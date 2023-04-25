أجهزة تتبع اللياقة البدنية الجيدة والساعات الذكية ليست رخيصة، والكثير منها يحتاج إلى اشتراكات مدفوعة لاستخدام ميزاته الكاملة. لذا؛ فإن استخدام هذه الأجهزة على النحو الأمثل والاستفادة الكاملة من البيانات التي تجمعها يُعدّ أمرًا ضروريًا، ومن الجدير أن يكون اقتناؤك لها لاستخدام ميزاتها في تحسين لياقتك البدنية والحفاظ على صحتك.

ولمساعدتك في استخدامها بشكل أفضل، سنوضح فيما يلي بعض النصائح حول كيفية تحقيق أقصى استفادة من أجهزة تتبع اللياقة البدنية:

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1- ضع أهدافًا بسيطة:

تتيح لك تطبيقات اللياقة البدنية والأجهزة القابلة للارتداء مثل: ساعة آبل وأجهزة Fitbit اختيار أهداف معينة لعدد الخطوات أو المستوى الذي تريد الوصول إليه في تمرين معين، ويجب أن تبدأ دائمًا بأهداف بسيطة إذا كنت ترغب في البقاء متحمسًا لاستخدام جهاز تتبع اللياقة البدنية، وامنح نفسك فرصة للاستمرار والتقدم من خلال تحديد الأهداف التي تعرف أنك ستتمكن من تحقيقها، ثم زدها بمرور الوقت.

2- تتبع البيانات الصحية عبر التطبيقات المختلفة:

يمكنك تتبع البيانات المسجلة بواسطة الأجهزة القابلة للارتداء وتطبيقات تتبع المؤشرات الصحية واللياقة البدنية الموجودة في هاتفك، لتتعرف أسباب عدم حصولك على نوم جيد، أو انخفاض طاقتك خلال اليوم وعدم قدرتك على أداء التمارين. على سبيل المثال: يمكن أن يمنحك التطبيق الذي تستخدمه لتتبع وجباتك فكرة عن أنواع الأطعمة التي تسببت في عدم نومك بشكل جيد الليلة الماضية، أو في خمولك والشعور بانخفاض الطاقة وعدم الرغبة في ممارسة التمارين الرياضية.

3- تنافس مع أصدقائك:

يساعد وجود أشخاص محفزين للتنافس معهم في الالتزام بروتين اللياقة البدنية، لذلك؛ تحتوي العديد من التطبيقات الخاصة بأجهزة تتبع اللياقة البدنية على ميزات تتيح لك نشر إنجازاتك والتنافس مع الأصدقاء للوصول إلى أهداف معينة.

4- اشترِ سوارًا جديدًا:

قد تبدو هذه النصيحة غير ضرورية، لكنك ستندهش من مدى التحفيز الذي ستشعر به عند ارتداء سوار جديد، خاصة إذا كنت ترتدي دائمًا السوار نفسه الذي يأتي مع جهاز تتبع اللياقة البدنية.

وإذا لم توفر الشركة المُصنّعة للجهاز خيارات متعددة للسوار، يمكنك البحث في موقع أمازون أو Etsy وستجد العديد من الأشكال الفريدة والألوان المتنوعة، وقبل الشراء اقرأ المراجعات للتأكد من أن السوار متين ومريح؛ لأنك سترتديه طوال اليوم.

5- لا تجعل هذه الأجهزة تُشعرك بالاستياء:

على الرغم من فوائدها العديدة، يمكن أن تبدأ أجهزة تتبع اللياقة البدنية بالتأثير فيك بشكل سلبي بعد مرور بعض الوقت على استخدامها. على سبيل المثال: عند التركيز في الحصول على نوم أفضل أثناء استخدام ميزات تتبع النوم، يمكن أن يسبب لك ذلك القلق الذي يمنعك من النوم بشكل جيد.

وإذا كنت تستخدم أجهزة تتبع اللياقة البدنية للحكم على نفسك والتركيز في نقاط ضعفك وعدم قدرتك على تحقيق بعض الأهداف، فستشعر بالاستياء في الكثير من الأوقات. وإذا كانت تلك الأجهزة تسبب لك هذا الشعور، فأعد التفكير في الأهداف التي حددتها وضع أهدافًا واقعية يمكنك تحقيقها، وتوقف عن استخدام تلك الأجهزة بعض الوقت.