أبرز ميزات ساعة آبل للحفاظ على صحتك وإنتاجيتك

تُعدّ ساعة آبل (Apple Watch) من أكثر الأجهزة القابلة للارتداء شهرةً وانتشارًا في العالم، حيث تمتاز بمجموعةٍ من الميزات التي تساعد في الحفاظ على الصحة والإنتاجية، وتعد هذه الميزات من أهم الأسباب التي جعلت ساعة آبل منتجًا يحبه العديد من المستخدمين في جميع أنحاء العالم.

وفي هذا المقال سنذكر ستًا من أبرز هذه الميزات وكيف يمكن استخدامها لتعزيز الإنتاجية والصحة العامة:

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1- إيماءات كتم الصوت:

تهتز ساعة آبل عند وصول الإشعارات والمكالمات الهاتفية وغيرها، ولكن إذا كنت في مكان عملك أو في اجتماع قد يكون ذلك مصدرًا للإزعاج، لذا؛ يمكنك الاستفادة من ميزة الإيماءات لكتم صوت الساعة بسهولة بتغطيتها براحة يدك بضعَ ثوانٍ. ولإعداد هذه الميزة اتبع الخطوات التالية:

انتقل إلى تطبيق My Watch، ثم اختر (Sounds & Haptics).

فعّل خيار Cover to Mute.

بعد ذلك، عندما تبدأ ساعة آبل بالاهتزاز، غطِّها براحة يدك بضعَ ثوانٍ، وسيتوقف صوت التنبيه.

2- ميزة زيادة حجم النص:

إذا كنت تواجه صعوبة في رؤية النص والتفاصيل في ساعة آبل، فيمكنك تغيير حجم النص وسطوع الشاشة بالانتقال إلى (الإعدادات) Settings، ثم انقر فوق خيار (السطوع وحجم النص) Brightness & Text Size. ثم غيّر حجم النص وزد سطوع الشاشة.

3- إمكانية تحديد أهداف خاصة بالنشاط البدني:

تتيح لك ساعة آبل تحديد أهداف خاصة بالنشاط البدني لتتبعها مما يساعد في تحسين الصحة. وللبدء باستخدام هذه الميزة، انتقل إلى تطبيق Activity وحدد أهدافًا يومية ترغب في تتبعها، مثل: عدد الخطوات، وكمية السعرات الحرارية التي تريد حرقها خلال اليوم، وغيرها.

4- ميزة تتبع النوم:

تحتوي ساعات آبل على متتبع نوم مدمج يساعدك في مراقبة أنماط نومك كل ليلة وتسجيلها، وتعمل ميزة (تتبع النوم) Sleep tracking مع ساعات آبل التي تعمل بنظام التشغيل watchOS 7 أو أي إصدار أحدث. وعندما ترتدي ساعة آبل المتوافقة طوال فترة النوم، ستسجل إجمالي الوقت الذي تنام فيه. وعندما تستيقظ في الصباح، سيوضح لك تطبيق Sleep الفترات الزمنية التي كنت نائمًا فيها أثناء الليل، وسيتابع تطبيق Health في آيفون أنماط نومك اليومية والأسبوعية.

5- وضع الطاقة المنخفضة:

إذا كانت بطارية ساعتك منخفضة، يمكنك تفعيل (وضع الطاقة المنخفضة) Low Power Mode لتتمكن من استخدامها لساعات أطول. ولتفعيل هذا الوضع؛ مرر شاشة الساعة للوصول إلى مركز التحكم، حيث ستجد أيقونة تُظهر نسبة مئوية تدل على طاقة البطارية، انقر فوقها ثم فعّل خيار (وضع الطاقة المنخفضة) Low Power Mode.

بعد تفعيله، تتوقف بعض الميزات عن العمل تلقائيًا لمساعدتك في توفير أكبر قدر ممكن من الطاقة.

6- وضع التركيز:

تحتوي ساعة آبل على ميزة تُسمى (وضع التركيز) Focus توقف صوت التنبيه عند وصول إشعارات جديدة مما يسمح لك بالتركيز أكثر أثناء عملك أو دراستك.

ولتفعيل وضع التركيز في ساعة آبل؛ انتقل إلى تطبيق Watch واضغط لفترة طويلة فوق أيقونة القمر الصغيرة، ثم حدد مدة التركيز بحسب رغبتك، إذ يمكنك اختيار تفعيله لمدة ساعة واحدة، أو حتى المساء، أو حتى تغادر موقعك الحالي.

وبعد تفعيل وضع التركيز، تحدُّ ساعتك من الإشعارات وترسل رسائل تقول إنك مشغول عندما يتصل بك أحد الأشخاص.