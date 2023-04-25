تيليجرام تُحدَّث تطبيقها وتضيف ميزات عديدة

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أعلنت خدمة التراسل الفوري تيليجرام عن إطلاق تحديثها لشهر نيسان/ أبريل 2023، الذي يتيح للمستخدمين مشاركة مجلدات المحادثات بكاملها باستخدام رابط واحد، وإنشاء خلفيات مُخصصة للمحادثات الثنائية، واستخدام تطبيقات الويب في أي محادثة، بالإضافة إلى ميزات أخرى.

وقالت تيليجرام في منشور على مدونتها إنه بالإمكان الآن مشاركة مجلدات المحادثات باستخدام رابط واحد لدعوة جهات الاتصال إلى مجموعات العمل، وقنوات الأخبار وغيرها. وبإمكانهم إضافة المجلد والانضمام فورًا إلى المحادثات فيه جميعها بنقرةٍ واحدةٍ.

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وأوضحت تيليجرام أن مشاركة المجلدات تدعم روابط الدعوة المتعددة، التي يُتيح كل منها الوصول إلى محادثات مختلفة. وعند إنشاء رابط، فبإمكانك اختيار المحادثات المُراد تضمينها ومنحها اسمًا فريدًا يناسبها، مثل: المتدربون، أو المديرون. هذا، ويمكن تضمين أي محادثات عامة، بالإضافة إلى أي محادثات لديك صلاحية إضافة الأعضاء كمشرفٍ فيها.

وإن أضفت المزيد من المحادثات إلى مجلدك وحدّثت روابطه، سيرى الأعضاء اقتراحًا بالانضمام إلى المحادثات الجديدة. ويمكن الحصول على مزيد من التفاصيل في الدليل المفصل لمشاركة المجلدات.

وبالإضافة إلى مشاركة مجلدات المحادثات، أصبح بإمكانك الآن تحويل الصور وتركيبات الألوان المفضلة إلى خلفيات في محادثات محددة لإعطائها طابعًا مختلفًا وجعلها مميزة عن غيرها.

وبعد تعيين خلفية، ستُرسل رسالة مميزة في المحادثة تتيح للطرف الآخر إضافة خلفية المحادثة نفسها من جهته أيضًا، أو يمكنه إنشاء خلفية له بنفسه. وبإمكانك تعيين خلفية مخصصة في أي محادثة فردية.

وقالت تيليجرام إن الحسابات الآلية (بوتات) تستطيع استضافة تطبيقات ويب سلسة، وإحضار الخدمات إلى ملايين المستخدمين. وبذلك، يمكنك تشغيل تطبيقات الويب هذه في أي محادثة، كما يمكن الوصول إلى تطبيقات الويب للبوتات التي تدعم هذه الخاصية عبر رابط مباشر أو عن طريق الإشارة إلى اسم المستخدم للبوت في أي محادثة على تيليجرام.

وقالت تيليجرام إن تطبيقات الويب ستدعم ميزات التعاون وتعدد المستخدمين للأعضاء عند إضافتها إلى مجموعة، وذلك بهدف توسيع الفرص المتعددة المتاحة للمطورين والتجار المستقلين في تيليجرام، بدون تكلفة.

وبالإضافة إلى ذلك، أصبح بإمكان البوتات الآن استخدام أسماء للمستخدمين قابلة للتجميع، ويشمل ذلك روابط خالية من لاحقة -bot في نهايتها. ويمكن أيضًا شراء خدمة (تيليجرام المُميّز) لك أو إهداؤه للآخرين عبر منصة Fragment.

ومع التحديث الجديد أيضًا، أصبح بالإمكان التمرير عبر قائمة المرفقات بسرعة عالية، تمامًا مثل الوسائط المتبادلة. وبإمكانك السحب للأسفل على شريط التاريخ «للسفر عبر الزمن».

وقالت تيليجرام في منشورها إنه في المجموعات التي تحتوي على أقل من 100 عضو، والتي فُعِّلت فيها خاصية المواضيع، أصبحت حالة القراءة تعرض الوقتَ الذي قرأ فيه الأعضاء الآخرون في المجموعة رسائلك.

وأصبح بالإمكان الآن إنشاء مجموعات فورًا بدون إضافة أعضاء، وذلك في حال رغبتك بتحديد الصلاحيات وتثبيت بعض الرسائل أولًا.

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