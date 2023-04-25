سناب شات يتعرض لموجة من المراجعات السلبية بسبب روبوت الدردشة My AI

تلقى تطبيق سناب شات Snapchat الكثير من المراجعات السلبية عبر متاجر التطبيقات المختلفة، وسط شكاوى متعددة من المستخدمين بخصوص روبوت الدردشة (ماي أي آي) My AI القائم على الذكاء الاصطناعي الذي أٌضيف آخراً إلى التطبيق.

وكانت شركة سناب قد أعلنت في وقت سابق عن توفر روبوت الدردشة My AI لجميع مستخدمي سناب شات بعد أن كان متاحاً فقط لمشتركي خدمة (سناب شات بلس) المأجورة.

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ويستخدم روبوت الدردشة My AI في تطبيق سناب شات نموذج الذكاء الاصطناعي (جي بي تي) للإجابة عن كافة الأسئلة التي يطرحها المستخدمون عليه، تماماً مثل روبوت الدردشة الذائع الصيت (شات جي بي تي)، إلا أن الميزة الجديدة قوبلت بانتقاد واسع انعكس في طفرة في عدد المراجعات السلبية لتطبيق سناب شات في متاجر التطبيقات مصحوبة بتقييم نجمة واحدة من أصل خمسة.

ووفقاً للبيانات الواردة من مؤسسة Sensor Tower المتخصصة بأبحاث السوق الرقمية، فإن الأسبوع الماضي الذي تلا إطلاق ميزة روبوت الدردشة My AI قد بلغ فيه متوسط تقييمات تطبيق سناب شات في متجر آب ستور في الولايات المتحدة الأمريكية قرابة 1.67، علماً بأن 75% من المراجعات كانت تحمل نجمة واحدة فقط. وقد لوحظ كذلك زيادة في عدد المراجعات اليومية خلال الأسبوع نفسه بلغت خمسة أضعاف ما كانت عليه سابقاً. وبالمقارنة، بلغ متوسط تقييمات التطبيق 3.05 في الربع الأول من عام 2023، وكانت المراجعات ذات النجمة الواحدة لا تتعدى نسبتها 35%.

وفي سياق متصل، أكدت البيانات الواردة من مؤسسة Apptopia للتحليلات الرقمية ما أشير إليه سابقاً، حيث ظهر مصطلح AI الذي يشير إلى الذكاء الاصطناعي 2,973 مرة في مراجعات المستخدمين خلال الأسبوع الأخير، كما أعطت ذلك المصطلح درجة سلبية للغاية في هذا الشأن ضمن نظام تقييم خاص بالشركة.

وذكرت آبتوبيا Apptopia في تقرير لها أن التقييمات السلبية ذات النجمة الواحدة لتطبيق سناب شات زادت قرابة 3 أضعاف مما كان عليه الوضع سابقاً قبل إطلاق روبوت الدردشة My AI.

ويأتي رد الفعل العنيف من مستخدمي سناب شات ضد روبوت الدردشة المعتمد على الذكاء الاصطناعي في وقت بلغ الاهتمام أشده بأدوات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، وتفكرُ كثير من الشركات في كيفية إدماجه في مشاريعها استجابة لطلبات المستخدمين الذين يودون تجربة أدوات الذكاء الاصطناعي.

وبالنظر إلى شكاوى المستخدمين الغاضبين من روبوت الدردشة My AI في سناب شات وُجد أنها تدور حول ظهوره في التطبيق بغير تنبيه أو موافقة منهم، ووجوده بشكل مثبت أعلى صندوق الدردشة ولا يمكن إلغاء تثبيته أو حظره أو إزالته كما هو الحال مع باقي المحادثات.

وهناك فئة أخرى رأت في الروبوت أمراً مثيراً للاستغراب والريبة لكونه يتمكن من الوصول إلى بيانات خاصة بهم حتى وإن لم يسمحوا بذلك، كعرض معلومات متعلقة بالموقع الجغرافي حتى وإن لم يقم المستخدم بمشاركة الموقع عبر خاصية الخرائط (سناب ماب) SnapMap، وكذلك تقديم إجابات غير مناسبة في بعض الأحيان بحسب ما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية.

ورفضت شركة سناب التعليق على الأمر، وأشارت إلى أنها تعمل على تطوير مزايا سناب شات استناداً إلى ردود الأفعال من مجتمع المستخدمين لكنها لم تَعِد بإزالة الميزة الجديدة، بدلاً من ذلك صرح المتحدث الرسمي للشركة بأن المستخدمين الذين لا يحبون ميزة الذكاء الاصطناعي الجديدة لا يجب عليهم استخدامها على حد تعبيره.