آبل تعلن عن «انتصار ساحق» في قضية رسوم متجر التطبيقات

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انحازت محكمة الاستئناف يوم الاثنين في الغالب إلى شركة آبل بشأن قواعد متجر التطبيقات في الدعوى القضائية الدائرة مع شركة صناعة ألعاب الفيديو (إيبك جيمز) Epic Games.

ويشير القرار إلى أنه من غير المرجح أن تتغير سيطرة آبل على متجر (آب ستور) App Store والرسوم التي تفرضها على المطورين بدرجة كبيرة، وذلك بعد الطعن القانوني المستمر من شركة (إيبك جيمز). وقد أشادت آبل بالقرار بوصفه انتصارًا لها.

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وقال متحدث باسم الشركة لشبكة (سي إن بي سي) CNBC الأمريكية: «إن قرار اليوم يؤكد مجددًا انتصار شركة آبل المدوي في هذه القضية، إذ قد بُتَّ في تسعة من أصل عشرة مطالب لصالح شركة آبل».

وأضاف المتحدث: «للمرة الثانية خلال عامين، قضت محكمة فيدرالية بأن شركة آبل تلتزم بقوانين مكافحة الاحتكار على مستوى الولاية والمستوى الفيدرالي».

وتتحكم آبل بشدة في متجر (آب ستور)، الذي يُعدّ الطريقة الوحيدة لبيع تطبيقات آيفون وآيباد للمستهلكين.

ويقوم موظفو عملاقة التقنية الأمريكية بفحص كل تحديث قبل نشره ويمكنهم رفض التطبيقات بأكملها، وتستحوذ الشركة على ما يصل إلى 30 في المئة من المبيعات الرقمية جميعها التي تتم داخل تطبيقات آيفون وآيباد.

ولا يزال المتجر مصدرًا مهمًا لربح الشركة، إذ ساهم في عائدات خدمات آبل البالغة 78.1 مليار دولار في السنة المالية 2022.

ولقد انزعج مطورو التطبيقات والألعاب من قواعد المتجر ورسومه لسنوات، وادّعت (إيبك جيمز) أنها لا تمثل نفسها فحسب، بل تمثل أيضًا مصالح المنظومة الأوسع للمطورين من خلال مقاضاة الشركة بدعوى انتهاكها قانون مكافحة الاحتكار.

ورفعت (إيبك جيمز) دعوى قضائية ضد الشركة بعد أن أدخلت شركة الألعاب نظام الدفع الخاص بها في لعبة (فورتنايت) Fortnite، الأمر الذي انتهك قواعد آبل، وفي النهاية حُظرت اللعبة من متجر التطبيقات.

وبلغت الدعوى ذروتها في محاكمة استمرت أسابيع قبل عامين في كاليفورنيا حيث أدلى (تيم كوك) الرئيس التنفيذي لشركة آبل، و(تيم سويني) الرئيس التنفيذي لشركة (إيبك جيمز) بشهادتهما.

وأكد الحكم الصادر يوم الاثنين في محكمة الدائرة التاسعة القرار الذي وجد بصورة أساسية أن الشركة لم تنتهك قانون مكافحة الاحتكار من خلال حظر أسواق التطبيقات المنافسة على أجهزة آيفون.

وفازت شركة آبل في الغالب بمعركة المحاكمة الأولية، إذ وجد القاضي أنها لا تحتكر أي سوق.

ومع ذلك، خسرت الشركة مطلبًا واحدًا واضطرت للسماح للمطورين بوضع روابط داخل تطبيقاتهم حتى يتمكن المستخدمون من إجراء عمليات شراء خارج متجر التطبيقات.

ولم تُلغِ محكمة الاستئناف هذا القرار، الذي كان مرتبطًا بقانون كاليفورنيا، وهو الادعاء الوحيد الذي تقول شركة آبل إنه لم يُبتّ فيه لصالحها.

وسيُحدِّد هل ستُجبَر الشركة على السماح بروابط للمدفوعات الخارجية في جلسات الاستماع المستقبلية المحتملة.

وقالت الشركة في بيانها إنها تدرس اتخاذ مزيد من الإجراءات، التي قد تشمل استئنافًا لدى المحكمة العليا. وسيُحدّد هل ستساعد (إيبك جيمز) في دفع الرسوم القانونية لشركة آبل في محكمة دنيا.

وقال (سويني)، الرئيس التنفيذي لشركة (إيبك جيمز)، في تغريدات أُرسلت بعد القرار: «لقد انتصرت آبل في محكمة الدائرة التاسعة».

وأضاف: «على الرغم من أن المحكمة أيّدت الحكم القائل بأنه لقيود شركة آبل تأثير كبير مضاد للمنافسة يضر بالمستهلكين، فقد وجدت أننا لم نثبت قضيتنا بموجب قانون شيرمان».