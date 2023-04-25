توقعات ببلوغ البيتكوين مستويات قياسية في نهاية 2024 مع انتهاء «شتاء العملات المشفرة»

قال مصرف (ستاندرد تشارترد) Standard Chartered البريطاني في مذكرة نُشرت يوم الاثنين إن قيمة البيتكوين قد تقفز إلى ما يصل إلى 100,000 دولار أمريكي بنهاية عام 2024.

وقال (جيف كندريك)، المحلل في (ستاندرد تشارترد) في المذكرة إن انهيار مصرف وادي السيليكون وغيره من المقرضين الأمريكيين من المستوى المتوسط، عزّز قضية البيتكوين بوصفها «أصلًا رقميًا نادرًا غير موثوق به ولامركزيًا».

أنت هنا لأنك مهتم بمتابعة الأخبار التقنية .. اشترك بالنشرة البريدية إنستاجرام

Telegram

Linkedin

Youtube

SnapChat

وقال (كندريك) في التقرير المُعنوَن بـ «البيتكوين – المسار إلى الدولار الأمريكي»: «نتوقع إمكانية وصول البيتكوين إلى مستوى 100,000 دولار أمريكي بحلول نهاية عام 2024، إذ نعتقد أن (شتاء التشفير) الذي رُوِّج له كثيرًا قد انتهى أخيرًا».

وأضاف (كندريك) قائلًا: «إن الضغط الحالي في القطاع المصرفي التقليدي يُفضي بدرجة كبيرة إلى الأداء المتفوق للبيتكوين، ويُثبت صحة الفرضية الأصلية للبيتكوين كأصل رقمي نادر غير موثوق به ولامركزي».

وتابع قائلًا: «بالنظر إلى هذه المزايا، نعتقد أن حصة البيتكوين من إجمالي القيمة السوقية للأصول الرقمية يمكن أن تنتقل إلى نطاق يتراوح بين 50 في المئة و60 في المئة في الأشهر القليلة المقبلة (من زهاء 45 في المئة حاليًا)».

يُشار إلى أنه جرى تداول البيتكوين بسعر 27,601.55 دولارًا أمريكيًا اليوم، بحسب بيانات CoinGecko.

وقال (كندريك) إن مشكلات عملة الدولار الرقمي وغيرها من العملات الرقمية المستقرة، التي تهدف إلى تحقيق ربط متناظر بالدولار الأمريكي، قد استفادت أيضًا من عملة البيتكوين.

إذ فقدت عملة الدولار الأمريكي الرقمي ربطها بالدولار بعد أن كشفت شركة (سيركل) Circle التي تصدرها، عن تعرضها لمصرف وادي السيليكون. واستعادت العملة منذ ذلك الحين قيمتها البالغة دولارًا واحدًا، لكن قيمتها السوقية الإجمالية انخفضت إلى 30.7 مليار دولار من أكثر من 43 مليار دولار منذ 10 آذار/ مارس الماضي حينما وضعت الحكومة الأمريكية المصرف تحت الحراسة القضائية.

وقال (كندريك) إن ذلك، إلى جانب استقرار الأصول الخطرة والتكهنات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيخفف التشديد النقدي أكثر، يعني أن «الطريق إلى مستوى 100,000 دولار أمريكي أصبح أكثر وضوحًا».

ويعتقد أنصار البيتكوين أن العملة الرقمية هي أصل يستحق التنويع في أوقات الضائقة الاقتصادية.

وبحسب النظرية، فإن العرض على العملة الرقمية محدود يبلغ 21 مليون بيتكوين، مما يعني أنه يجب أن يرتفع مع نمو الطلب على الأصول البديلة لتجنب آثار التضخم المرتفع.

ولكن العملة المشفرة أخفقت في هذا الاختبار العام الماضي حينما هبطت بنسبة 65 في المئة، مسجلةً بذلك العام الثاني الأسوأ لعملة البيتكوين على الإطلاق وسط خسارة مليارات الدولارات.

ومع ذلك، فقد ارتفعت العملة المشفرة في الآونة الأخيرة، مما يشير إلى أن التعافي قد يكون متوقعًا، فقد ارتفعت البيتكوين بنسبة 66 في المئة منذ بداية العام، مع أنها هبطت بدرجة حادة منذ بلوغ سعر 30,000 دولار قبل أسبوعين.