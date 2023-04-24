ما الفرق بين شريحتي الهاتف SIM و eSIM؟

يحتاج كل هاتف ذكي إلى شريحة (SIM) للاتصال بالشبكة، لكن تجربة المستخدم تختلف بشكل كبير حسب النوع، إذ يوجد عدة أنواع من هذه الشريحة، وتخصص لك جميع الأنواع رقم هاتف وتتيح لك الاتصال وإرسال الرسائل النصية واستخدام أفضل خطط البيانات.

أدى ظهور الشريحة الإلكترونية (eSIM) في السنوات الأخيرة إلى تساؤل الكثيرين هل ستختفي شريحة (SIM) التقليدية، ومع ذلك هناك عدد قليل فقط من الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد التي توفر دعمًا لشريحة eSIM، بالإضافة إلى هواتف آيفون – إذ تستخدمها آبل في منتجاتها منذ عام 2017 – لذلك من المحتمل أن تستمر الشريحة التقليدية لبضع سنوات، بينما شريحة (eSIM) هي المستقبل في عالم الاتصال والشبكات.

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تُعد الشريحة الإلكترونية (eSIM) – والمعروفة أيضًا بالشريحة الرقمية أو المدمجة – هي أحد أحدث التطورات في مجال الاتصال والشبكات، ولكن ما هي وكيف تختلف عن الشريحة التقليدية (SIM)؟

سنستعرض هذا المقال الفرق بين الشريحة التقليدية (SIM)، والشريحة الإلكترونية (eSIM)، وكيف يمكنك أن تستفيد منها في هاتفك؟

أولًا؛ ما هي شريحة SIM؟

تُعرف شريحة الهاتف التي نستخدمها في معظم الهواتف حاليًا باسم (SIM)، وهي اختصار لمصطلح (Subscriber Identity Module) أي (بطاقة هوية المشترك)، وهي بطاقة فعلية تُوضع في الهاتف ويُخزن فيها معلومات حول اشتراكك في الشبكة وتتيح لهاتفك الاتصال بشبكات الهاتف المحمول، وتوفر هذه الشريحة مساحة تخزين محدودة، لذلك يمكنك نقلها بين الهواتف دون فقد جهات الاتصال.

ظهرت شرائح الهاتف في بداية تسعينيات القرن الماضي بعد تبني أوروبا بروتوكول (GSM) لاتصال الهواتف المحمولة، وهو نظام يتيح للمستهلكين الاتصال بالشبكات، وطورت شركة (Giesecke & Devrien) الألمانية أول شريحة عام 1991، واستخدمت أول شريحة في هاتف يعمل وفق بروتوكول (GSM) عام 1992 وكان هاتف (نوكيا 1011).

جاء الجيل الأول من شرائح SIM بحجمين: أحدهما بحجم بطاقة الائتمان ونسخة مصغرة كانت نصف الحجم، ولكن تقلص حجم شرائح SIM على مر السنين من Mini-SIM إلى Micro-SIM وأخيراً وصل إلى Nano-SIM التي أصبحت الآن معيار الصناعة لهذه الشرائح الآن، والتي توضع في هاتفك في درج يخرج من جانب الهاتف.

تعد الميزة الأهم في شريحة SIM التقليدية هي قابليتها للنقل، إذ يمكنك نقلها بين الأجهزة في ثوانٍ، ولا تحتاج إلى الاتصال بمشغل شبكة الهاتف لإعدادها أو تفعيلها.

ولكن الجانب السلبي هو أن الدرج يشغل مساحة كبيرة داخل الهاتف الذكي، ونظرًا إلى أن كل ملّيمتر من المساحة يعد ذا قيمة في الهواتف الذكيةح لذلك ظهرت شرائح (eSIM) الإلكترونية.

ثانيًا؛ ما هي شريحة eSIM؟

الشريحة الإلكترونية (اeSIM) هي اختصار لمصطلح (embedded SIM)، وهي عبارة عن رقاقة إلكترونية مضمنة داخل الجهاز تعمل كنسخة رقمية من الشريحة التقليدية، وتتيح إمكانية الاتصال بمزود الخدمة دون الحاجة إلى استخدام الشريحة التقليدية.

تُعد الفائدة الرئيسية منها هي تقليل الحجم، في حين أن بطاقة (Nano-SIM) قد تبدو صغيرة جدًا، إلا أن eSIMs أصغر ثلاث مرات أصغر منها، وهذا يفتح مساحة أكبر داخل هاتفك لميزات مثل وحدة كاميرا أكبر أو بطارية أكبر ، كما أنه يقضي على إحدى الطرق التي يمكن أن يدخل من خلالها الماء والغبار في الهاتف.

وتعد هذه الشريحة أيضًا خيارًا رائعًا أثناء السفر، إذ تسمح لك بالتبديل بين مزودي الخدمة في أي وقت وأي مكان بسهولة دون الحاجة إلى شراء شريحة SIM باهظة الثمن، مما يجعل السفر بين وجهات مختلفة أمرًا سهلًا.

ثالثًا؛ ما الفرق بين شريحتي الهاتف SIM و eSIM؟

شريحة SIM التقليدية شريحة eSIM الإلكترونية الشريحة التقليدية (SIM) هي شريحة فعلية يمكن إدخالها و إزالتها من الجهاز. تمتاز شريحة (eSIM) بأنها مدمجة ضمن الجهاز ولا يمكن استخراجها. تتطلب مدخل مخصص لها في الهاتف، وتستغل مساحة كبيرة من جسم الهاتف. لا تتطلب مدخل مخصص للشريحة، إذ إنها مدمجة في (اللوحة الإلكترونية الداخلية) Motherboard للهاتف. تتصل بشركة اتصالات معينة فقط. يمكن تنشيطها من أي شركة اتصالات. كل شريحة مرتبطة بشركة الاتصالات مقدمة الخدمة في مناطق جغرافية محددة. تفعل فورًا في أي وقت وأي مكان. يمكن فقدها أو سرقتها. يمكن إلغاء تثبيتها، ولكن لا يمكن فقدها أو سرقتها. لتغيير مقدم الخدمة يجب تغييرها أولًا. يمكنك التحويل من مقدم خدمة إلى آخر في أي وقت وأي مكان. لا يمكن ربطها بأجهزة أخرى؛ إذ تقتصر على الجهاز المستخدمة فيه فقط. قابلة للربط بأجهزة أخرى مثل الساعات الذكية. كل شريحة تتيح لك الحصول على رقم محلي واحد فقط. تتيح لك الحصول على أرقام متعددة (ملفات تعريف) في جهاز واحد.

رابعًا؛ كيفية تفعيل شريحة eSIM؟

تُعد عملية إعداد شريحة eSIM عملية مختلفة عن بطاقة SIM، إذ تختلف العملية باختلاف الأجهزة التي تستخدمها، وشركات الاتصالات، لذلك ستحتاج إلى التأكد من شركة الاتصالات التي تتعامل معها إذا كانت تدعم خدمة eSIM، ثم يمكنك اتباع تعليمات شركة الاتصالات بعناية لإعدادها وتفعيلها في هاتفك.

ستختلف طريقة التفعيل حسب شركة الاتصالات، إذ يمكنك تفعيلها بمسح رمز الاستجابة السريعة (QR Code) الموجودة في القسيمة المقدمة من شركة الاتصالات، أو من خلال التطبيق الرسمي للشركة، أو من خلال تثبيت باقة معيّنة أو بإدخال المعلومات يدويًا.

خامسًا؛ ما هي الأجهزة التي تدعم شريحة eSIM؟