائيات الخاصة بعروضك التقديمية، إذ يمكنك معرفة عدد الأشخاص الذين شاهدوا العرض التقديمي، والمدة التي قضوها في كل شريحة، وعدد مرات مشاركة العرض التقديمي.