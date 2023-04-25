نصائح لاستخدام لينكدإن للخريجين الجدد

تُعد منصة لينكدإن (LinkedIn) واحدة من أهم المنصات للبحث عن الوظائف والتواصل مع المهنيين والمحترفين في مجال دراستك وعملك، ويمكنك استخدامها للبحث عن وظيفة بعد تخرجك من الكلية أو الجامعة، إذ تحتوي على أدوات مختلفة يمكنك الاستفادة منها لعرض خبراتك العملية ومهاراتك وزيادة فرصة أن يشاهدها أصحاب العمل.

وللعثور على الوظيفة المناسبة؛ لابد من تعرّف كيفية استخدام هذه المنصة بطريقة صحيحة، وستساعدك النصائح التالية في ذلك:

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1- أكمل إعداد ملفك الشخصي:

قد يتغاضى أصحاب العمل عن ملفك الشخصي إذا كانت هناك أي معلومات مهمة مفقودة. لذا تجنب ترك أجزاء فارغة، وحاول ملء جميع الأقسام الموجودة في ملفك.

أضف المهارات التي تمتلكها واللغات الأجنبية التي تعرفها، والشهادات التي حصلت عليها. واكتب نبذة عنك وعن مهاراتك بطريقة احترافية ليتعرف أصحاب العمل إليك بشكل أفضل.

2- أضف صورة احترافية لملفك الشخصي:

يُساعد وجود صورة شخصية رسمية في ملفك الشخصي في زيادة فرصة تواصل أصحاب العمل معك، وإذا كنت مترددًا في تضمين صورتك لأي سبب، فمن المهم أن تعرف أنه وفقًا لمنصة LinkedIn، تحصل الملفات الشخصية التي تحتوي على صورة على فرص أكثر للمشاهدة من تلك التي لا تحتوي عليها.

وعند اختيار صورة شخصية تجنب استخدام الصور الكرتونية أو صورك في الحفلات أو صور حيوانات، وإذا كنت تبحث عن عمل في مجال يعتمد بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي أو التسويق، فاختر صورة واحدة لحساباتك في المنصات المختلفة، إذ يمكن أن يساعد هذا في تسهيل تعرّف أصحاب العمل إليك، وستبدو أكثر احترافًا.

3- تضمين الكلمات المفتاحية الخاصة بالوظيفة:

تعتمد الكلمات المفتاحية التي تريد تضمينها في ملفك الشخصي في لينكدإن على نوع العمل الذي تبحث عنه. لذا؛ ضع في اعتبارك المهارات والصفات التي يبحث عنها أصحاب العمل وأضفها إلى ملفك الشخصي.

انظر إلى إعلانات التوظيف الخاصة بالوظائف التي تهتم بها واكتب قائمة بالمهارات المطلوبة في تلك الإعلانات. وإذا كنت تمتلك تلك المهارات، أدرجها في ملفك الشخصي. وعند البدء بإضافة المهارات، ستقترح منصة لينكدإن مهارات أخرى تتعلق بالكلمات المفتاحية التي أدخلتها في مربع البحث، لمساعدتك في العثور على المهارات التي قد تمتلكها ولكن نسيت إضافتها. وبعد إكمال قائمة مهاراتك، راجع كل ما أضفته لإزالة الكلمات المفتاحية المكررة.

4- أضف خبراتك العملية:

يمكنك تضمين الوظيفة الحالية والسابقة مع وصف موجز للمنصب الذي تشغله، ويمكنك إضافة تفاصيل أكثر أو أقل من التفاصيل المضافة إلى سيرتك الذاتية. وإذا تلقيت ترقية داخل مؤسسة ما، فيجب عليك تحديد كل منصب تشغله مع إضافة التواريخ الخاصة بكل ترقية حتى يتمكن أصحاب العمل من معرفة مستوى تقدمك.

وكخريج جديد، قد لا يكون لديك الكثير من الخبرة العملية، ولكن يمكنك تضمين الدورات التدريبية، والخبرات التطوعية إذ يُعد تضمين تجربة التطوع إضافة إيجابية إلى ملفك الشخصي؛ لأنه يعرض شيئًا شخصيًا وفريدًا عنك. ويمكنك أيضًا تضمين فترات التدريب بدوام جزئي وغير مدفوع الأجر والتدريب الداخلي الذي حصلت عليه.

إذا كانت لديك منظمات تدعمها أو تشارك فيها، فيمكنك ذكر ذلك لمساعدة أصحاب العمل المحتملين في فهم شخصيتك واهتماماتك بشكل أفضل.

5- اطلب من شخص آخر مراجعة ملفك الشخصي المكتمل:

بعد أن تكمل ملفك الشخصي وتراجعه، اطلب من أشخاص آخرين مراجعته مرة أخرى وتقديم ملاحظات. فقد يجدون بعض الأخطاء اللغوية أو النحوية، وقد يكون لديهم أسئلة حول الأشياء التي أضفتها، وهذا سيساعدك في توضيح بعض الأمور التي أضفتها قبل أن يعرض أصحاب العمل ملفك الشخصي.