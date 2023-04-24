منافس تويتر بلوسكاي يتوفر أخيرًا لنظام أندرويد

وصل تطبيق (بلوسكاي) Bluesky، المشروع اللامركزي الذي أُنشئ في الأصل داخل تويتر، إلى مستخدمي نظام التشغيل أندرويد عن طريق متجر (جوجل بلاي) Google Play.

ويأتي إطلاق (بلوسكاي) لنظام أندرويد من جوجل بعد أن وصل إلى نظام (آي أو إس) iOS من آبل نهاية شهر شباط/ فبراير الماضي بوصفه شبكة اجتماعية قائمة على نظام الدعوات فقط.

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وعلى غرار نظام (آي أو إس)، فإنه يتعين على مستخدمي نظام التشغيل أندرويد الانضمام إلى قائمة انتظار حتى يتسنى لهم الحصول على دعوة لاستخدام تطبيق (بلوسكاي).

وتُظهر لقطات الشاشة الموجودة مع التطبيق في المتجر أن (بلوسكاي) يشبه إلى حد كبير منصة تويتر الحالية، خاصةً فيما يتعلق بالخط الزمني، وصفحات الملفات الشخصية.

يُذكر أن (جاك دورسي)، المؤسس المشارك لشركة تويتر ورئيسها التنفيذي الأسبق، هو من يقف وراء المشروع، ويعمل منذ شهور على التطبيق المدعوم ببروتوكول مفتوح المصدر للتواصل الاجتماعي، ويُسمى هذا البروتوكول (بروتوكول النقل الموثوق) Authenticated Transfer Protocol أو AT Protocol. وتصف (بلوسكاي) نفسها بأنها «شبكة اجتماعية اتحادية» حيث توجد العديد من الشبكات المنفصلة ضمن مركز واحد.

ووفقًا لـ (بلوسكاي)، فإن (بروتوكول النقل الموثوق) بُني على أربعة مُثُل رئيسية هي: قابلية نقل الحساب، والخوارزميات، والأداء، وقابلية التشغيل البيني. ويُفترض بإطار العمل هذا أن يسمح للمستخدمين بنقل بيانات الحساب إلى مزود آخر لـ (بلوسكاي) بسهولة، بالإضافة إلى منحهم مزيدًا من القدرة على التحكم فيما يرونه على الشبكة.

وفي حين أن (بلوسكاي) أتاحت تطبيقها في بادئ الأمر بصورة تجريبية للمطورين خاصةً في شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، يبدو أن الشركة ترغب في توسيع الاختبار لمزيد من المستخدمين من خلال إتاحته على متجر (آب ستور) سابقًا، والآن على متجر (جوجل بلاي).

ولا يقدم الموقع الإلكتروني الخاص بـ (بلوسكاي) أي تفاصيل بشأن موعد إتاحة التطبيق لعامة المستخدمين، ولا عدد المختبرين الذين سيُسمح لهم باستخدام التطبيق، ولكن يمكن لمن يرغب في الاختبار الانضمام إلى قائمة الانتظار.