أبرز الاختلافات التي ستلاحظها عند التبديل من آيفون إلى أندرويد

إذا كنت تستخدم هاتف آيفون وقررت التخلي عنه والبدء باستخدام أحد هواتف أندرويد، فمن المهم معرفة الميزات الجديدة التي ستحصل عليها بالإضافة إلى الميزات التي ستفقدها؛ لأن نظام التشغيل أندرويد يختلف تمامًا عن نظام iOS.

لذلك، قبل البدء باستخدام هواتف أندرويد بدلًا من آيفون تعرّف أهم الاختلافات التي ستلاحظها:

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1- توفر المزيد من الخيارات بأسعار متفاوتة:

تشتهر هواتف آيفون بأسعارها المرتفعة، بينما تتوفر العديد من هواتف أندرويد بأسعار متفاوتة مما يمنحك خيارات متعددة وقدرة على التحكم في المبلغ الذي ستنفقه لشراء هاتف أندرويد جديد.

وعلى الرغم من أن طرز iPhone SE أسعارها متوسطة، لكنها لا تحتوي على الميزات والمواصفات المتوفرة في هواتف أندرويد ذات الأسعار المماثلة.

2- صعوبة التخلي عن خدمات آبل:

عند التبديل إلى أندرويد، ستجد صعوبة في التخلي عن تطبيقات آبل التي اعتدت الاستمتاع بها في هاتف آيفون، وخاصة تطبيق iMessage وFaceTime. وسيكون ذلك أكثر صعوبة إذا اشتركت في خدمات آبل المدفوعة، مثل: +Apple TV و Apple Arcade و Apple Music و +Apple Fitness.

3- يدعم نظام أندرويد المزيد من التطبيقات والميزات:

ستلاحظ أن نظام أندرويد يدعم الكثير من التطبيقات والميزات مقارنة بنظام iOS، كما تضيف الشركات ميزات خاصة بالهواتف التي تصدرها لتمييز منتجاتها عن العلامات التجارية الأخرى.

على سبيل المثال: ستجد في هواتف سامسونج الحديثة، ميزات كثيرة أبرزها: Edge Panels و Secure Folder، وتحتوي هواتف Pixel على ميزة Magic Eraser و Photo Unblur و Call Screen، وجميعها ميزات لن تجدها في هواتف أندرويد الأخرى.

4- هواتف أندرويد تتميز بسرعة الشحن:

تتميز هواتف أندرويد الحديثة بسرعة الشحن، إذ تصل سرعة الشحن في بعض الهواتف إلى 65 واطًا أو 100 واط أو حتى أعلى، بينما هواتف آيفون تشحن بسرعة أقل من 30 واطًا، وهذا يعني أن هواتف آيفون تستغرق من ساعة ونصف إلى ساعتين لشحنها بالكامل، بينما يمكن شحن البطارية بالكامل في بعض هواتف أندرويد خلال 30 دقيقة فقط.

5- سهولة الاتصال بالحواسيب التي تعمل بنظام ويندوز:

إذا كنت تمتلك حاسوبًا يعمل بنظام التشغيل ويندوز، يمكنك بسهولة توصيل هاتف أندرويد وحاسوب ويندوز معًا باستخدام تطبيق Phone Link من مايكروسوفت، وستتمكن من الوصول إلى التطبيقات والصور الموجودة في هاتفك، ومشاركة الملفات بين الجهازين، وقراءة الرسائل والرد عليها، وإجراء المكالمات واستقبالها، وتلقي الإشعارات وإدارتها.

لكن إذا كنت تستخدم أحد حواسيب ماك بوك سيكون من الصعب مشاركة الملفات والصور بين هاتف أندرويد والحاسوب، وهذا يمكن أن يقطع سير عملك ويقلل الإنتاجية.

6- تحتاج إلى إنشاء المزيد من الحسابات:

بصرف النظر عن امتلاك حساب جوجل سيتعين عليك أيضًا إنشاء حساب جديد مع الشركة المصنعة التي تشتري الهاتف منها. ويُعد هذا ضروريًا للاحتفاظ ببياناتك واستخدام خدمات Find My Device، إلا إذا كنت تنوي شراء هاتف Google Pixel.

7- تستغرق الأخطاء وقتًا أطول لإصلاحها:

تستغرق أخطاء البرامج عادةً وقتًا أطول لإصلاحها في هواتف أندرويد مقارنة بهواتف آيفون، هذا لأن نظام iOS خاص بهواتف آيفون وتتحكم فيه شركة آبل بشكل كامل، مما يسمح لها باكتشاف الأخطاء وطرح تحديثات تتضمن إصلاحات لتلك الأخطاء أسرع من نظام أندرويد المفتوح المصدر.

8- وجود المزيد من خيارات التحكم في الهاتف:

يوفر لك نظام أندرويد مزيدًا من الخيارات للتحكم في هاتفك مقارنةً بنظام iOS، وستلاحظ ذلك بطرق متعددة. على سبيل المثال: هناك المزيد من الخيارات للتخصيص، والمزيد من الأدوات لتعدد المهام، والمزيد من الطرق لإدارة الملفات في هاتفك.