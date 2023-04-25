تقرير: نظارة آبل المرتقبة ستُشغِّل مئات الآلاف من تطبيقات آيباد

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أفاد تقرير جديد من وكالة بلومبرج الإخبارية بأن نظارة الواقع الافتراضي المرتقبة من شركة آبل ستُشغِّل مئات الآلاف من تطبيقات آيباد، وستتبع نهجًا شاملًا في توفير الميزات.

وفي محاولة من آبل لإغراء المطورين والمستهلكين على حد سواء، فقد ضمّنت الشركة وظائف اللعب، واللياقة، والقراءة الإلكترونية في نظارة الواقع الافتراضي التي طال انتظارها.

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ووفقًا للتقرير، فإنه سيكون بإمكان المستهلكين مشاهدة الألعاب الرياضية في الواقع الافتراضي، وممارسة الألعاب الاحترافية التي تعمل مع أجهزة آبل الأخرى.

وذكرت بلومبرج أن نظارة الواقع الافتراضي ستُشغِّل معظم تطبيقات آيباد الرائدة من آبل، مثل: (الكتب) Books، و(الكاميرا) Camera، و(فيس تايم) FaceTime، و(الخرائط) Maps، و(مسجز) Messages.

وهناك أيضًا مئات الآلاف من تطبيقات آيباد التابعة لجهات خارجية، التي يقال إنها ستكون متوافقة مع النظارة عند الإطلاق.

ويُقال إن تطبيق اللياقة Fitness سيكون نقطة تركيز خاصة، ومع ذلك، فقد قالت بلومبرج إنه من المحتمل أن لا تكون الميزة متاحة عند الإطلاق.

ووفقًا للتقرير، فإن النظارة ستحتوي أيضًا على بطارية خارجية توضع داخل جيب المستخدم، وهي متصلة بالنظارة بواسطة كابل شحن متخصص.

كما أن البطارية ستكون شبيهة من حيث المظهر بحزمة MagSafe Battery Pack من آبل، وستُشحن بواسطة كابل (يو إس بي-سي) USB-C القياسي.

ويأتي تقرير بلومبرج بعد أن أفاد محلل شركة آبل (مينج تشي كو) نهاية شهر آذار/ مارس الماضي بأن نظارة آبل قد لا تكون جاهزة لمؤتمر المطورين السنوي WWDC الذي سيُقام خلال شهر حزيران/ يونيو المقبل.

ونشر (كو) وقتئذ تغريدة قال فيها إن آبل ليست متفائلة بأن المشروع، الذي بدأت العمل به منذ سنوات، سيحقق النجاح الذي حققه هاتف آيفون، والذي كانت ترجوه، مما أدى إلى تباطؤ جدول الإنتاج.

وقال (كو) إن شركة آبل أجلت مرحلة الإنتاج الشامل لمدة شهر أو شهرين إلى منتصف أو أواخر الربع الثالث من عام 2023.

ومنذ سنوات، تتردد شائعات عن أن الشركة، التي تشتهر بصناعة هواتف آيفون بالإضافة إلى العديد من المنتجات الاستهلاكية الأخرى، تسعى إلى الدخول في سوق الواقع الافتراضي والواقع المعزز.

ويُعتقد أن المنتج المرتقب من الشركة سيكون منافسًا قويًا لنظارات الواقع الافتراضي التي تنتجها شركة سوني وميتا، التي تركز منذ مدة في بناء عالم رقمي يُسمى الميتافيرس.