آبل تستحوذ على نصف مبيعات الهواتف الذكية المجددة

أفاد تقرير جديد صادر عن مؤسسة (كاونتر بوينت) Counterpoint، المتخصصة في أبحاث السوق، بأن قرابة نصف مبيعات الهواتف الذكية المجددة حول العالم كانت من نصيب شركة آبل الأمريكية وهاتفها الشهير آيفون بإصدارته المختلفة.

وكانت مبيعات شركة آبل من هواتف آيفون المجددة قد ارتفعت بنسبة 16 في المئة على أساس سنوي خلال عام 2022، لكنها في الوقت ذاته تتعارض مع التقارير الأخرى التي ترصد انخفاضًا في شحنات الهواتف الذكية الجديدة.

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وبصورة عامة، شهد سوق الهواتف الذكية المجددة نموًا بنسبة 5 في المئة على أساس سنوي عالميًا، وكانت تلك النسبة مرشحة للزيادة لولا تعثر المبيعات في السوق الصيني الذي شهد وحده انخفاضًا بنسبة وصلت إلى 17 في المئة بسبب عودة انتشار وباء فيروس كورونا في بعض المدن وتبني الحكومة سياسات متشددة للحد من الإصابات، بحسب ما جاء في تقرير كاونتر بوينت.

ومع ذلك، ساعد التراجع في مبيعات الهواتف الذكية المجددة في الصين الهندَ في احتلال المرتبة الأولى مع نسبة نمو سنوية بلغت 19 في المئة، تلتها دول أمريكا اللاتينية بنسبة نمو سنوية قدرها 18 في المئة.

وأشار التقرير إلى أن الحصة السوقية لشركة آبل وحدها بلغت من مبيعات الهواتف الذكية المجددة ما يزيد عن 49 في المئة في عام 2022، وهذا ما يجعلها أسرع العلامات التجارية نموًا في هذا القطاع عالميًا، وقد زادت تلك النسبة عن 44 في المئة في عام 2021.

ويؤثر طلب هواتف آيفون المجددة المتزايد سلبًا في مبيعات إصدارات آيفون الجديدة وعائدات خدمات آبل في العديد من دول العالم، ومع ذلك نجحت الشركة في جذب المستهلكين لشراء إصدارات آيفون المجددة حتى في المناطق التي يصعب فيها الحصول على إصدارات جديدة من آيفون، بحسب مؤسسة (كاونتر بوينت).

ومنذ مدة طويلة، تطرح آبل إصدارات آيفون المجددة Refurbished عبر منافذ بيع رسمية لها سواء عبر موقعها الإلكتروني Apple.com أو المتاجر الرسمية، وحتى لدى الوكلاء المعتمدين، كما تقدم ضمانًا لمدة عام كامل على الجهاز وتغيير الهيكل الخارجي إلى آخر جديد مع استمرار الدعم بتحديثات النظام حتى للإصدارات القديمة. ومع أخذ السعر الأرخص للإصدارات المجددة مقارنة بالإصدارات الجديدة بالحسبان، يفضل الكثير من المستهلكين الخيار الأول.

وبخلاف آبل، شهدت مبيعات سامسونج انخفاضًا من 28 في المئة في عام 2021 إلى 26 في المئة في عام 2022، ويُرجع التقرير انتقال شريحة صغيرة من مستهلكي أجهزة أندرويد إلى آيفون كأحد أسباب تراجع مبيعات سامسونج من الهواتف المجددة، ويتوقع التقرير استمرار الأمر على الوتيرة نفسها العام المقبل.

ويُلاحظ أيضًا تزايد طلب الإصدارات الداعمة لشبكات الجيل الخامس 5G في السوق العالمي، إذ شكلت مبيعاتها نحو 13 في المئة من المبيعات.

وصرّح (جلين كاردوزا)، كبير المحللين في (كاونتر بوينت) بأنه: “لا تزال هناك فرصُ كامنة في تجارة الهواتف المجددة، لكن العرض المحدود يؤثر في معظم الأسواق الناشئة، مثل: أمريكا اللاتينية، وجنوب شرق آسيا، والهند، وأفريقيا”. وأضاف أن “عائدات الهواتف المجددة من الأسواق المتقدمة، مثل: الولايات المتحدة، وأوروبا، واليابان قد شهدت انخفاضًا بسبب تزايد الطلب عليها داخليًا”.

جدير بالذكر أن الهواتف المجددة Refurbished هي هواتف معيبة جُمعت من الأسواق بعد بيعها بفترة وجيزة بهدف إصلاحها، وبعد الإصلاح تُغيَّر البطارية والهيكل الخارجي ثم يُعاد طرحها بسعر أقل مع ضمان سارٍ في علبة شراء جديدة.