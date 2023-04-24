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تجمع سلسلة هواتف (Redmi Note) من شركة شاومي بين الميزات القوية والسعر المناسب، لذلك تعتبر من هواتف أندرويد المفضلة للمستخدمين، عادةً ما تتميز هواتف هذه السلسلة بالشاشة الكبيرة والمعالج القوي، والكاميرات المتنوعة، والبطارية التي تدوم طويلًا، بالإضافة إلى خيارات سعرية تناسب كل الفئات بفضل تنوع الطرز.

يُعد هاتف (Redmi Note 12) هو الهاتف الأرخص في السلسلة، ويشترك مع هاتف (Redmi Note 12 Pro) في بعض الميزات مثل: التصميم، والشاشة، وحجم البطارية، وغيرها من الميزات.

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إليك مراجعة شاملة لهاتف شاومي Redmi Note 12:

1- التصميم:

يأتي هاتف شاومي (Redmi Note 12) بتصميم هاتف (Redmi Note 12 Pro) نفسه لكن يختلف بأن الجزء الخلفي والإطار مصنوعان من البلاستك وليس من الزجاج والمعدن، ويحتوي الهاتف على طبقة من زجاج (Corning Gorilla Glass 3) فوف الشاشة للحماية من الخدوش، والصدمات.

وفي الجهة الخلفية ستجد كاميرا ثلاثية في إطار مستطيل – بارز قليلاً مع حافات مستديرة – في الجهة اليسرى، وفي الجهة الأمامية للهاتف ستجد نتوءًا في أعلى منتصف الشاشة يضم الكاميرا الأمامية الأحادية العدسة.

يتوفر الهاتف بثلاثة ألوان هي: الرمادي، والأخضر، والأزرق السماوي، ويدعم منفذ السماعات التقليدي 3.5 ملم، بالإضافة إلى منفذ USB-C للشحن، ويدعم مقاومة الماء والغبار وفقًا لمعيار (IP53) وهذا يعني أنه مقاوم لرذاذ الماء فقط.

2- الشاشة:

يأتي هاتف شاومي (Redmi Note 12) بشاشة من نوع (AMOLED) بمقاس 6.67 بوصات، وبدقة 2400 × 1080 بكسلًا، وبكثافة قدرها 395 بكسلًا في البوصة الواحدة، ولديها معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، وسطوع قدره 1200 شمعة، وتدعم التدرج اللوني الواسع (DCI- P3).

تُعد هذه الشاشة جيدة لمشاهدة المحتوى أو ممارسة الألعاب، ولكن نظرًا إلى عدم وجود ميزة (HDR) فإن وضوح الرؤية في ضوء الشمس في الهاتف ليس قويًا كما في طراز (Pro).

كما لا يدعم الهاتف معدل التحديث التكيُّفي، وهو وضع تلقائي يمكنه تبديل معدل التحديث بين 60 هرتزًا و 120 هرتزًا تلقائيًا بناءً على المحتوى الذي تُشاهده في الشاشة – وهي ميزة تعمل على إطالة عمر البطارية – ولكن يمكنك تغييره يدويًا.

3- الأداء:

يعمل هاتف شاومي (Redmi Note 12) بمعالج (Snapdragon 685) من كوالكوم الثماني النوى بتردد أقصاه 2.8 جيجاهرتز، والمُصنع بتقنية 6 نانومتر، كما يدعم الهاتف نظام تبريد من (الجرافيت) Graphite.

يتوفر الهاتف بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) بسعة 4 أو 6 جيجابايت، وخيار من مساحة التخزين الداخلية بسعة 128 جيجابايت.

4- الكاميرا:

يأتي الهاتف بكاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية: واسعة الزاوية بدقة 50 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/1.8، وتدعم ميزة PDAF، والثانية: فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، والثالثة: عدسة مقربة Telephoto بدقة 2 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/2.4.

ويضم كاميرا أمامية أحادية بدقة 13 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/2.45، وتدعم تصوير الفيديو بدقة 1080 بكسلًا بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

5- البطارية ونظام التشغيل:

يعمل الهاتف ببطارية سعتها 5000 ميلّي أمبير/ الساعة، تدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 33 واطًا، ويمكن أن تستمر يومًا كاملًا بشحنة واحدة.

كما يعمل الهاتف بنظام أندرويد 13 المُعتمد على واجهة المستخدم MIUI 14، الخاصة بشركة شاومي، التي طورتها ليسهل استخدامها.

6- السعر:

طرحت شركة شاومي في السوق السعودي طراز هاتف (Redmi Note 12) بذاكرة الوصول العشوائي بسعة 4 جيجابايت ومساحة التخزين الداخلي بسعة 128 جيجابايت بسعر 699 ريالًا سعوديًا.

وطرحت الطراز ذا ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 6 جيجابايت ومساحة التخزين الداخلي بسعة 128 جيجابايت بسعر 799 ريالًا سعوديًا، ويتوفر الهاتف بثلاثة ألوان، هي: الرمادي، والأخضر، والأزرق السماوي.

إليك المواصفات الكاملة لهاتف شاومي Redmi Note 12: