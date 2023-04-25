ما هي خاصية مكالمات الواي فاي في آيفون وكيف تستخدمها؟

تتيح لك خاصية (مكالمات الواي فاي) Wi-Fi calling في هاتف آيفون إجراء مكالمات هاتفية واستلامها وإرسال رسائل نصية إذا كان لديك اتصال جيد بشبكة الواي فاي في منطقة ذات تغطية خلوية محدودة أو لا توجد بها تغطية من الأساس، كما أنها إحدى الطرق لتوفير المال أثناء السفر.

إذا كنت غير مُلِم بهذه الخاصية في هواتف آيفون؛ سنقدم لك في هذا المقال كل التفاصيل التي تحتاجها عنها:

أنت هنا لأنك مهتم بمتابعة الأخبار التقنية .. اشترك بالنشرة البريدية إنستاجرام

Telegram

Linkedin

Youtube

SnapChat

أولًا؛ هل تدعم جميع هواتف آيفون هذه الخاصية؟

توجد خاصية مكالمات الواي فاي في معظم الهواتف الذكية الحديثة؛ وتُعد آبل من أُولى الشركات التي أضافت هذه الخاصية في هواتفها، إذ قدمتها أول مرة في هاتف آيفون 6 الذي أطلقته في عام 2014؛ وتتمتع جميع هواتف آيفون منذ ذلك الحين بهذه الميزة.

بالإضافة إلى ذلك؛ يعتمد دعم خاصية مكالمات الواي فاي على شركة الاتصالات التي تتعامل معها، لذلك قد لا تجد هذه الميزة متاحة في بعض البلدان، كما تحظر بعض البلدان – مثل: الصين وفيتنام وكوريا الشمالية وكوبا – استخدامها، لذلك إذا كنت مسافرًا إلى أي من هذه البلدان، فلن تتمكن من استخدامها حتى إذا كان لديك اتصال واي فاي جيد.

ثانيًا؛ كيفية تفعيل ميزة مكالمات الواي فاي في هاتفك:

تُعطل هذه الميزة في أي هاتف افتراضيًا؛ لذلك يجب تفعيلها يدويًا حتى تتمكن من الاتصال وإرسال الرسائل عبر شبكة الواي فاي؛ ويمكنك القيام بذلك باتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى الإعدادات في هاتف آيفون.

اضغط على خيار (خلوي) Cellular.

اضغط على خيار (مكالمات واي فاي) Wi-Fi Calling، ثم فعّل خيار (مكالمات Wi-Fi في هذا الجهاز) Wi-Fi Calling on This iPhone بالضغط على زر التبديل الموجود بجواره.

قد تحتاج إلى إدخال عنوانك أو تأكيده للخدمات الطارئة.

إذا كانت مكالمات الواي فاي متاحة، فسترى كلمة (Wi-Fi) في شريط الحالة أثناء عرض مركز التحكم. وبعد ذلك يستخدم الهاتف الواي فاي في اتصالاتك.

ملاحظة: عندما تكون الخدمة الخلوية متوفرة؛ سيستخدمها هاتف آيفون في مكالمات الطوارئ، وإذا فعّلت خاصية مكالمات الواي فاي ولم تتوفر الخدمة الخلوية، سيستخدمها الهاتف عند إجراء مكالمات الطوارئ، ويمكن استخدام موقع هاتفك للمساعدة في جهود الاستجابة عند إجراء مكالمة طوارئ بغض النظر عن كون خدمات الموقع مُفعلة أم لا.

ثالثًا؛ كيفية إضافة جهاز آخر لاستخدامه مع الخاصية:

انتقل إلى الإعدادات في هاتف آيفون.

اضغط على خيار (خلوي) Cellular.

اضغط على خيار (Wi-Fi Calling).

فعّل خيار (إضافة مكالمات Wi-Fi للأجهزة الأخرى) Add Wi-Fi Calling For Other Devices بالضغط على زر التبديل الموجود بجواره.

ارجع إلى الشاشة السابقة، ثم اضغط على (مكالمات على الأجهزة الأخرى) Calls on Other Devices.

فعّل خيار (السماح بالمكالمات على الأجهزة الأخرى) Allow Calls on Other Devices، ستظهر لك قائمة بأجهزتك المتصلة المؤهلة، فعّل كل جهاز تريد استخدامه مع الخاصية بالضغط على زر التبديل الموجود بجواره.

بعد ذلك، تأكد من أن أجهزتك الأخرى تستقبل المكالمات من آيفون من خلال الانتقال إلى الإعدادات في جهاز آيباد، ثم اضغط على خيار (فيس تايم) FaceTime، ثم فعل خيار (المكالمات من آيفون) Calls From iPhone.

ملاحظة: تُفعل ميزة مكالمات الواي فاي تلقائيًا في ساعة آبل (Apple Watch) بمجرد تفعيل خيار (السماح بالمكالمات على الأجهزة الأخرى).